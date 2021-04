Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Bulls : 107-115

Lakers @ Clippers : 86-104

Hornets @ Celtics : 86-116

Grizzlies @ Sixers : 116-100

Warriors @ Hawks : 111-117

Pelicans @ Rockets : 122-115

Magic @ Nuggets : 109-119

Les Clippers battent le fantôme des Lakers...

- Clairement, ce n'était pas ce que l'on avait en tête en début de saison en imaginant les joutes entre les Lakers et les Clippers. Les Purple and Gold n'ont pas eu la moindre chance dans ce derby de L.A. que Kawhi Leonard (19 pts, 10 rbds, 8 pds) et ses camarades ont pris comme une formalité. Toujours privés de LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond et Wesley Matthews, les Lakers n'ont jamais été dans le coup et sont vite heurtés à la bonne défense des Clippers et à la multiplicité des menaces. Marcus Morris (22 pts), Paul George (16 pts) et Luke Kennard (15 pts) ont apporté leur écot avant de se reposer.

Nicolas Batum a fini avec 4 points, 5 rebonds, 4 passes, une interception et un contre en 18 minutes en sortie de banc.

- Les Lakers n'ont plus que trois victoires d'avance sur la 7e place, synonyme de participation au play-in tournament NBA pour décrocher son billet pour les playoffs. Il y a donc encore un peu de marge, mais ce serait quand même bien pour les champions en titre que les cracks reviennent rapidement...

Les anciens du Magic gagnent tous, Evan Fournier de mieux en mieux

- Evan Fournier s'acclimate bien à Boston. Après un premier match compliqué, le Français est de mieux en mieux sous ses nouvelles couleurs. Après un festival à 3 points (7 paniers, record en carrière) lors du dernier match, Evan a régalé en sortie de banc avec un impact parfait lors de la très large victoire contre les Hornets. L'arrière des Bleus a inscrit 17 points, donné 6 passes et intercepté 2 ballons en sortie de banc, en shootant à 4/5 à 3 points. C'est très certainement ce que Brad Stevens espérait en ajoutant Fournier à son effectif : du champagne pour une équipe qui manquait de panache.

- Nikola Vucevic devait commencer à trouver le temps long. La recrue phare des Bulls avant la deadline avait perdu les 4 matches qu'il avait disputés jusque-là avec les Bulls. Débloquer son compteur contre les Nets ne s'annonçait pas chose facile, mais Brooklyn était à nouveau diminué avec Kyrie Iving (24 pts, 15 pds) comme seul membre du Big Three en action. "Vooch" (22 points et 13 rebonds) et Zach LaVine (25 pts) ont enfin réussi à être bons en même temps avec un début de connivence intéressante sur le pick and roll. Chicago a lâché les chevaux dans les 2e et 3e quart-temps grâce à un autre homme-clé du soir : Tomas Satoransky. Le Tchèque a signé son meilleur match depuis le début de la saison avec 19 points et 11 passes.

- Parmi les exilés du Magic, Aaron Gordon est sans doute celui qui s'en sort le mieux depuis le début. Le nouvel ailier des Nuggets a confirmé sa belle forme lors de ses retrouvailles avec Orlando cette nuit. Gordon a été l'une des raisons du réveil de Denver, mené de 18 points à la pause par une équipe floridienne pourtant déplumée de ses meilleurs talents. Gordon a inscrit 24 points et orchestré le comeback des siens avec l'aide, évidemment, de Nikola Jokic (17 pts, 16 pds), Michael Porter Jr (20&12) et Jamal Murray (22 pts), tous bien plus incisifs après deux premiers actes léthargiques. Mine de rien, il s'agit de la 14e victoire en 17 matches pour Denver, désormais 4e à une petite victoire des Clippers, 3e.

24 points for Aaron Gordon.

10-13 from the field. The @nuggets improve to 4-0 with @Double0AG! pic.twitter.com/iCXoQiKdUL — NBA (@NBA) April 5, 2021

Evan Fournier a retrouvé la mire et a même claqué un record en carrière

Steph Curry n'a pas suffi

- "A quoi ça sert que Curry il se décarcasse ?", comme disait l'autre. Stephen Curry a bien tenté de casser la mauvaise spirale des Warriors en NBA, humiliés par Toronto lors de leur dernière sortie, mais les 37 points de la superstar de Golden State n'ont pas suffi à freiner une équipe d'Atlanta en pleine bourre. L'impact de Clint Capela (24 pts, 18 rbds) et Danilo Gallinari (25 pts) en particulier à provoqué une 7e défaite en 8 matches pour les Warriors, de plus en plus en difficulté dans la course aux playoffs et même au play-in tournament.

Lonzo Ball est devenu un sniper

- Lorsqu'il est arrivé en NBA et même au sortir de sa saison rookie avec les Los Angeles Lakers, on se demandait si Lonzo Ball serait capable de devenir ne serait-ce qu'un shooteur décent en NBA. Réponse : oui ! Le meneur des New Orleans Pelicans l'a de nouveau démontré cette nuit, en étant le moteur de son équipe pour battre les Houston Rockets. Avec 8 paniers à 3 points au compteur, son record en carrière, et 27 points, Ball a permis aux hommes de Stan Van Gundy de surmonter les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram. A la faveur de ce succès, NOLA revient à hauteur de Golden State, 10e, et peut toujours miser sur une participation au play-in tournament dans quelques semaines.

🔥 Career-high 8 threes for @ZO2_

🔥 27 PTS, 9 AST, 3 STL Shooting, playmaking and defense from Lonzo Ball in the @PelicansNBA win! pic.twitter.com/gyk2ERSRaV — NBA (@NBA) April 5, 2021

- Philadelphie avait fort logiquement mis Joel Embiid au repos au lendemain de son retour sur les parquets. Une absence qui s'est payée cash. Les Sixers se sont inclinés à domicile contre les Grizzlies, qui ont utilisé deux ingrédients que peu d'autres équipes ont : un sens exacerbé du collectif (7 joueurs à au moins 10 points et 30 passes décisives) et... Grayson Allen. L'ancien brat de Duke a inscrit 11 de ses 15 points dans le 3e quart-temps pour permettre à Memphis de prendre le large.