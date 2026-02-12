Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 107-110

Wizards @ Cavs : 113-138

Bulls @ Celtics : 105-124

Pacers @ Nets : 115-110

Knicks @ Sixers : 138-89

Pistons @ Raptors : 113-95

Clippers @ Rockets : 105-102

Blazers @ Wolves : 109-133

Heat @ Pelicans : 123-111

Thunder @ Suns : 136-109

Kings @ Jazz : 93-121

Grizzlies @ Nuggets : 116-122

Spurs @ Warriors : en cours

- Les Hornets ont de la ressource. Quelques heures après avoir appris la suspension de Miles Bridges et Moussa Diabaté pour 4 matches, les joueurs de Charles Lee ont dominé Atlanta (110-107). Si le score final est serré, c'est parce que les Hawks ont tenté un comeback en fin de match après avoir effacé 19 points de retard, mais Charlotte a globalement dominé les débats avec un très bon Brandon Miller (31 pts, 9 rbds), 24 points de LaMelo Ball (dont 7 paniers primés), 18 points de Kon Knueppel et un double-double pour PJ Hall (11 pts, 10 rbds), remonté de G-League pour l'occasion. Zaccharie Risacher n'a pas brillé : 5 pts à 2/6 en 23 minutes.

- Detroit aussi a bien géré sans ses suspendus Jalen Duren et Isaiah Stewart. Les Pistons sont allés gagner à Toronto (113-95) avec un très bon intérim de Paul Reed (22 pts, dont 16 dans le 1er quart-temps) et une nouvelle copie maîtrisée de la part de Cade Cunningham (28 pts, 9 asts, 7 rbds). A noter le retour de Jakob Poeltl (9 pts, 6 rbds) côté Toronto après 24 matches d'absence, ce qui s'est fait au détriment du cousins "Mamu"

- James Harden a joué son premier match à domicile en tant que joueur des Cavs contre Washington (138-113). Il a été moins à son avantage que sur ses deux premières sorties : 13 pts (quasiment tous marqués sur la ligne), 13 points et 11 passes en 28 minutes. Sam Merrill, en revanche, a battu son record de points en NBA sur un match (32 pts). C'est la 5e victoire de suite pour Cleveland. Chez les Wizards, seul Bilal Coulibaly a joué côté français pour 13 points à 5/9.

- Orlando se pensait sans doute safe lors de son deuxième match en trois jours contre les Bucks. C'était sans compter l'irrégularité chronique du Magic cette saison. Milwaukee l'a emporté (116-108) en Floride et Ousmane Dieng s'est montré ! Le Français tout juste arrivé d'OKC, a fini avec 17 points et 3 rebonds en 23 minutes en sortie de banc. Les deux hommes forts du match pour les Bucks ont tout de même été Kevin Porter Jr, auteur d'un triple-double (18 pts, 10 rbds, 11 asts), mais aussi et surtout Cam Thomas, qui a claqué 34 points en 25 minutes en sortie de banc. Les 31 points de Desmond Bane n'ont pas suffi pour Orlando.

- Les Celtics se sont baladés face aux Bulls. Nikola Vucevic, qui retrouvait déjà ses anciens camarades, a compilé 19 points, 11 rebonds et 2 contres. Jaylen Brown (24 pts) et Payton Pritchard (26 pts, 8 asts) se sont distingués. Guerschon Yabusele, titulaire face à sa première équipe NBA, a inscrit 13 points à 5/12.

Nolan Traoré se fait encore remarquer

- Nolan Traoré s'est encore fait remarquer. Si les Nets ont perdu face aux Pacers (115-110), des camarades de tanking, le meneur français a fini avec 20 points et 8 passes à 8/13 en 32 minutes. Rick Carlisle avait laissé Pascal Siakam, McConnell, Nembhard et Nesmith au repos, mais Indiana a quand même trouvé le moyen de gagner...

