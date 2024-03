CQFR : Jalen Green et Houston on fire, NY reprend la 4e place

Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Knicks : 93-105

Kings @ Magic : 109-107

Hornets @ Hawks : 91-132

Raptors @ Wizards : 109-112

Celtics @ Bulls : 124-113

Jazz @ Rockets : 119-147

Suns @ Spurs : 131-106

Nuggets @ Blazers : 114-111

Le classement

Le trio des Suns éclipse les Spurs de Victor Wembanyama

- Cette nuit n'a été que du bonus pour Denver. Les Nuggets se sont déplacés à Portland sans Nikola Jokic, ni Jamal Murray, mais ont trouvé le moyen de venir à bout des Blazers. Reggie Jackson (23 pts) et Aaron Gordon (22 pts) ont fait le job pour porter le bilan des champions en titre à 14-2 depuis le break du All-Star Game, et continuer de talonner OKC pour la première place de la Conférence Ouest.

Fait amusant : Portland est devenu la première équipe à lancer un cinq de départ exclusivement composé de rookies (Scoot Henderson, Kris Murray, Duop Reath, Toumani Camara et - cocorico - Rayan Rupert). Rupert a joué 16 minutes en tant que guard, pour 3 points, 5 passes et 1 rebond.

- Boston a poursuivi sa marche vers le meilleur bilan de l'histoire de la franchise avec une 9e victoire de suite sur le parquet de Chicago. Même sans Jaylen Brown, les Celtics ont déroulé, Jayson Tatum apportant 26 pts, Sam "Sa Mother" Hauser dégainant à 7/8 à 3 pts et Al Horford apportant 23 points. C'est la 57e victoire en 71 matches cette saison pour les hommes de Joe Mazzulla.

- La course à la 4e place à l'Est bat son plein et les Knicks ont repris le spot cette nuit. Alors qu'ils ont dominé les Nets grâce notamment à Donte DiVincenzo (31 pts) et Miles McBride (26 pts), les joueurs de Tom Thibodeau ont eu le plaisir de voir le Magic perdre sur le fil à domicile contre Sacramento. Le sang froid de De'Aaron Fox et Keon Ellis sur la ligne, alors que Cole Anthony avait fait virer Orlando en tête à 25 secondes de la fin, a permis aux Kings de faire une belle opération, eux qui sont eux-mêmes engagés dans une lutte âpre pour la qualification directe en playoffs à l'Ouest. Jonathan Isaac a signé le meilleur match offensif de sa carrière, lui le spécialiste défensif, avec 25 points en 22 minutes et un effarant +26. Domantas Sabonis (21 pts, 14 rbds) a pour sa part égalé la plus longue série de double-doubles consécutifs (53) de l'ère moderne et tentera de dépasser Kevin Love au prochain match.

- Les Kings surveillaient eux logiquement le résultat de Phoenix à San Antonio et ont vu les Suns dominer très facilement les Spurs. Gregg Popovich a rapidement baissé pavillon, en limitant ses cadres à une petite vingtaine de minutes, Victor Wembanyama compris (13 pts, 5 rbds, 3 asts et 1 blk en 21 min). Phoenix n'a jamais été derrière au tableau d'affichage et s'est appuyé sur les performances très solides de Devin Booker (32 pts en 3 QT), Kevin Durant (25 pts) et Bradley Beal (14 pts, 12 asts).

Jalen Green, tous les feux sont au vert

- Houston continue de mettre une pression d'enfer sur les Warriors. Les Rockets ont remporté une 8e victoire consécutive en explosant le Jazz, et reviennent à une longueur et demie de la 10e place détenue pour le moment par Golden State. Jalen Green est tout simplement incandescent en ce moment, à l'image de ses 41 points du soir à 15/22 (7/11 à 3 pts), et est en train de tracter son équipe en l'absence d'Alperen Sengun. Fred VanVleet a ajouté 34 points (10 paniers primés) pour son meilleur total de la saison. Attention aux Rockets, que ce soit pour le sprint final ou pour la saison prochaine...

Jalen Green and Fred VanVleet combined for 75 points in the Rockets' 8th win in a row! JG: 41 PTS | 7 3PM | 4 AST

FVV: 34 PTS | 10 3PM | 7 AST Houston sits only 1.5 GB from the 10th seed in the West 🚀 pic.twitter.com/0fgKoMVOJF — NBA (@NBA) March 24, 2024

- Atlanta a consolidé sa 10e place et sa participation au play-in en écrasant Charlotte. Dejounte Murray était d'humeur shooteuse (28 pts avec 7 paniers à 3 pts), Bruno Fernando a battu son record de points en NBA (25) et les Hawks ont lancé un run de 5 matches à domicile avec cette victoire.

- Toronto est en roue libre - ou en chute libre, c'est selon - et a subi sa 10e défaite consécutive cette nuit à Washington. Les Raptors n'ont pas sur contenir Kyle Kuzma dans le money time alors que ce dernier avait été en difficulté toute la rencontre, ni Jordan Poole (14 de ses 18 pts dans le 4e QT) et Deni Avdija, auteur d'un double-double (22 pts, 13 rbds). Les Wizards laissent pour le moment la place de lanterne rouge à Detroit.