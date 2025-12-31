Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Grizzlies : 139-136, après prolongation

Celtics @ Jazz : 129-119

Pistons @ Lakers : 128-106

Kings @ Clippers : 90-131

- Le panier le plus clutch de la nuit est à mettre à l'actif de VJ Edgecombe. Le rookie des Sixers a achevé les Grizzlies en prolongation sur un panier à 3 points à 1.7 seconde du terme et d'une autre période d'overtime. D'abord gêné par les fautes plus tôt dans le match, le Bahaméen s'est lâché dans le 4e quart-temps (13 de ses 25 points), avant de planter le dagger qui va bien.

Avant ça, Tyrese Maxey et Joel Embiid avaient porté Philadelphie avec 34 points chacun, pour répondre aux salves de Ja Morant 40 pts, qui avait ramené Memphis dans la discussion grâce à ses 18 points dans le 4e quart-temps. A noter le meilleur match en (jeune) carrière de Cedric Coward, le rookie des Grizzlies, qui a compilé 28 points et 16 rebonds. Coward a d'ailleurs pris le dernier tir du match pour Memphis après le game winner d'Edgecombe, mais n'a pas fait mouche.

PHI goes back to the Maxey-Edgecombe PnR. Ja with the pre-switch to keep Santi Aldama out of the action, but he ends up behind the play. Temporary two on the ball, VJ's open. Cash. pic.twitter.com/GFtbtGRoGR — Nekias (Nuh-KY-us) Duncan (@NekiasNBA) December 31, 2025

- Les Celtics ont attendu la deuxième mi-temps pour prendre la mesure du Jazz à Salt Lake City. L'homme du match se nomme Derrick White, qui ne s'est pas contenté de finir meilleur marqueur de Boston avec 27 points, mais a aussi ajouté 7 rebonds, 6 passes et... 7 contres (!). Seul Victor Wembanyama a réussi plus de contres sur un match cette saison en NBA. Et White mesure... 1,93 m !

Jaylen Brown a mis fin à sa série de matches consécutifs à au moins 30 points, mais s'est rabattu sur la passe (10 assists) pour permettre aux Celtics de décrocher leur 20e victoire de la saison. La paire Anfernee Simmons (20 pts) - Luka Garza (15 pts) a fait du bien en sortie de banc et a joué un rôle important pour renverser la situation alors que le Jazz, porté notamment par Keyonte George (37 pts), menait à la pause.

- LeBron James n'a pas pu fêter ses 41 ans avec une victoire. Les Lakers ont été nettement battus (128-106) à domicile par les Pistons, à cause notamment d'un 4e quart-temps désastreux et d'une attaque globalement en berne. LeBron a fini avec 17 points à 6/17, 5 pertes de balle et l'air aussi enjoué que s'il venait de subir une coloscopie. Les Pistons n'ont pas eu besoin de se faire violence et ont semblé très au-dessus, emmenés par Cade Cunningham (27 pts, 11 asts) et les 66 (!) points de leur banc, dont 19 pour le seul Marcus Sasser (qui n'est pas le frère de Marlène).

Luka Doncic, touché à l'épaule et rentré un vestiaire pendant un temps, a compilé 30 points et 11 passes, mais n'a pas échappé au festival de balles perdues (8 sur les 20 des Lakers). L'année se termine mal pour les Lakers, qui sont gentiment en train de glisser vers une zone déplaisante qui les sortirait de la qualification directe pour les playoffs.

- Les Clippers ont poursuivi leur opération remontée avec une cinquième victoire de suite, cette fois décrochée contre les Kings et avec une facilité déconcertante. Sacramento n'a pas opposé la moindre résistance et avait déjà 33 points de retard à la mi-temps, pilonné par l'adresse de Kawhi Leonard (33 pts à 11/19) notamment. Nicolas Batum est retourné sur le banc au profit de John Collins et l'ancien capitaine des Bleus a fini avec 3 points, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 19 minutes. Maxime Raynaud, comme souvent l'une des rares éclaircie chez les Kings, a enregistré un nouveau double-double (12 pts, 12 rbds, 2 blks, avec le plus gros temps de jeu de l'équipe.