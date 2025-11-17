Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Wizards : 129-106

Magic @ Rockets : 113-117, après prolongation

Warriors @ Pelicans : 124-106

Blazers @ Mavs : 133-138, après prolongation

Hawks @ Suns : 124-122

Bulls @ Jazz : 147-150, après deux prolongations

Clippers @ Celtics : 118-121

Kings @ Spurs : 110-123

- Les Celtics ont failli dilapider 24 points d'avance en deuxième mi-temps, mais se sont quand même imposés à la maison contre les Clippers. Los Angeles venait enfin de re-gagner un match mais a déjà replongé malgré les 37 points de James Harden. Du côté de Boston, Jaylen Brown (33 pts, 13 rbds), Payton Pritchard (30 pts) et Derrick White (22 pts, 9 asts) ont été les plus en vue. A noter la blessure possiblement sérieuse de Derrick Jones Jr au genou avant la mi-temps. Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 6 points, 4 rebonds et 2 jolis contres.

This Nicolas Batum chasedown swat 😳🚫 Watch on NBA League Pass: https://t.co/kbEmtK6g9J pic.twitter.com/GmLvzqS4Qu — NBA (@NBA) November 16, 2025

- En l'absence de Victor Wembanyama, touché au mollet, les Spurs s'en sont remis à De'Aaron Fox pour battre Sacramento, son ancienne équipe. L'ancien meneur des Kings a compilé 28 points et 11 passes et a guidé l'attaque équilibrée des Spurs (7 joueurs à 10 points ou plus) pour infliger à Sacto une 6e défaite consécutive. Stephon Castle a quitté ses partenaires prématurément en raison d'une blessure à la hanche contractée en première mi-temps.

Avec ses 14 points, Russell Westbrook est devenu le 18e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant Paul Pierce.

- Les Nets ont gagné leur deuxième match de la saison cette nuit. Brooklyn a pris le dessus sur un autre cancre de la ligue, Washington, grâce à Michael Porter Jr (34 pts) et Tyrese Martin (20 pts) notamment. Les Français des Wizards n'ont pas passé une très bonne soirée, puisque Alex Sarr, gêné par les fautes, a fini avec 9 points et 3 rebonds, et Bilal Coulibaly avec 6 points et 4 passes. C'est la 11e défaite consécutive pour Washington, qui reste bloqué à une victoire malgré les 29 points de KyShawn George.

- Les Rockets ont renversé le Magic, qui menait de 11 points dans le 4e quart-temps, pour finalement s'imposer en prolongation. Kevin Durant (35 pts) et Alperen Sengun (30 pts) ont été déterminants pour les Texans. Orlando jouait sans Paolo Banchero et Jalen Suggs, blessés, mais avec un duo Franz Wagner (29 pts) - Desmond Bane (26 pts) plutôt au point.

- Les Warriors se sont promenés à New Orleans, contre une équipe malade et qui vient de renvoyer son coach Willie Green. C'était la nuit de Moses Moody, auteur de 32 points avec 8 paniers primés, son record en NBA. Jimmy Butler a ajouté un double-double (18 pts, 10 asts) dans cette soirée fort tranquille pour les Californiens.

- Les Mavs ont signé une victoire haletante en prolongation contre Portland. PJ Washington, servi par Cooper Flagg, a inscrit le panier décisif pour Dallas à 1:30 de la fin de l'overtime. Les deux hommes ont d'ailleurs marqué 21 points tous les deux, Flagg ajoutant 8 rebonds et 5 passes. En face, les 36 points de Shaedon Sharpe n'ont pas suffi.

- Keyonte George (33 pts) est le héros de la nuit pour le Jazz, qui l'a emporté au terme d'un thriller en double prolongation contre Chicago. George a claqué un panier à 3 points à 1 seconde de la fin pour faire exploser le public d'Utah et infliger à Chicago une cinquième défaite consécutive. Les Bulls s'en étaient déjà un peu miraculeusement sortis grâce à un panier quasiment au buzzer de Coby White (qui faisait son retour) dans la première prolongation. Lauri Markkanen a lui réussi un carton avec 47 points à 15/33.

- Les Hawks ont réussi le comeback de la nuit sur le parquet des Suns. Menés de 22 points dans le 4e quart-temps, les joueurs de Quin Snyder se sont brutalement réveillés dans le sillage d'Onyeka Okongwu (27 pts), Nickeil Alexander-Walker (26 pts) et Jalen Johnson (25 pts, 10 rbds). Zaccharie Risacher est malheureusement sorti sur blessure, touché à la hanche après une chute sur un dunk dans le 4e QT. Le Français avait inscrit 15 points avant de quitter ses partenaires.