Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Pistons : 98-99

Cavs @ Pacers : 135-119

Bucks @ Wizards : 126-129

Hornets @ Nets : 103-116

Clippers @ Heat : 123-140

Bulls @ Magic : 120-125

Mavs @ Nuggets : 131-121

Rockets @ Jazz : 125-133

Suns @ Lakers : 125-108

- Cade Cunningham a été clutch pour permettre aux Pistons de l'emporter face aux Hawks, qui sortaient d'une double prolongation épique la veille contre Philadelphie. Jusque-là bien tenu par Atlanta, l'arrière All-Star a attendu le money time pour marquer 8 de ses 18 points du soir et faire passer Detroit devant au terme d'une partie ultra serrée. Jalen Johnson (29 pts, 13 rbds, 7 asts) n'est pas passé loin de donner la victoire aux siens au buzzer, mais ce sont bien les Pistons qui l'ont emporté pour la 15e fois en 17 matches et confortent leur place de leader à l'Est.

CADE CUNNINGHAM IS CLUTCH 🔥 pic.twitter.com/AMlBkWdKjo — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 2, 2025

Caris LeVert n'est pas le joueur dont on parle le plus à Detroit cette saison, mais c'est bien lui qui s'est montré décisif en défense sur deux séquences en fin de match alors que les deux équipes se répondaient du tac au tac. A noter : les Pistons ont surdominé au rebond : 60 contre 34 ! Zaccharie Risacher a joué 22 minutes pour 4 points, 3 interceptions et 1 passe.

- Après trois défaites de suite, Cleveland a rebondi en battant les Pacers. Donovan Mitchell (43 pts, 9 rbds, 6 asts) s'est assuré que la mauvaise série des Cavs s'arrête là. Il a reçu l'aide de Jaylon Tyson (27 pts, 11 rbds) l'une des bonnes surprises du début de saison poussif des hommes de Kenny Atkinson.

- Milwaukee avait besoin d'enchainer pour reprendre confiance. Sauf que les Bucks sont toujours en crise et ont été perdre à Washington, qui n'avait gagné que deux matches depuis le début de la saison. Les vieux de la vieille ont fait mal, puisque ce sont CJ McCollum (28 pts, dont un panier à 3 pts à 14 secondes de la fin pour tuer le suspense) et... Khris Middleton (15 pts), le lieutenant historique de Giannis Antetokounmpo, qui ont été les plus déterminants. Bilal Coulibaly (7 pts) a chipé un ballon à 5 secondes de la fin pour filer au dunk et provoquer la 6e faute du Greek Freak, limité à 26 points. C'est la 8e défaite en 10 matches pour la franchise du Wisconsin.

- Chez les cancres, Brooklyn aussi a gagné lors de la réception de Charlotte. Michael Porter Jr (35 pts) était au-dessus du lot et a sorti les Nets d'une série de 4 défaites consécutives. Les 18 points de Kon Knueppel et les 14 passes de LaMelo Ball n'ont pas suffi. Moussa Diabaté a joué 22 minutes pour 10 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 passe.

- La chute se poursuit pour les Clippers, qui ont pris une danse à Miami. Pas tellement sur l'écart final (-17), mais sur l'impression laissée par le raz de marée passé par le Heat à cheval entre le 2e et le 3e quart-temps : un 30-2 ! Norman Powell (30 pts) s'est fait plaisir contre son ancienne équipe, dans une soirée où Bam Adebayo (27 pts), Tyler Herro et Andrew Wiggins (22 pts tous les deux) ont aussi été tranchants. Kawhi Leonard a de nouveau été limité à 30 minutes et a eu le temps de marquer 36 points. James Harden n'a lui pas joué les 22 dernières minutes du match... Nicolas Batum (6 pts) a joué 20 minutes. Il s'agit du pire début de saison des Clippers depuis 15 ans.

- Le Magic poursuit sa remontée à l'Est. Orlando a gagné pour la 6e fois en 7 matches, cette fois contre Chicago. Les Bulls ont compté jusqu'à 15 points d'avance en deuxième mi-temps, mais se sont pris un 4e quart-temps de feu signé Desmond Bane. L'ancien des Grizzlies, qui sortait déjà d'un match à 35 points, a inscrit 18 de ses 37 points du jour dans l'ultime période, pour faire virer les Floridiens en tête. Franz Wagner (25 pts) et Anthony Black (22 pts, 9 rbds) ont aussi joué un grand rôle dans ce nouveau succès. Noah Penda a contribué à ramener Orlando à hauteur en deuxième mi-temps. Le rookie français a joué 11 minutes pour 5 points et 5 rebonds.

Desmond Bane powers the @OrlandoMagic to their 6th win in 7 games! 🪄 37 PTS (18 in 4Q)

🪄 6 REB

🪄 5 AST

🪄 12-17 FGM pic.twitter.com/OZ2RgQrh9M — NBA (@NBA) December 2, 2025

- Le deuxième match d'Anthony Davis avec Dallas cette saison aura été une victoire impressionnante sur le parquet de Denver. Les Nuggets, diminués par les absences, ont du mal à la maison en ce moment (4 défaites de suite) et les Mavs en ont profité. Grâce à un récital à 3 points (16/31), un Davis dominant (32 pts, 13 rbds en 32 min), un Cooper Flagg tranchant (24 pts) et la career night de Ryan Nembhard (28 pts, 10 asts), les Texans ont réussi un joli coup. Après un premier quart-temps nettement à l'avantage de Nikola Jokic (29 pts, 20 rbds, 13 asts) et de sa bande (+14), les débats se sont rééquilibrés. Denver est passé à côté de sa fin de match, en manquant notamment 10 tirs consécutifs (17 pts seulement dans le 4e QT). Spencer Jones, titulaire pour les Nuggets, a inscrit 28 points.

Dallas trio combines for 84 POINTS in road victory! Anthony Davis: 32 PTS, 13 REB

Ryan Nembhard: 28 PTS, 10 AST

Cooper Flagg: 24 PTS, 8 REB pic.twitter.com/sNiMXQlhax — NBA (@NBA) December 2, 2025

- On se doutait bien que le match cata de Keyonte George la veille était un incident isolé. La revanche est arrivé 24 heures après pour l'arrière du Jazz, qui a cette fois été déterminant contre cette même équipe de Houston. Le Jazz l'a emporté grâce notamment au sang froid sur la ligne et à une interception de George (28 pts) en fin de partie. Les Rockets menaient de 3 points à 52 secondes du terme grâce à Alperen Sengun (31 pts, 14 asts), mais les dernières secondes ont été mieux gérées par Lauri Markkanen (29 pts) et ses camarades. L'absence de Steven Adam, laissé au repos, s'est ressentie pour les Rockets, qui n'ont pas souvent pris 133 points dans les dents depuis qu'Ime Udoka est leur coach.

- Cette équipe de Phoenix est décidément surprenante. Même après avoir perdu Devin Booker sur blessure en fin de 1er quart-temps, elle a trouvé le moyen d'aller gagner à Los Angeles, pour mettre fin à la série de 7 victoires consécutives des Lakers. Dans le dernier match de la nuit, les Suns ont été remarquables d'efficacité, avec Dillon Brooks (33 pts) et Collin Gillespie (28 pts, record en carrière) notamment, mais aussi d'agressivité défensive (22 pertes de balle provoquées). Les 38 points de Luka Doncic n'y ont rien changé.

La série de matches à au moins 10 points de LeBron James (1 297 matches de suite) a été préservée de peu, après un panier à 3 points à 6 minutes de la fin.