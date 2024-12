Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Raptors : 114-110

Pacers @ Kings : 122-95

Nuggets @ Pelicans : 132-125, après prolongation

- Le thriller de la nuit était à chercher du côté de New Orleans. Nikola Jokic et les Nuggets étaient à côté de leur vélo pendant pas mal de temps sur le parquet des Pelicans et ont dû passer par la prolongation pour l'emporter (132-125). Le Joker, qui est resté muet pendant 21 minutes, s'est finalement fait violence pour contribuer à emmener Denver en prolongation alors que NOLA menait de 9 points à moins de 8 minutes de la fin.

Jokic a réussi à finir en triple-double (27 points, 13 rebonds et 10 passes) en marquant les 6 premiers points de la prolongation, avant de passer le relais à Jamal Murray (27 pts). Jordan Hawkins (25 pts) et CJ McCollum (24 pts) ont été les plus tranchants côté Pelicans. New Orleans a perdu 16 de ses 17 derniers matches...

- Dillon Brooks s'est rappelé qu'il était Canadien et a brillé devant un public de compatriotes cette nuit à Toronto. De manière plus honnête, le trublion de Rockets est sur une belle lancée et a confirmé sa bonne forme face aux Raptors, en collant 27 points pour finir meilleur marqueur de cette rencontre achevée sur une courte victoire (114-110). Houston n'avait pas gagné depuis plus de cinq ans à Toronto, ce qui s'est produit malgré une entame loupée de la part des Texans, incapables de freiner Ja'Kobe Walter (27 pts, dont les 14 premiers du match pour les hommes de Rajakovic).

Pour son retour à Toronto, là où il a activement contribué au seul titre de l'histoire de la franchise, Fred VanVleet a eu un peu la tremblote (2 pts à 1/10). Grâce à cette deuxième victoire de suite, les Rockets consolident leur troisième place à l'Ouest pour résister à la pression des Mavs.

- Les Pacers vont vraiment mieux et ils l'ont confirmé en éclatant les Kings à Sacramento, où le laser n'impressionne plus personne (11 défaites en 17 matches cette saison). Après une première mi-temps serrée, Indiana a accéléré et passé un 70-43 grâce notamment à une belle répartition du scoring (7 joueurs à 11 points ou plus), avec Pascal Siakam à 19 points. Les Kings ont shooté à 36% devant leur public et sont, avec 4 défaites consécutives, sur une dynamique inverse à celle des Pacers.