Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Knicks : 106-140

Nuggets @ Mavs : 112-101

Kings @ Bulls : 124-119

Pelicans @ Celtics : 119-120

Pacers @ Cavs : 108-93

Sixers @ Magic : 99-104

Thunder @ Wizards : 136-95

Nets @ Jazz : 111-112, après prolongation

Hornets @ Suns : 113-120

- Les Pacers ont signé l'exploit de la nuit en allant s'imposer à Cleveland (108-93), qui restait sur 12 victoires consécutives. En plus de ça, Indiana a dû combler un retard de 13 points à la pause et surmonter l'absence de Tyrese Haliburton, touché à la cuisse, pendant toute la deuxième mi-temps. Les Cavs étaient sans énergie après le repos et ont pris un 32-7 dans les dents, initié par Obi Toppin, Andrew Nembhard (19 pts) ou encore Pascal Siakam (18 pts) et Myles Turner, qui se sont relayés pour faire mordre la poussière à la meilleure équipe en NBA cette saison. C'est la 6e victoire de suite pour les Pacers, qui carburent fort après un début de saison poussif.

- Le thriller de la nuit était à chercher chez les mal-classés d'Utah et Brooklyn. Le Jazz a arraché (112-111) la victoire en prolongation, sur un game winner d'Isaiah Collier à deux secondes de la fin. Le lay-up de l'arrière de Salt Lake City lui a permis de boucler son meilleur match en NBA (23 pts, 7 rbds, 7 asts) de la meilleure des manières.

ISAIAH COLLIER WINS IT FOR THE JAZZ 🧊🧊 pic.twitter.com/BhYPvoJ9ZK — NBA (@NBA) January 13, 2025

- Le choc de la nuit à l'Est a tourné court, tant les Knicks ont oblitéré les Bucks (140-106), qui n'avaient pas encore pris autant de points cette saison. Malgré la blessure en cours de route à l'épaule de Jalen Brunson, le meneur All-Star a validé son énorme début de match (23 pts dans le 1er QT) en inscrivant 44 points pour guider New York vers une large et sereine victoire. Karl-Anthony Towns a lui ajouté 30 points et 18 rebonds pour remettre New York sur de bons rails. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard étaient pourtant là tous les deux...

- Les Kings, inarrêtables en ce moment, sont aussi capables de gagner avec De'Aaron Fox. Absent depuis trois matches, le meneur All-Star a activement participé à la 7e victoire consécutive de Sacramento, cette fois à Chicago, avec 26 points au compteur pour aider Domantas Sabonis (22 pts, 15 rbds, 8 asts), DeMar DeRozan (21 pts) et Malik Monk (18 pts, 9 asts, 8 rbds).

Malgré les bonnes prestations de Zach LaVine (36 pts) et Lonzo Ball (15 pts), les Bulls ont été trop justes en deuxième mi-temps et dans le money time pour stopper une équipe en confiance.

- Denver a mis du temps à se mettre en route mais a fini par prendre le dessus sur Dallas. Les Nuggets étaient menés de 19 points en fin de 3e quart-temps et encore de 12 en début de 4e, la faute notamment à un très bon Klay Thompson (25 pts). Il a fallu se faire violence et renverser la situation et passer un 33-12 à coups de paniers à 3 points dans le money time pendant que les Mavs n'en mettaient plus un, particulièrement Klay, muet dans le 4e QT. Nikola Jokic (19 pts, 18 rbds, 9 asts) et Russell Westbrook (21 pts, 10 rbds, 7 asts) ont encore joint leurs efforts efficacement, aidés par un banc performant, particulièrement Aaron Gordon (13 pts), de retour de blessure, et Peyton Watson (10 pts). C'est la troisième victoire de suite pour Denver.

- Boston a eu chaud et n'est pas passé si loin d'une défaite embarrassante à domicile contre New Orleans. Les Celtics ont laissé Dejounte Murray (26 pts), Zion Williamson (16 pts), de retour après sa suspension, et Trey Murphy (30 pts) leur poser des problèmes. A 7 secondes de la fin, alors que les champions en titre menaient d'un point, ils ont été incapables de faire une remise en jeu ou de poser un temps mort et ont dû rendre la balle aux Pelicans. Derrière, CJ McCollum n'est pas parvenu à arracher la victoire. Jayson Tatum (38 pts) a tenu la baraque offensivement d'une équipe pas hyper sereine ces derniers temps.

- Paolo Banchero a encore montré qu'il était prêt à maintenir le Magic dans la bonne zone du classement. Pour son deuxième match depuis son retour, la jeune star du Magic a contribué à la victoire de son équipe (104-99) à domicile contre Philadelphie, avec 7 de ses 20 points du soir inscrit dans la dernière minute et demie du match. Cole Antony (27 pts), Jonathan Isaac (20 pts, 11 rbds, son premier double-double depuis 2019) et Anthony Black (17 pts) avaient porté l'équipe en attaque jusque-là, contre un adversaire vaillant mais toujours privé de Joel Embiid... Tyrese Maxey (29 pts) et Paul George (25 pts, 10 rbds, 6 asts, mais aussi une 6e faute à 2:49 de la fin alors que son équipe menait de 3 points) n'ont pas suffi.

Guerschon Yabusele, titulaire, a fini avec 8 points et 3 rebonds en 39 minutes. Habitué des blessures en cours de route, le Magic a perdu son rookie Tristan Da Silva, malade, après une minute de jeu.

Paolo Banchero with a CLUTCH bucket 😤 pic.twitter.com/pWh1k0ohIb — NBA TV (@NBATV) January 13, 2025

- Dans un sale soir (5/17), Shai Gilgeous-Alexander a tout de même réussi à aller chercher ses points sur la ligne (16 de ses 27), lors de la large victoire d'OKC à Washington (136-95). "SGA" n'a pas eu besoin de jouer le 4e quart-temps, puisque le job avait été fait, notamment grâce à Aaron Wiggins (23 pts), Jalen Williams (17 pts) et Isaiah Hartenstein (10 pts, 12 rbds).

Du côté des Wizards, Alex Sarr (10 pts, 6 rbds, 2 blks à 4/7) et Bilal Coulibaly (10 pts, 5 rbds à 4/12) n'ont pas pu éviter cette logique défaite. On notera l'épatant -40 de Kyle Kuzma en +/-.

- Dans le dernier match de la nuit, les Suns sont revenus à l'équilibre (19-19) grâce à leur victoire (120-113) à la maison contre les Hornets. Pourtant, c'est bien Charlotte qui a contrôlé le match pendant assez longtemps, jusqu'à ce que Phoenix accélère en milieu de 4e quart-temps. Kevin Durant (27 pts) a donné une première fois l'avantage aux Suns à 3 minutes de la fin. LaMelo Ball (25 pts) et Mark Williams (24 pts, 16 rbds) leur avaient posé pas mal de problèmes, finalement résolus par un peu d'adresse et de défense au moment opportun. Bradley Beal a fini avec 15 points et 6 passes en sortie de banc.

Du côté de Charlotte, Tidjane Salaün n'a joué que 6 minutes.