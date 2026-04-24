CQFR : McCollum tue encore les Knicks, Minnesota en impose

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hawks : 108-109

Cavs @ Raptors : 104-126

Nuggets @ Wolves : 113-96

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New York 1-2 Atlanta

Atlanta commence à prendre un vrai ascendant dans cette série. Déjà revenu à hauteur après son hold-up du game 2 au Madison Square Garden, la franchise de Géorgie a confirmé à domicile en remportant un troisième match étouffant face aux Knicks, 109-108, pour mener 2-1. Et encore une fois, la différence s’est faite dans les dernières secondes, avec un New York incapable de conclure correctement une fin de match pourtant à portée de main.

Les Hawks ont longtemps donné le ton. Atlanta a mené quasiment toute la rencontre, allant jusqu’à prendre 18 points d’avance en première période grâce à une attaque fluide et à une défense agressive sur Jalen Brunson. New York a fini par revenir, comme souvent, à force de dureté et d’orgueil. Un trois points bonifié de Brunson à 1:03 de la fin a même redonné l’avantage aux Knicks, 108-105, laissant penser à un braquage parfait. Mais Atlanta n’a pas paniqué.

Jalen Johnson a signé un match référence avec 24 points et 10 rebonds, pendant que Jonathan Kuminga sortait du banc pour apporter 21 points précieux. Puis, comme dans le game 2, CJ McCollum a pris la lumière au meilleur moment avec un fadeaway décisif à 12,5 secondes du buzzer. Une nouvelle action de tueur froid dans une série où il pèse déjà énormément.

En face, OG Anunoby a porté New York avec 29 points, Brunson a ajouté 26 points et Karl-Anthony Towns 21. Mais les Knicks ont encore laissé filer une fin de match, symbole d’une équipe talentueuse mais nerveuse. La dernière possession a tourné au fiasco : Brunson a perdu le ballon avant même de pouvoir déclencher. À 2-1, Atlanta a désormais la main… et la confiance.

Denver 1-2 Minnesota

Minnesota a envoyé un message clair : cette série risque de devenir un enfer physique pour Denver. Dans ce game 3, les Timberwolves ont dominé les Nuggets 113-96 pour prendre l’avantage 2-1, au terme d’un match à sens unique ou presque. Plus intenses, plus frais et surtout beaucoup plus agressifs défensivement, les Wolves ont étouffé Denver pendant quarante-huit minutes.

Le ton a été donné très vite avec un départ canon de Minnesota, qui a pris les commandes 14-4 et n’a jamais regardé derrière. À chaque tentative de retour des Nuggets, la réponse locale est venue d’un stop défensif, d’un rebond offensif ou d’un tir important. Denver n’a jamais trouvé le rythme, limité à 34,1 % au tir et à un terrible 20 % à trois points. Pour une attaque de ce calibre, c'est invraisemblable.

Jaden McDaniels a été immense avec 20 points, 10 rebonds et un travail défensif de très haut niveau sur Jamal Murray, qui a passé une soirée compliquée. En sortie de banc, Ayo Dosunmu a dynamité la rencontre avec 25 points. Julius Randle et Donte DiVincenzo ont ajouté 15 points chacun, tandis que Rudy Gobert compilait 10 points et 12 rebonds dans son registre habituel de tour de contrôle.

Nikola Jokic a bien terminé avec 27 points et 15 rebonds, mais sur un poussif 7 sur 26 au tir. Sans Aaron Gordon ni Peyton Watson, Denver a semblé usé et sans relais.

Minnesota a pris le contrôle de la série.

Cleveland 2-1 Toronto

Toronto est entré dans sa série. Menés 2-0 après les deux premiers matches à Cleveland, les Raptors ont réagi avec autorité dans ce game 3 en dominant les Cavaliers 126-104. Une victoire nette, construite sur trois quart-temps solides puis un dernier acte totalement dévastateur. La série reste à l’avantage de Cleveland, mais le ton a changé.

Le match est longtemps resté équilibré. Cleveland menait encore 83-81 après trois quart-temps, malgré une salle bouillante et un Toronto plus tranchant par séquences. Puis tout a explosé. Les Raptors ont survolé les douze dernières minutes en infligeant un 43-23 aux Cavs, avec un ahurissant 8 sur 9 à trois points dans le quart-temps. À partir de là, Cleveland a totalement décroché.

RJ Barrett a signé une énorme performance avec 33 points, dont 16 dans le quatrième quart-temps sur un parfait 6 sur 6 au tir. Scottie Barnes a été tout aussi précieux avec 33 points et 11 passes, en mélangeant création, puissance et justesse. Toronto a enfin retrouvé le visage d’une équipe dangereuse, portée par ses leaders et par une adresse irrésistible au meilleur moment.

Côté Cavs, les problèmes sont venus des pertes de balle et du manque d’efficacité des stars. Donovan Mitchell et James Harden ont souffert, Cleveland terminant avec 20 turnovers offrant 23 points aux Raptors.