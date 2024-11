Le trophée de Most Improved Player récompense chaque saison la plus belle progression d'un joueur d'une année sur l'autre. Confirmation ou surprise, Basketsession vous dévoile son premier Top 10 de la saison !

Alors que la saison NBA 2024-2025 a commencé depuis plus de deux semaines, certains joueurs semblent avoir déjà pris une nouvelle dimension cette année. Basketsession s'est penché sur les plus belles progressions observées en ce début d'exercice et vous livre son premier Top 10 de la saison dans la course au MIP, emmené pour l'occasion par notre Bilal Coulibaly national !

1.Bilal Coulibaly, Washington Wizards

Comment ne pas ouvrir le bal par l'ancien ailier de Boulogne-Levallois ? Révélation de ce début de championnat sous le maillot des Wizards avec trois sorties à 23, 27 et 22 points lors des 5 derniers matchs, Bilal Coulibaly a frappé fort d'entrée pour se hisser en tête de notre premier classement. Davantage responsabilisé(+7 minutes par match), plus impliqué en attaque, le médaillé d'argent aux derniers jeux de Paris a progressé dans toutes les catégories statistiques ou presque et notamment dans un secteur où une amélioration était espérée : le tir. Toujours aussi précieux en défense, Coulibaly est ainsi passé de 43,5% d'adresse générale et 34,6% à 3 points l'an dernier, à 55,2% au global et 44,0% derrière l'arc cette saison. Go Bilal !

Stats 2023-2024: 8,4 pts, 4,1 rbds, 1,7 asts en 27,2 minutes

Stats 2024-2025: 17,7 pts, 5,8 rbds, 2,5 asts en 34,8 minutes

2.Norman Powell, L.A. Clippers

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. D'autant plus quand ces derniers, à l'image de Norman Powell sur ce début de saison, savent saisir leur chance. Auteur de 25,0 points par match cette année (contre 13,9 en 2023-2024), l'ex-Raptor semble ainsi parfaitement tirer profit de la blessure de Kawhi Leonard et du départ de Paul George pour Philadelphie. Désormais titulaire au sein du groupe de Ty Lue, l'ancien energizer en sortie de banc est devenu sur ces premières semaines de compétition l'artificier en chef des Clips et leur première option offensive, grâce notamment à une adresse démoniaque à 3 points (48,5% sur 8,5 tentatives en moyenne). A bientôt 32 ans, l'ancien d'UCLA prouve qu'il n'est jamais trop tard pour franchir un cap.

Stats 2023-2024: 13,9 pts, 2,6 rbds, 1,1 asts en 26,2 minutes

Stats 2024-2025: 25,0 pts, 2,4 rbds, 2,4 asts en 33,4 minutes

3.Gradey Dick, Toronto Raptors

Pour sa seconde année dans la ligue, Gradey Dick semble en passe de se faire connaître pour autre chose que son patronyme unique ou ses goûts vestimentaires. Passé de 8,5 pts par match à 20,0 unités en quelques mois, l'ancienne star de Kansas rend parfaitement à Darko Rajakovic la confiance qu'il lui accord sur ce début d'exercice (+10 min de temps de jeu moyen). Sans être véritablement plus efficace au tir, le natif de Wichita bénéficie avant tout d'un rôle accru au sein de la franchise canadienne. Un nouveau statut qui lui offre plus de 15 tirs par rencontre (contre 7 l'an passé) et lui permet de s'affirmer comme la première arme offensive de Toronto derrière R.J. Barrett depuis le coup d'envoi de la saison.

