Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Hornets : 121-108

Heat @ Pistons : 125-124, après prolongation

Bulls @ Raptors : 122-121

Nuggets @ Kings : 130-129

Cavs @ Nets : 130-101

Jazz @ Clippers : 107-144

- Denver a remporté un match totalement décousu à Sacramento (130-129), grâce à un game winner de Jamal Murray à 8 secondes de la fin. Le Canadien et Nikola Jokic ont joué une remise en jeu à deux et ont rappelé qu'ils formaient un duo assez inarrêtable quand ils l'avaient décidé. Après le tir à mi-distance de Murray, les Kings ont eu une dernière munition mais n'ont pas réussi à prendre de tir. Dans cette partie, Denver a fini le premier quart-temps à +20, avant de prendre 47 points dans les dents dans le 2e, de subir un -27 sur l'ensemble des 2e et 3e QT, puis finalement de se réveiller avec un dernier QT.

Nikola Jokic a fini en triple-double (20 pts, 14 rbds, 13 asts) sans exploser les compteurs, Murray a marqué 28 points et Aaron Gordon les a épaulés avec 24 points pour répondre au trio Fox-Sabonis-Monk, qui ont fini avec 29, 28 et 25 points.

- LaMelo Ball (15 pts, 11 asts) a fait son retour à la compétition après 7 matches d'absence cette nuit. Sa présence n'a pas empêché les Hornets de s'incliner (121-108) à domicile devant les Sixers. Sans Joel Embiid, qui va manquer au moins une semaine après sa fracture au sinus, Philadelphie s'en est remis au duo Tyrese Maxey (40 pts) - Paul George (33 pts, 8 asts, 5 rbds), qui ont shooté à eux deux à 12/21 à 3 points. A la place d'Embiid, Andre Drummond a fait une jolie moisson (9 pts, 15 rbds).

Guerschon Yabusele a joué 18 minutes en sortie de banc mais est resté muet (0/2). Même chose à Charlotte pour Tidjane Salaün (0 pts en 18 min). Moussa Diabaté a lui fini avec 4 points, 3 rebonds et 1 interception en 16 minutes.

- Miami restait sur 4 victoires de suite mais a perdu (125-124) en prolongation à Detroit. Malgré le triple-double de Jimmy Butler (35 pts, 19 rbds, 10 asts) et la fin de match de furieux du Heat, qui comptaient 19 points de retard à un moment en 2e mi-temps, puis ont mené 8-0 au début de la prolongation, ce sont bien les Pistons qui ont pris le dessus.

Cade Cunningham a enregistré son 6e triple-double de la saison avec 20 points, 18 passes (son record en NBA) et 11 rebonds, Malik Beasley a marqué 28 pts, mais c'est surtout Tim Hardaway Jr et ses trois paniers à 3 points en overtime qui ont fait la différence. Tyler Herro a manqué un tir à 3 points au buzzer.

- Les Bulls ont failli être renversés à Toronto, eux qui comptaient 16 points d'avance dans le 4e quart-temps, mais se sont finalement imposés (122-121). Lonzo Ball, qui avait manqué 6 de ses 7 paniers à 3 points, en a quand même marqué un important dans le money time. Nikola Vucevic (24 pts) a de nouveau été le meilleur marqueur pour Chicago, qui a perdu Josh Giddey en cours de route pour ce qui ressemble fort à une belle entorse de la cheville.

- Pour son premier retour à Brooklyn en tant que head coach d'une autre équipe, Kenny Atkinson a eu le plaisir de voir les Cavs dérouler (130-101) au Barclays Center. La meilleure équipe de l'Est a facilement écarté les Nets, grâce notamment à 21 points d'Evan Mobley et 19 de Caris LeVert. En face, Cam Johnson (22 pts) continue de se montrer et d'être un candidat solide à un trade avant la deadline.

- Dans le dernier match de la nuit, les Clippers ont étrillé le Jazz (144-107), grâce notamment à un James Harden rapidement en feu. L'ancien MVP a marqué 34 de ses 41 points du soir en première mi-temps, avec une réussite insolente (7/11 à 3 pts) pour mettre L.A. sur de bons rails. Harden est le 4e joueur avec le plus de matches à 40 points dans l'histoire de la NBA, derrière Wilt Chamberlain (271), Michael Jordan (173) et Kobe Bryant (122). Il en a 103.

Norman Powell a ajouté 29 points et Nicolas Batum, remplaçant, a fini avec 4 points, 3 rebonds et 2 interceptions.