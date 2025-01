Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Nets : 123-94

Wolves @ Pistons : 105-119

Suns @ Pacers : 108-126

Jazz @ Heat : 136-100

Knicks @ Bulls : 126-139

Blazers @ Bucks : 105-102

Nuggets @ Spurs : 122-111, après prolongation

Grizzlies @ Warriors : 113-121

Hawks @ Clippers : 105-131

- Le match entre les Spurs et les Nuggets a de nouveau tenu toutes ses promesses. Denver s'est vengé après sa défaite de la veille, en décrochant une victoire (122-111) en prolongation, avec un Nikola Jokic énorme et décisif en prolongation. Au final, le triple MVP a fini avec 46 points, 10 passes et 9 rebonds, avec 9 points sur les 14 inscrits par son équipe durant l'overtime. Il ne s'est cette fois pas fait subtiliser la balle par Victor Wembanyama au mauvais moment, même si le Français, muet en prolongation, a tout de même fini avec 20 points, 23 rebonds et 4 contres le jour de ses 21 ans, pour le 57e double-double de sa jeune carrière en NBA.

C'était seulement la deuxième prolongation jouée par les Spurs cette saison.

THE JOKER DOES IT ALL. 🃏 ▪️ 46 PTS

▪️ 10 AST

▪️ 9 REB

▪️ 2 BLK

▪️ 2 STL@nuggets pull out the OT W. pic.twitter.com/13V7Je2yBP — NBA (@NBA) January 5, 2025

- Le retour de Kawhi Leonard, qui a disputé ses premières minutes de la saison cette nuit contre les Hawks, s'est soldé par une victoire pour les Clippers à la maison (131-105). Los Angeles s'est promené, Kawhi a rentré son premier tir (malgré la défense de Zaccharie Risacher) et a fini avec 12 points à 4/11 en 19 minutes. James Harden a fait un récital à la passe (15), Ivica Zubac a régné dans la peinture (18 pts, 18 rbds) et les Californiens n'ont jamais vraiment tremblé.

Zaccharie Risacher a fini avec 13 points, 5 rebonds et 3 passes à 5/11. Jalen Johnson était absent à cause d'une gêne à l'épaule.

- Les Sixers ont tranquillement battu Brooklyn (123-94) en déplacement. Les Nets, déplumés par les absences de Cam Thomas et Cam Johnson notamment, n'ont rien pu faire face à la bande à Joel Embiid, auteur de 28 points et 12 rebonds. Philadelphie rebondit après deux défaites de rang.

- Anthony Edwards (53 pts, record en NBA) a cartonné pour rien cette nuit. Les Wolves se sont quand même inclinés (119-105) à Detroit, où les Pistons ont confirmé leur bonne forme en décrochant un troisième succès consécutif. Il y a eu plus que du répondant côté Motown, avec le très gros match de Cade Cunningham (40 pts, 9 asts, 6 rbds), qu'il va être de plus en plus compliqué d'écarter des considérations pour le All-Star Game. Malik Beasley a ajouté 23 points en sortie de banc, alors qu'Ausar Thompson (10 pts, 10 rbds) et Tobias Harris (16 pts, 11 rbds) ont fini en double-double.

Rudy Gobert n'a pas beaucoup pesé sur ce match avec 6 points, 6 rebonds et 2 contres en 30 minutes.

- La débandade continue pour Phoenix, qui a perdu pour la 4e fois de suite cette nuit. Cette fois, c'était sur le parquet des Pacers (126-108), malgré la présence du trio Durant-Booker-Beal (53 pts à 19/37 en cumulé). Perméables défensivement, les Suns ont laissé Tyrese Haliburton (27 pts, 8 asts et à nouveau aucune perte de balle) et Myles Turner (20 pts, 6 rbds, 3 blks) les dominer avec une deuxième mi-temps qui a nettement tourné à l'avantage des locaux. Les 40 points encaissés par Phoenix dans le 3e quart-temps ont évidemment été décisifs.

- Le premier match du Heat après la suspension de Jimmy Butler pour 7 matches a été... désastreux. Miami a été humilié à domicile (136-100) par le Jazz, pour ce qui constitue la 6e plus lourde défaite de son histoire à domicile. Dès le 2e quart-temps, les Floridiens ont plongé et ont redonné confiance à Utah, qui restait sur cinq défaites de suite. Brice Sensabaugh (34 pts) a battu son record de points en carrière, John Collins (24 pts), Walker Kessler (14 pts, 16 rbds) et Collin Sexton (15 pts) font partie de six joueurs à au moins 10 points pour la franchise de Salt Lake City.

- C'était soir de fête à Chicago, où la franchise avait annoncé dans la journée que le numéro #1 de Derrick Rose serait prochainement retiré en compagnie de ceux de Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan et Bob Love. Les Bulls ont du coup livré un match de gala contre les Knicks et se sont imposés (139-126), grâce notamment aux 33 points de Coby White, auteur de 9 paniers à 3 points (son record en NBA), imité par Zach LaVine (33 pts), avec l'aide de Nikola Vucevic (22 pts, 12 rbds) et Josh Giddey (15 pts, 10 rbds, 8 asts).

Alors qu'ils menaient de 9 points à la pause, les Knicks ont craqué dans le 3e quart-temps (41-17) malgré l'énorme match, à nouveau, de Karl-Anthony Towns (44 pts, 16 rbds, 5 asts) et les 33 points de Jalen Brunson.

- Anfernee Simons a été clutch cette nuit face à son ancien coéquipier et mentor Damian Lillard, lors de la venue des Trail Blazers à Milwaukee. Portland s'est imposé (105-102) sur le fil, grâce au sang froid de Simons (28 pts), auteur d'un panier avec la faute pour faire virer Portland en tête, puis de deux lancers pour plier l'affaire après une perte de balle des Blazers.

Anfernee Simons CLUTCH And-1 to win it for the @trailblazers 😤 pic.twitter.com/1OtS3UncNI — NBA (@NBA) January 5, 2025

- Les Warriors et les Grizzlies étaient tous les deux privés de joueurs importants (Stephen Curry, Gary Payton II et Brandin Podziemski d'un côté, Ja Morant de l'autre) cette nuit, mais c'est Golden State qui s'en est le mieux sorti. Les Californiens se sont imposés (121-113) à la maison, grâce notamment à Andrew Wiggins (24 pts), Dennis Schröder (17 pts) et Lindy Waters III (16 pts). Les débats ont parfois été houleux, avec par exemple ce petit accrochage entre Zach Edey et Draymond Green après une faute flagrante de ce dernier sur le géant de Memphis.

Draymond Green was assessed a flagrant 1 after this play on Zach Edey. pic.twitter.com/CsC53oru09 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 5, 2025

A noter la blessure à la cheville de Jonathan Kuminga en cours de match. Le Congolais sera évalué dans les prochaines heures mais devrait manquer quelques matches dans tous les cas.