Stats 2023-2024: 8,5 pts, 2,2 rbds, 1,1 asts en 21,1 minutes

Stats 2024-2025: 20,0 pts, 2,8 rbds, 2,2 asts en 31,6 minutes

4.Ivica Zubac, L.A. Clippers

Pour sa 7ème saison au sein de la franchise, Ivica Zubac a lui aussi pris une nouvelle dimension au sein des Clippers, s'affirmant tout simplement comme l'un des meilleurs pivots de la ligue. Gratifié d'un temps de jeu plus important par Tyronn Lue (+8 minutes), le Bosnien est en effet plus prolifique que jamais cette année, signant ses meilleures moyennes en carrière aux points (+5,4 par rapport à 2023-2024), à la passe (+1,4) et, surtout, aux rebonds (+3,3). 4ème joueur dans l'exercice en NBA avec 12,5 prises par match, l'ancien Laker est aujourd'hui le meilleur rebondeur offensif de toute la ligue, à égalité avec Nikola Jokic (4,4 par match). Onzième de la conférence ouest après 8 rencontres, L.A. aura besoin d'un Zubac à son meilleur niveau pour tenter d'accrocher le play-in au printemps.

Stats 2023-2024: 11,7 pts, 9,2 rbds, 1,4 asts en 26,4 minutes

Stats 2024-2025: 17,1 pts, 12,5 rbds, 2,8 asts en 34,5 minutes

5.Christian Braun, Denver Nuggets

Attendu la saison dernière au sortir de playoffs convaincants en tant que rookie, le décollage de Christian Braun est finalement arrivé. En progrès dans tous les compartiments du jeu ou presque, le champion NCAA 2022 avec Kansas a franchi le cap espéré par les Nuggets sur ce début d'exercice. Passé de 7,3 points par rencontre l'an passé à 16,0 unités cette saison à la faveur d'une adresse en hausse et d'un excellent pourcentage à longue distance (46,4% sur 3,5 tentatives de moyenne), l'arrière utilise à plein les 35 minutes de jeu que lui offre chaque soir Mike Malone (contre 20 en 2023-2024). Christian Braun est LE rayon de soleil de Denver sur cette entame compliqué de la franchise du Colorado.

Stats 2023-2024: 7,3 pts, 3,7 rbds, 1,6 asts en 20,2 minutes

Stats 2024-2025: 16,0 pts, 5,3 rbds, 1,5 asts en 35,4 minutes

6.Buddy Hield, Golden State Warriors

Comme si l'air de la Californie lui avait manqué, Buddy Hield, de retour sur les côtes du Pacifique cette saison après trois années passées entre l'Indiana et la Pennsylvanie, semble transformé en cette entame de saison. Parfaitement intégré au dispositif de Steve Kerr, le Bahaméen fait oublier Klay Thompson depuis son arrivée chez les Dubs. Auteur de 21,1 points par match cette saison, contre 12,1 l'an dernier avec un temps de jeu similaire, l'ancien d'Oklahoma est déjà un rouage essentiel d'une surprenante équipe de Golden State (7v-1d, 1ère à l'ouest). Utilisé en sortie de banc, Hield joue parfaitement son rôle de sixième homme dans la baie de San Francisco grâce à une adresse diabolique à longue distance. Le 6ème choix de la draft 2016 tourne ainsi à 50,7% de réussite du parking sur plus de 9 tentatives par match, s'affirmant comme le shooteur à gros volume le plus dangereux de la ligue devant des pointures comme Steph Curry, Damian Lillard ou Anthony Edwards. A 32 ans passés, Buddy Hield joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière.

Stats 2023-2024: 12,1 pts, 3,2 rbds, 2,8 asts en 25,7 minutes

Stats 2024-2025: 21,1 pts, 4,5 rbds, 2,3 asts en 26,1 minutes

7.Jaden Ivey, Detroit Pistons

Drafté en 5ème position en 2022 par les Pistons, Jaden Ivey confirme depuis le coup d'envoi du nouvel exercice NBA les espoirs placés en lui par la franchise du Michigan. Aux côtés d'un Cade Cunningham plus solide que jamais, l'arrière, en stagnation en 2023-2024, semble prêt à devenir le scoreur attendu par J.B. Bickerstaff. Plus précis au shoot (47,1% contre 42,9% l'an passé) avec notamment une belle adresse derrière l'arc (41,3%), l'ancien de Purdue bénéficie d'un rôle accru cette saison, et des tickets shoot qui vont avec. Au point de devenir clairement la seconde option offensive de Detroit avec 15 tentatives par rencontre. Jaden Ivey devra en revanche se développer dans les autres compartiments du jeu pour montrer qu'il est plus qu'un "simple" scoreur.