Carlisle a d'ailleurs été élogieux au sujet de Nolan Traoré : "Il pose des problèmes. Il était très souvent sur notre vidéo de préparation pour ce match, avec 7, 8 ou 9 clips de lui. Il est doué, il sait driver et tirer de toutes les manières. Les Nets font du très bon travail de développement".

Look how confident Nolan Traore looks from 3-point range now. Night and day compared to early in the year. pic.twitter.com/5NCShnwpUQ — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) February 12, 2026

- New York a écrabouillé (138-89) Philadelphie, qui jouait de nouveau sans Joel Embiid. En réaction à leur défaite en prolongation contre les Pacers, les Knicks se sont vengés et ont allumé des Sixers impuissants malgré les 32 points de Tyrese Maxey. Mohamed Diawara a apporté 14 points (à 4/8 à 3 pts) en sortie de banc, mais c'est un autre remplaçant, José Alvarado, qui s'est le plus montré avec 26 points à 8/13 à 3 pts. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur marque au moins 25 points, 5 paniers primés et 5 interceptions en moins de 20 minutes (19).

New York a shooté à 20/34 à 3 pts contre... 6/32 pour Philadelphie.

- Les Clippers ont pris leur revanche sur Houston, qui les avait battus en début de semaine. Si Los Angeles a pu y arriver, c'est parce que Kawhi Leonard est dans ses rangs. Le double MVP des Finales a inscrit le panier de la gagne, avec la faute, à 2 secondes de la fin après un move bien compliqué comme il sait le faire. Kawhi a fini avec 27 points, soit 6 de plus que Kevin Durant, qui n'a pas aussi bien tiré son épingle du jeu dans une fin de match haletante.

Kawhi Leonard spins to a game-winning off-balance fadeaway and-1 🔥🔥🔥 📲 Watch games LIVE and on-demand with NBA League Pass 👉 https://t.co/WlO7mD5jom#NBAHighlights pic.twitter.com/5Knp7jAzVH — NBA Australia (@NBA_AU) February 12, 2026

- C'était le soir de Julius Randle du côté de Minnesota. Les Timberwolves ont battu les Blazers (133-109) grâce à un récital de l'ancien joueur des Knicks : 41 points et 7 rebonds à 14/24, avec un bon gros dunk pour électriser la foule en 2e mi-temps. Anthony Edwards, qui étaitincertain, s'est contenté de 14 points. Portland a compté jusqu'à 28 points de retard et a commis 25 pertes de balle. Bien trop dans un soir sans pour le meilleur scoreur de l'équipe, Deni Avdija.

Julius Randle dropped his Timberwolves career-high in tonight's win 🔥 41 PTS (23 PTS in Q4)

7 REB

3 3PM pic.twitter.com/bKBQcJV7mY — NBA (@NBA) February 12, 2026

- Bam Adebayo (27 pts, 14 rbds, 4 blks) et Jaime Jaquez Jr (23 pts) ont porté le Heat face aux Pelicans (123-111). Miami s'est présenté avec 9 joueurs, en l'absence de Herro, Powell, Larsson et Wiggins.

- Le Jazz a torpillé les Kings pour leur infliger une 14e défaite consécutive. Sacramento est en roue libre et joue avec un cinq Clifford-Carter-DeRozan-Achiuwa Raynaud... Maxime Raynaud, justement, a moins brillé que lors de sa dernière sortie et a terminé la rencontre avec 7 points et 4 rebonds.

- Le Thunder s'est baladé face à Phoenix (136-109), même sans "SGA". Jalen Williams (28 pts) a de nouveau bien pris le relais et le Thunder a compté jusqu'à 37 points d'avance dans le 3e quart-temps. Le banc des champions en titre a marqué... 74 points !

- Malgré les efforts des Grizzlies sur la fin de match, Denver s'est imposé à domicile (122-116). Le tandem Jokic-Murray était trop fort pour Memphis : 26 points, 15 rebonds et 11 passes pour le Serbe, 22 points et des lancers précieux en fin de match pour le Canadien.

Plus d'infos à venir...