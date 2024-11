Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Pistons : 101-99

Celtics @ Bucks : 113-107

Knicks @ Pacers : 121-132

Wizards @ Magic : 94-121

Hornets @ Sixers : 105-107, après prolongation

Heat @ Wolves : 95-94

Warriors @ Thunder : 127-116

Mavs @ Nuggets : 120-122

Kings @ Suns : 127-118, après prolongation

Grizzlies @ Blazers : 134-89

Raptors @ Lakers : 103-123

- Les Bucks ont montré pendant une bonne partie du match qu'ils pouvaient embêter les Celtics. Après avoir mené 16-2 et +11 à la pause, Milwaukee a plié face au champion en titre, bien plus tranchant en deuxième mi-temps pour finalement empocher la mise. Le match énorme de Giannis Antetokounmpo (43 pts, 13 rbds, 5 asts) n'a pas suffi pour les Bucks, qui n'ont pas pu stopper Jayson Tatum (31 pts, 12 rbds, 6 asts), auteur de 23 points après le repos. Payton Pritchard (18 pts dont 17 en première mi-temps) a remis les Celtics dans le coup au moment le plus fort de la domination de Milwaukee.

- Sale soirée pour le Thunder à domicile contre Golden State. Non seulement OKC a perdu (127-116) cette affiche des hauteurs de la Conférence Ouest assez nettement - les Warriors ont compté jusqu'à 30 points d'avance grâce à un très bon Stephen Curry (36 pts) - mais Chet Holmgren s'est blessé à la hanche et a dû être évacué du terrain lors du 1er quart-temps. Un panier d'Alex Caruso a ramené le Thunder à 6 points en fin de match, mais les Californiens ont tenu bon pour afficher un bilan de 8-2.

Ousmane Dieng a joué 11 minutes pour 2 points, 2 passes et 4 rebonds.

- Les Rockets ont eu chaud à Detroit mais l'ont finalement emporté (101-99) grâce aux 27 points et 10 rebonds d'Alperen Sengun, décisif dans le money time. Alors que les Pistons pouvaient revenir à 6 secondes de la fin, ils ont gâché des munitions par Cade Cunningham, Jaden Ivey et Tobias Harris

Jalen Green a réussi l'un des plus gros dunks du début de saison en postérisant Cunningham.

JALEN GREEN JUST PUT CADE CUNNINGHAM ON A POSTER OH MY GOD pic.twitter.com/d4PKS9S50d — Jackson Gatlin (@JTGatlin) November 10, 2024

- Michael Porter Jr a offert une cinquième victoire de suite aux Nuggets dans le choc face à Dallas (122-120) grâce à un tir à mi-distance à 7 secondes de la fin. Avant ça, Nikola Jokic (37 pts, 18 rbd, 15 asts) avait été encore incroyable en validant un 4e triple-double de suite pour répondre aux 43 points d'un Kyrie Irving incandescent, dans un soir où Luka Doncic n'en a inscrit "que" 24. (à 17/22)

MPJ GIVES DENVER THE LEAD 🚨 6.5 SECONDS LEFT ON NBA LEAGUE PASS! 📲 https://t.co/WNPf2F2PGt pic.twitter.com/EnKCn8Kms2 — NBA (@NBA) November 11, 2024

- Les Pacers ont fait pleuvoir sur les Knicks avec 21 paniers à 3 points et une victoire (132-121) assez nette construite par le tandem Bennedict Mathurin-Tyrese Haliburton. Le premier a battu son record de points en NBA (38 pts) avec 7 paniers primés, pendant que le deuxième apportait 35 points et 14 passes, avec l'aide de Myles Turner (26 pts).

Les efforts de Jalen Brunson (33 pts, 10 asts, 6 rbds) et Karl-Anthony Towns (30 pts, 9 rbds) ont été vains et New York est en négatif (4-5), avec du retard à l'allumage.

- Hallelujah, le Magic arrive à enchainer sans Paolo Banchero ! Orlando a dominé Washington (121-94) avec un Franz Wagner (23 pts) appliqué et un collectif qui a bien tourné contre les jeunes Wizards. Bilal Coulibaly a été très bon et finit avec 20 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 contres et un superbe dunk en pénétration (voir ci-dessous). Alex Sarr a lui apporté 11 points, 3 rebonds et 2 contres.

- Guerschon Yabusele a été décisif pour les Sixers, qui ont mis fin à leur série de cinq défaites consécutive face à Charlotte en prolongation. Philadelphie l'a emporté de justesse (107-105) grâce à son banc, Yabusele battant son record de points en NBA (20 pts, 8 rbds à 8/13) et le rookie Jared McCain explosant avec 27 points. Les Sixers n'ont toujours pas gagné un match dans le temps réglementaire, mais cette victoire leur fera quand même du bien au moral en attendant le retour de Joel Embiid. Paul George, limité en minutes, n'a pas participé à la prolongation.

Du côté des Hornets, LaMelo Ball a inscrit 38 points et été clutch avec un panier primé à 8 secondes de la fin du 4e quart-temps pour envoyer le match en overtime. Tidjane Salaün était titulaire et a apporté 2 points, 9 rebonds et 2 passes en 19 minutes.

- Nikola Jovic (15 pts, 7 rbds) a mis un terme à la série de défaites du Heat en réussissant une action à 3 points à 8 secondes de la fin pour battre les Wolves.

The Nikola Jovic bucket in the clutch 😳🔥 pic.twitter.com/DVZWmYO0op — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) November 11, 2024

- Privés de Kevin Durant, les Suns ont chuté en prolongation face aux Kings (127-118) et mis fin à leur série de 7 victoires consécutives. DeMar DeRozan (34 pts) a été le grand bonhomme de l'overtime avec ses 8 points. Phoenix n'est quand même pas passé loin de la victoire, puisqu'il a fallu un panier égalisateur de Keegan Murray à moins de 4 secondes de la fin pour que Sacramento arracher la prolongation.

- Portland rentre définitivement dans le rang et dans la catégorie des cancres depuis quelques matches. Les Blazers ont perdu de 35 points (134-89) à domicile contre des Grizzlies pourtant privés de Ja Morant.

Rayan Rupert a joué 15 minutes en sortie de banc pour 2 points et 5 rebonds.

- Les Lakers sont intraitables à domicile et c'est l'un des points positifs de leur début de saison. Los Angeles est à 5-0 à la Crypto.com Arena après son succès net (123-100) contre les Raptors. Anthony Davis a malheureusement de nouveau quitté ses partenaires un peu prématurément après un coup reçu à l'oeil en deuxième mi-temps. Il avait eu le temps de poser 22 points pour épauler LeBron James, auteur de son deuxième triple-double consécutif (19 pts, 16 asts, 10 rbds). Bronny James a lui joué les deux dernières minutes du match après un séjour en G-League.