Il n'y avait pas que le NBA Paris Game n°1 hier, mais aussi 8 autres matches. Voici ce qu'il fallait en retenir.

Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Magic : 101-79

Raptors @ Hawks : 122-119

Mavs @ Thunder : 121-115

Heat @ Bucks : 96-125

Kings @ Nuggets : 123-132

Bulls @ Warriors : 106-131

Celtics @ Lakers ; 96-117

Wizards @ Clippers : 93-110

Victor Wembanyama et les Spurs régalent Paris et écrasent les Pacers

- Nikola Jokic a réussi un cinquième triple-double consécutif et rendu une copie bien violente (35 pts, 22 rbds, 17 asts, 2 blks) pour aider les Nuggets à se défaire de Sacramento. Denver a construit son avance sereinement et comptait 25 points d'avance à l'entame du 4e quart-temps avant de relâcher un peu.

Jokic a aussi signé le panier de la nuit au buzzer du 3e quart-temps.

NIKOLA JOKIĆ EVERYONE HE IS THE BEST IN THE WORLD https://t.co/8JM7O2ENgD pic.twitter.com/CH6EHNQTq2 — Denver Nuggets (@nuggets) January 24, 2025

- Le résultat surprise de la nuit nous vient d'OKC, où le Thunder a perdu contre des Mavs décimés et privés de Luka Doncic, Klay Thompson et Dereck Lively). En back to back, le leader de l'Ouest a tiré la langue et perdu pour la troisième fois en quatre matches contre Dallas cette saison. Shai Gilgeous-Alecander (31 pts) a fait une entame poussive et n'a pas redressé la barre à temps (31 pts), pendant que Jalen Williams (33 pts) essayait lui aussi de débloquer la situation. PJ Washington (22 pts, 19 rbds) et Kyrie Irving (24 pts) ont été les moteurs de cette belle performance texane.

- Milwaukee a eu du mal à s'extirper de New Orleans, où sévit une puissante tempête de neige. Du coup, le match face au Heat a commencé avec une heure de retard et les Bucks ont mis du temps à entrer dans leur match. Menés au terme du 1er quart-temps, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers se sont fâchés par la suite avec un 44-25 dans le 2e QT et une suite plus calme, pilotée par le duo Damian Lillard (29 pts, 11 asts, 9 rbds) - Giannis (25 pts, 12 rbds). Sans Jimmy Butler, à nouveau suspendu par la direction, Miami peut se satisfaire du nouveau bon match de Kel'el Ware (22 pts, 10 rbds). Tyler Herro (6/19) n'a pas su régler la mire pour son retour après avoir manqué le match précédent.

- Le retour de Franz Wagner dans le cinq du Magic n'aura malheureusement pas fait de miracle. Orlando a été largement battu à domicile par Portland. Wagner (20 pts) a directement été le meilleur marqueur floridien, mais les hommes de Jamahl Mosley ont baissé le rideau après le 1er quart-temps. Paolo Banchero a vécu un calvaire en attaque (1/14). Il s'agit de la 5e défaite de suite pour le Magic.

- Touché aux adducteurs, Zaccharie Risacher a manqué un troisième match de suite, ce qui coincide avec la troisième défaite de rang des Hawks. Cette fois c'était à domicile contre Toronto, qui n'avait gagné qu'une seule fois à l'extérieur. Scottie Barnes (25 pts) a été clutch et la défense des Raptors sur la dernière possession, conclue par un airball d'Onyeka Okongwu, a évité une prolongation.

- Les Warriors ont sorti la tête de l'eau et évité de couler en back to back. Golden State a accéléré après le repos et assez facilement battu Chicago, grâce notamment à Stephen Curry (21 pts) et à l'apport des soldeats Quinten Post (20 pts) et Gui Santos (19 pts), mais aussi du lieutenant Andrew Wiggins (17 pts).

- Le choc entre rivaux n'a pas été aussi disputé qu'on l'aurait aimé entre les Lakers et les Celtics. Los Angeles a assez nettement battu Boston et a compté jusqu'à 28 points d'avance. Anthony Davis (24 pts), Austin Reaves (23 pts) et LeBron James (20 pts, 14 rbds), qui venait d'apprendre sa 21e sélection pour le All-Star Game, ont été les plus tranchants.

- Alex Sarr (14 rbds, 10 rbds) et Bilal Coulibaly (15 pts, 5 rbds) n'ont pas pu éviter aux Wizards une 12e défaite consécutive, cette fois sur le parquet des Clippers. James Harden (17 pts, 13 asts, 12 rbds) a fini en triple-double. Nicolas Batum a joué 12 minutes en sortie de banc pour 3 points, une passe et une interception.