CQFR : Detroit impressionne, Sacramento ne s’arrête plus

Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Pistons : 115-118

Suns @ Sixers : 109-99

Pacers @ Nets : 113-99

Magic @ Knicks : 103-94

Bucks @ Raptors : 128-104

Spurs @ Bulls : 110-114

Mavs @ Grizzlies : 104-119

Clippers @ Wolves : 106-108

Heat @ Kings : 118-123, après deux prolongations

- Deuxième défaite de suite pour Miami depuis la suspension de Jimmy Butler. Le Heat s'est incliné après deux prolongations (123-118) face à des Kings décidément en pleine bourre depuis la nomination de Doug Christie. Sacramento a comblé un retard de 17 points dans le 4e quart-temps pour aller en overtime grâce à deux lancers de Domantas Sabonis, puis c'est un lancer de Keon Ellis (qui avait raté le premier) qui a prolongé le match une deuxième fois. DeMar DeRozan a marqué 9 de ses 30 points du soir dans cette deuxième prolongation, pour offrir une cinquième victoire consécutive à son équipe.

- Les Spurs sont un peu retombés dans leurs travers de la saison dernière, en dilapidant une avance normalement confortable f(+19) face à Chicago, pour finalement s'incliner (114-110). Coby White (23 pts) a fait passer son équipe en tête à 47 secondes de la fin, après avoir déjà marqué les esprits sur un dunk sous la truffe de Victor Wembanyama peu de temps après son panier clutch. Le Français avait pourtant été plutôt solide dans la protection du cercle - euphémisme - avec 8 contres à son actif, en plus de ses 23 points et 14 rebonds. Zach LaVine (35 pts, 10 rbds, 8 asts) et Nikola Vucevic (24 pts, 11 rbds) ont également été tranchants.

- Bradley Beal est bien sorti du banc pour les Suns à Philadelphie et cela s'est avéré être une bonne idée. Pour la première fois depuis 9 ans, l'ancien arrière des Wizards n'était pas dans le cinq, mais il a tout de même réussi à être impactant avec 25 points à son actif (20 en deuxième mi-temps), lors du succès (109-99) des siens. KD (23 pts) et Ryan Dunn se sont aussi mis en évidence, face à une équipe où Tyrese Maxey (31 pts) était orphelin de Joel Embiid, touché au pied.

Titulaire avec les Sixers, Guerschon Yabusele a fini en double-double avec 14 points, 10 rebonds, 1 contre et 1 passe en 36 minutes.

- Que faire quand il vous manque vos quatre meilleurs scoreurs ? Défendre le plomb, pardi ! Le Magic est allé s'imposer (103-94) au Madison Square Garden, où les Knicks ont subi une troisième défaite de suite, ce qui ne leur était pas encore arrivé depuis le début de la saison. Cole Anthony (24 pts), Wendell Carter Jr (19 pts) et KCP (15 pts) se sont distingués et Orlando a profité de l'absence de KAT, touché au genou. Le banc floridien a été dominant (50-18) et la défense du tir extérieur (4/22) a été redoutable.

- Menés de 10 points en début de deuxième mi-temps, les Pistons ont renversé les Blazers. A nouveau, Cade Cunningham (32 pts, 9 asts) a été impressionnant. Il a reçu l'aide de Tim Hardaway Jr (26 pts), le joueur le plus clutch du jour pour Detroit, avec le panier de l'égalisation dans le money time, puis celui pour basculer en tête à 109-106. Malik Beasley et Jalen Duren ont ensuite calmé les ardeurs de Portland, notamment celles d'Anfernee Simons (36 pts, 9 asts) dans les dernières secondes. C'est la première fois depuis 6 ans que les Pistons ont un bilan positif après le jour de l'An.

- Indiana n'a pas vraiment tremblé à Brooklyn (113-99), dans le sillage de Tyrese Haliburton (23 pts), Bennedict Mathurin (20 pts) et Pascal Siakam (19 pts). Les Pacers se sont un peu relâchés après avoir compté jusqu'à 23 points d'avance mais ont quand même fait le job derrière pour signer une troisième victoire de suite et se rapprocher encore un peu plus du top 6 à l'Est.

- La seule difficulté pour les Bucks contre Toronto cette nuit aura été de soigner le petit doigt de Giannis Antetokounmpo en cours de match. En dehors de ça, Milwaukee s'est baladé et a compté jusqu'à 33 points d'avance, avec un petit triple-double (11 pts, 13 asts, 12 rbds) du Greek Freak, dans un match auquel Khris Middleton n'a pas participé après en avoir disputé 8 de suite.

- Les Mavs et les Grizzlies se sont affrontés sans leurs backcourts habituels cette nuit, puisque Kyrie Irving s'est ajouté à la liste des blessés à cause de son dos. Il manquait donc Luka Doncic et Kyrie Irving d'un côté, mais aussi Ja Morant et Desmond Bane de l'autre. Memphis a quand même pris le dessus (119-104) sur Dallas (119-104), en appuyant à l'intérieur via Jaren Jackson Jr (35 pts, 13 rbds, 5 asts) notamment. C'est la 5e défaite de rang pour les Mavs, qui continuent de glisser et ont en plus perdu Daniel Gafford pur une blessure à la cheville en première mi-temps...

- Le deuxième match de Kawhi Leonard (8 pts, 2 asts, 2 rbds) depuis son retour a été moins probant que le premier. Les Clippers, qui menaient pourtant de 19 points contre Minnesota en première mi-temps, ont été renversés (108-106) par les Wolves, en besoin criant d'une victoire. Anthony Edwards a inscrit 28 de ses 37 points après la pause et a été clutch avec deux gros paniers à 3 points à 1:12 et 34 secondes du terme, aidé par Naz Reid (18 pts) et Donte DiVincenzo (15 pts). Rudy Gobert a capté 18 rebonds pour accompagner ses 8 points. Nicolas Batum a joué 13 minutes pour 3 points et 3 rebonds.