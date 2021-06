Le résultat de la nuit en NBA

Phoenix Suns @ Los Angeles Clippers : 92-106 (2-1)

On pouvait se dire qu'avec le retour de Chris Paul et un retard de 2-0, les Clippers étaient en danger dans ce game 3, le premier de la série à domicile. Sauf que Los Angeles a toujours été mené sur ce score depuis le début des playoffs NBA et s'en est toujours sorti. Ce game 3 n'a pas fait exception.

Entre les ajustements de Tyronn Lue (Terance Mann titulaire) et le match courageux (à défaut d'être adroit) de Paul George, les Clippers se sont fait respecter à la maison et ont rappelé aux Suns qu'ils ne comptaient pas être balayés comme les Nuggets.

George, donc, a compilé 27 points, 15 rebonds et 8 passes à 9/26, avec quelques paniers importants, comme un dunk féroce juste avant la mi-temps et un shoot au buzzer du 3e depuis le milieu du terrain. Appelez-le "Halfcourt-P" !

PG BANKS IT IN FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/g0J9zAZWXL — NBA TV (@NBATV) June 25, 2021

On peut reprocher à Paul George de ne parfois pas savoir bien juger le moment où il faut s'octroyer un surnom, mais sa campagne de playoffs n'est pas loin d'être irréprochable, surtout depuis que Kawhi Leonard est sur le flanc. L'ancien d'Indiana et d'OKC assume son statut et est un poison pour l'opposition.

PG continues his stellar #NBAPlayoffs. 🔥 27 PTS

🔥 15 REB

🔥 8 AST The @LAClippers take Game 3.. they can tie the series with a W Saturday at 9pm/et on ESPN! #ThatsGame pic.twitter.com/aU6Ijot13V — NBA (@NBA) June 25, 2021

C'est dans le 3e quart-temps que L.A. a pris le large avec un 21-3 orchestré par Mann, Reggie Jackson (24 points) et PG13. On a senti Phoenix moins mordant que sur les deux matches précédents. Devin Booker, masqué, n'a pas réussi à régler la mire (15 points à 5/21) et les Suns n'ont collectivement pas réussi à digérer ça comme ils avaient pu le faire 48 heures plus tôt.

- Très attendu le retour de Chris Paul a été plutôt mitigé, sans doute à cause de la blessure de Cameron Payne, son back up, excellent pendant son absence. Touché à la cheville en début de partie, Payne n'est plus rentré après s'être fait mal. CP3 a donc dû jouer 39 minutes, ce que Monty Williams a avoué regretter par la suite.

Malgré une petite rouille, Paul a quand même compilé 15 points, 12 passes et 3 interceptions, mais en shootant à 5/19. Le public du Staples Center l'a d'ailleurs copieusement sifflé, ce qui est quand même un peu triste pour celui qui a largement contribué à donner un peu de crédibilité à une franchise marquée du sceau de la lose et de la médiocrité pratiquement depuis toute son existence en NBA.

- On pensait voir Nicolas Batum dans le cinq où avec un gros temps de jeu, comme l'avait fait Ty Lue au sortir des précédents games 2 perdus. Le Français est sorti du banc pour un petit quart d'heure avec presque autant de fautes (3) que de points (4) et un impact globalement moins crucial que depuis le début des playoffs. Son heure viendra, on n'en doute pas.

- Pas traumatisé par game winner de Deandre Ayton sur sa pomme, Ivica Zubac a réussi ce qui est sans doute son meilleur match depuis le début des playoffs. Le Croate a enregistré un double-double avec 15 points, 16 rebonds et 2 contres, compensant son 3/8 en attaque avec un 9/10 très précieux sur la ligne.