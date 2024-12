Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hornets : 116-102

Nuggets @ Wizards : 113-122

Thunder @ Pelicans : 119-109

Pistons @ Knicks : 120-111

Mavs @ Raptors : 125-118

Grizzlies @ Celtics : 127-121

Suns @ Heat : 111-121

- Evan Mobley a montré le visage le plus effrayant qu'il pouvait afficher en NBA. L'intérieur des Cavs a sorti le plus gros match offensif de sa carrière en NBA lors de la victoire de son équipe à Charlotte (116-102), avec 41 points, 10 rebonds et 3 contres, à 16/23, dont un 6/8 à 3 points ! Mobley fonce vers sa première sélection au All-Star Game et Cleveland enchaine une 4e victoire pour conserver la première place de la Conférence Est.

Décimés (Tidjane Salaün et Moussa Diabaté sont aussi à l'infirmerie), les Hornets se sont quand même bien battus pour revenir à 4 points à 5 minutes de la fin grâce à Brandon Miller (24 pts).

- Les Nuggets ne vont pas très bien et ils l'ont confirmé cette nuit à Washington. Les Wizards ont mis un terme à leur hideuse série de 16 défaites de suite lors de la venue de Denver, et ce malgré les... 56 points (son record en carrière), 16 rebonds et 8 passes de Nikola Jokic, bien trop seul sans Jamal Murray, ni Aaron Gordon. Ce one man show n'a pas pu éclipser les difficultés des Nuggets à 3 points et leur incapacité à défendre correctement contre l'équipe avec le plus mauvais bilan de la ligue.

Jordan Poole (39 pts et 9 paniers à 3 pts) s'est régalé, dans une petite fête à laquelle Alex Sarr, préservé, n'a pas participé. Bilal Coulibaly a joué 40 minutes et été très actif pour 6 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres.

- Les Pelicans n'ont pas pu enchainer après leur victoire de la semaine et ont logiquement été battus (119-110) par Oklahoma City, le leader de l'Ouest. Le Thunder n'a pas eu trop de mal à gérer l'affaire, Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) et Jalen Williams (27 pts) faisant le gros du boulot en attaque. Malheureusement pour New Orleans, Brandon Ingram a de nouveau quitté ses partenaires prématurément après être mal retombé en début de 3e quart-temps.

- Les Knicks sont passés à côté de leur match face à Detroit et ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Les Pistons sont allés signer une belle victoire (120-111) au Madison Square Garden, en profitant de l'absence de Karl-Anthony Towns, remplacé par Jericho Sims. Cade Cunningham a été rayonnant et termine en triple-double (29 pts, 15 asts, 10 rbds), son cinquième de la saison.

- Luka Doncic a régalé cette nuit à Toronto, lors de la victoire (125-118) de Dallas. Le Slovène a réalisé un deuxième triple-double consécutif (30 pts, 13 rbds, 11 asts), avec quelques éclairs de génie et de réussie, comme ce panier au buzzer du 3e quart-temps (voir ci-dessous). Kyrie Irving (29 pts) et Klay Thompson (20 pts) ont aussi très bien contribué à ce nouveau succès, le 7e de suite, qui permet à Dallas de conserver la deuxième place de la Conférence Ouest.

- A égalité avec les Mavs, on retrouve Memphis, qui a réussi un gros coup en allant s'imposer à Boston (127-121). Marcus Smart a été très applaudi à son entrée sur le terrain pour sa première apparition au TD Garden avec le maillot d'une autre équipe. L'ancien meneur des Celtics a participé au succès des Grizzlies, portés par un très bon Ja Morant (32 pts, 9 asts, 9 rbds). Le trio Tatum-Holiday-Porzingis a été particulièrement maladroit avec un 20/67 en cumulé. Menés à 4 minutes de la fin après avoir compté 14 points d'avance, les joueurs de Taylor Jenkins ont eu le mental pour revenir et boucler l'affaire.

- Phoenix ne sait pas gagner sans Kevin Durant et a concédé une 7e défaite de suite dans un match sans lui. Cette nuit, Phoenix a été battu (121-111) à Miami après avoir pourtant fait deux bons premiers quart-temps. Le Heat a repris le contrôle des opérations après le repos, grâce notamment à la paire Bam Adebayo (25 pts) - Jimmy Butler (24 pts).