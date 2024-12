Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 107-104

Sixers @ Pistons : 111-96

Wizards @ Bucks : 114-124

Warriors @ Suns : 105-113

Mavs @ Jazz : 106-94

- Giannis Antetokounmpo n'a pas pris de pincettes avec les Wizards, après avoir manqué le match précédent de son équipe. Le Grec a claqué un gros triple-double (42 pts, 12 rbds, 11 asts) lors de la victoire (124-114) de son équipe - la 6e de suite - face à Washington. Les Wizards ont défendu crânement leur chance en restant au contact tout du long, mais leur jeunesse et la force de frappe des Bucks, avec Damian Lillard (25 pts, 10 asts) et Brook Lopez (18 pts) les ont empêchés de signer une troisième victoire cette saison.

Il s'agit du troisième triple-double sur les dix derniers matches pour Giannis Antetokounmpo. Quant au tandem Giannis-Dame, c'est la troisième fois depuis le début de leur association qu'ils compilent au moins 25 points et 10 passes dans le même match, ce qui est un record pour un duo dans l'histoire de la NBA.

Alex Sarr (7 pts, 2 rbds, 1 blk à 2/8) et Bilal Coulibaly (4 pts, 2 asts, 2 rbds, 2 stls à 2/8) n'ont pas réussi à se mettre en valeur, au contraire de Jordan Poole (31 pts) et Malcolm Brogdon (29 pts, 11 asts).

- Après avoir démarré la saison sur les chapeaux de route, les Warriors sont en train de rentrer dans leur rang. En s'inclinant devant les Suns à Phoenix (113-105), les voilà sur quatre défaites de suite. Stephen Curry (23 pts) était bien là, mais le trio Booker (27 pts) - Durant (21) - Jones (19 pts, 9 asts), ainsi qu'une adresse à 3 points très élevée (51%) ont mis les Suns dans les meilleures conditions. Menés de 18 points à la pause, les Californiens ont couru après le score, mais en vain.

- Les Hawks aussi sont sur trois victoires de suite désormais, après leur succès à Charlotte (107-104). La fin de match a été accrochée, Brandon Miller ramenant les Hornets à un point dans le money time, avant que DeAndre Hunter (18 pts) ne redonne un peu d'air à Atlanta à 9 secondes du terme. Jalen Johnson (20 pts) a été le joueur le plus productif des Hawks avec Onyeka Okoongwu (16 pts, 11 rbds). Zaccharie Risacher a inscrit 14 points à 6/10, ajoutant 2 contres.

Du côté de Charlotte, Tidjane Salaün était titulaire mais un peu à côté de son vélo en attaque : 0 point à 0/8 en 22 minutes. Moussa Diabaté, également dans le cinq, a apporté 3 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre, également en 22 minutes.

Charlotte jouait sans LaMelo Ball, qui manquera au moins les deux prochaines semaines de compétition.

- Les Sixers ont gagné leur 4e match de la saison à Detroit (111-96). De retour sans que l'on s'y attende forcément, Paul George a participé à ce succès en jouant 26 minutes pour 11 points au compteur. Tyrese Maxey (28 pts), Jared McCain (19 pts) et Ricky Council IV (17 pts) ont permis à Philadelphie de s'imposer sans trop souffrir, contre des Pistons toujours orphelins de Cade Cunningham et désormais sur quatre défaites de rang.

Titulaire, Guerschon Yabusele a fini avec 7 points et 8 rebonds en 25 minutes.

- Dallas a signé une troisième victoire de suite (108-94) en allant s'imposer assez logiquement sur le parquet du Jazz. Même sans Luka Doncic et Klay Thompson, les Mavs sont sur une belle dynamique et ont pu compter sur un Kyrie Irving impossible à freiner. Les 30 points du meneur All-Star, conjugués à la bonne performance de Quentin Grimes (24 pts) et au double-double de PJ Washington (16 pts, 10 rbds) ont été trop durs à matcher pour Utah.