Stats 2023-2024: 15,4 pts, 3,4 rbds, 3,8 asts en 28,8 minutes

Stats 2024-2025: 19,8 pts, 4,4 rbds, 3,8 asts en 32,3 minutes

8.Dyson Daniels, Atlanta Hawks

Loin du strass et des paillettes, loin de l'agitation médiatique entourant Trae Young ou Zaccharie Risacher, Dyson Daniels poursuit tranquillement son développement chez les Hawks cette année. Débarqué en Géorgie cet été dans le cadre du trade de Dejounte Murray chez les Pelicans, l'Australien s'affirme déjà comme un cadre de la bande à Quin Snyder. Défenseur de grand talent, capable de tenir son vis-à-vis comme de couper les lignes de passe au point d'apparaître à la 2ème place du classement des meilleurs intercepteurs cette saison (2,4 par match), le natif de Bendigo a pris une toute autre dimension en attaque ces dernières semaines. Titulaire indiscutable, largement responsabilisé (30 minutes de temps de jeu moyen), Daniels a doublé sa moyenne de points cette année (11,6 contre 5,8) en dépit d'une adresse à longue distance fluctuante (29,6% seulement). Drafté en 8ème position par New Orleans en 2022, le Boomer semble sur le point de confirmer le potentiel entrevu à sa sortie du G-league Ignite.

Stats 2023-2024: 5,8 pts, 3,9 rbds, 2,7 asts en 22,3 minutes

Stats 2024-2025: 11,6 pts, 4,1 rbds, 2,4 asts en 30,7 minutes

9.Jordan Hawkins

Principalement utilisé en sortie de banc par Willie Green, Jordan Hawkins s'affirme déjà comme l'un des principaux candidats au titre de 6ème homme de l'année en 2024-2025. Avec un temps de jeu et un rôle largement accrus, l'ancienne gâchette de Uconn joue les dynamiteurs en sortie de banc. Auteur de 16,3 points (contre 7,8 en 2023-2024) par match malgré une adresse suspecte (40,8%), le 14ème choix de la draft 2023 a pris du galon en Louisiane. Et s'affirme comme l'un des meilleurs sophomores de la ligue cette saison derrière Victor Wembanyama et aux côtés de Gradey Dick, Bilal Coulibaly ou Brandon Miller.

Stats 2023-2024: 7,8 pts, 2,2 rbds, 1,0 asts en 17,3 minutes

Stats 2024-2025: 16,3 pts, 4,5 rbds, 1,4 asts en 30,3 minutes

10.Jalen Suggs

Jalen Suggs a décidément tout du late bloomer. Déjà convaincant pour sa 3ème année dans la ligue la saison dernière, s'affirmant notamment comme l'un des plus féroces défenseurs extérieurs de la ligue (10ème à l'élection du DPOY), l'ancien de Gonzaga a encore progressé en 2024-2025. Avec 3 minutes de plus chaque soir sur le parquet, le 5ème choix de la cuvée 2021 est devenu une menace en attaque cette saison, comme en attestent ses 17,3 points de moyenne. Plus agressif balle en main et plus adroit sur la ligne des lancers (90,6% sur 3,6 tentatives), Suggs marque ainsi 4,7 points de plus qu'en 2023-2024. Et ses progrès ne s'arrêtent pas là. Avec 5,3 rebonds et 4,6 assists de moyenne, le natif du Minnesota s'affirme ainsi comme l'un des combo guards les plus complets de la ligue.

Stats 2023-2024: 12,6 pts, 3,1 rbds, 2,7 asts en 27,0 minutes

Stats 2024-2025: 17,3 pts, 5,3 rbds, 4,6 asts en 30,1 minutes