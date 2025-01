Victor Wembanyama et les Spurs régalent Paris et écrasent les Pacers

Le double volet des NBA Paris Games 2025 a démarré par une large victoire (140-110) des Spurs face aux Pacers. Victor Wembanyama était attendu au tournant, après quatre jours de sollicitations médiatiques et une fatigue assez claire qui pouvait laisser craindre un premier match un peu compliqué. Il n'en a rien été. Après quelques minutes poussives, le pivot de San Antonio a réglé la mire, la machine à contres et le volume de l'Accor Arena. Sa copie : 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres à 13/21 en 32 minutes.

L'intérieur des Bleus a fait rugir la salle à chaque panier, avec une montée en puissance claire et nette en deuxième mi-temps, enchainant les paniers et les actions de classe pour permettre à San Antonio de creuser l'écart assez vite. Devin Vassell (25 pts à 9/14) et Harrison Barnes (20 pts) ont aussi été à la fête, jusqu'à ce que Mitch Johnson commence à vider le banc et à reposer ses troupes, Wembanyama en tête, en vue du deuxième match entre les deux équipes programmé samedi en fin de journée.

Une fois les 20 points d'écart atteints et malgré les efforts de Bennedict Mathurin (24 pts), les Texans ont géré et été à la hauteur du rendez-vous. Si c'était évidemment la fête à Victor Wembanyama, la NBA a aussi mis à l'honneur quelques légendes des Spurs (Tony Parker, David Robinson, Manu Ginobili), du basket mondial (Pau Gasol) et de l'équipe de France (Boris Diaw).

Sidy Cissoko est entré en fin de partie, histoire de participer à la soirée de gala et a marqué sur l'une des dernières possessions du match.