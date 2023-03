Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Bucks : 140-99

Pelicans @ Nuggets : 107-88

Le classement

- Boston aura du mal à finir en tête de l'Est, mais a frappé un grand coup cette nuit. Psychologiquement, avoir écrasé les Bucks de la sorte, à Milwaukee, et aussi près du début des playoffs ne peut faire que du bien à une équipe qui a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. On s'attendait à un choc serré et avec du suspense, même si Giannis Antetokounmpo et ses camarades étaient en back to back. Raté. On a vu des Bucks empruntés et incapables de se mettre à leur niveau habituel, au point d'encaisser 140 points...

Jayson Tatum (40 points) et Jaylen Brown (30 pts) ont festoyé et été au volant du rouleau-compresseur qui a vu Boston rentrer au vestiaire avec 28 points d'avance et sur un festival à 3 points (22/43 au final). Milwaukee a rapidement baissé pavillon.

"On le savait. Si on ne joue pas dur, ils vont nous botter le cul", a bien résumé Giannis (24 pts), mis au frigo après 25 minutes de jeu comme les autres cadres de Mike Budenholzer.

Les Celtics ont deux victoires de retard sur les Bucks avec cinq matches à jouer. On connaît l'importance du terrain en playoffs et on n'imagine pas les Bucks lâcher prise dans la dernière ligne droite. L'important reste néanmoins la dynamique. Et là-dessus, Boston s'est mis dans de bonnes dispositions.

- On aurait vraiment aimé voir cette équipe de New Orleans au complet cette saison. Brandon Ingram a manqué pas mal de matches, mais depuis qu'il est revenu à pleine puissance, le niveau et les prétentions des Pelicans ont complètement changé. NOLA s'est baladé à Denver cette nuit, avec un triple-double pour Ingram (31 pts, 11 rbds, 10 pds) et une 7e place, inespérée il n'y a pas si longtemps, provisoirement conquise par son équipe.

L'ancien ailier des Lakers et ses camarades ont profité de l'absence de Nikola Jokic en face et des difficultés de ses lieutenants à prendre le commandement. Malgré les 21 points de Jamal Murray, les Nuggets n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter les Pels, qui espèrent le retour de Zion Williamson avant la fin de la saison régulière.

Qu'ils finissent 7e ou non, les hommes de Willie Green ont en tout cas leur destin en main pour se qualifier pour le play-in tournament. Par rapport aux ambitions du début de saison, c'est le strict minimum, mais New Orleans a connu tellement de pépins que ce serait déjà une belle satisfaction.