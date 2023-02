Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Celtics : 109-119

Pistons @ Raptors : 118-119

Superbowl oblige, il n'y avait que deux matches dimanche en NBA :

- Malgré les absences de Jaylen Brown, Marcus Smart et Malcolm Brogdon, les Celtics se sont imposés à la maison devant les Grizzlies. Ce n'est même pas Jayson Tatum qui a fait basculer le match en faveur de Boston, puisque l'ailier All-Star était dans un petit soir (16 pts à 3/16), mais plutôt Derrick White, qui a inscrit 23 points et donné 11 passes décisives, en plus d'avoir été déterminant en fin de partie. L'ancien joueur des Spurs a pris les choses en main dans le dernier quart-temps avec adresse et justesse, aidé par le sniper Sam Hauser (20 pts) notamment.

C'est la 4e victoire de suite pour les Celtics, qui résistent autant que possible à la pression des Bucks derrière eux. Du côté de Memphis, Ja Morant (25 pts, 7 pds, 6 rbds), Desmond Bane (18 pts) et Jaren Jackson Jr (15 pts, 7 rbds) ont tout de même donné du fil à retordre à Boston. Les Grizzlies sont eux sur 7 défaites en 10 matches et recherchent un second souffle.

- Toronto avait besoin de reprendre confiance après avoir dilapidé 12 points d'avance dans le money time contre Utah 48 heures plus tôt. Tout n'a pas été parfait, loin de là, face aux Pistons, mais Fred VanVleet (35 pts) et ses coéquipiers ont finalement pris le dessus sur Detroit. Les Raptors, qui n'ont finalement pas bougé le soir de la deadline, ont conquis une quatrième victoire en cinq matches. La fin de rencontre était un peu tendue et s'est jouée sur la ligne.

VanVleet, qui sera en fin de contrat à l'intersaison, a signé son 9e match de la saison à au moins 30 points, preuve qu'il n'est pas perturbé plus que ça à l'idée d'être resté à Toronto.

Bojan Bogdanovic (33 pts), lui aussi coincé alors qu'on l'attendait partant à la deadline, a encore fait des dégâts. Jalen Duren, qui sortait d'un match monstrueux, s'est blessé à la cheville et n'a pu faire que de son mieux sans confirmer son carton.

Killian Hayes, qui a décidément du mal à retrouver son meilleur niveau depuis le Paris Game, était titulaire mais sa ligne de stats n'est pas encore dans la lignée de ce qu'il pouvait faire il y a quelques semaines : 2 points, 5 passes, 4 rebonds à 1/10.

