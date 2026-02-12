CQFR : Kawhi Leonard est clutch, Nolan Traoré se montre

Voici ce qu'il fallait retenir des 14 matches de la nuit en NBA.

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 107-110
Wizards @ Cavs : 113-138
Bulls @ Celtics : 105-124
Pacers @ Nets : 115-110
Knicks @ Sixers : 138-89
Pistons @ Raptors : 113-95
Clippers @ Rockets : 105-102
Blazers @ Wolves : 109-133
Heat @ Pelicans : 123-111
Thunder @ Suns : 136-109
Kings @ Jazz : 93-121
Grizzlies @ Nuggets : 116-122
Spurs @ Warriors : en cours

- Les Hornets ont de la ressource. Quelques heures après avoir appris la suspension de Miles Bridges et Moussa Diabaté pour 4 matches, les joueurs de Charles Lee ont dominé Atlanta (110-107). Si le score final est serré, c'est parce que les Hawks ont tenté un comeback en fin de match après avoir effacé 19 points de retard, mais Charlotte a globalement dominé les débats avec un très bon Brandon Miller (31 pts, 9 rbds), 24 points de LaMelo Ball (dont 7 paniers primés), 18 points de Kon Knueppel et un double-double pour PJ Hall (11 pts, 10 rbds), remonté de G-League pour l'occasion. Zaccharie Risacher n'a pas brillé : 5 pts à 2/6 en 23 minutes.

- Detroit aussi a bien géré sans ses suspendus Jalen Duren et Isaiah Stewart. Les Pistons sont allés gagner à Toronto (113-95) avec un très bon intérim de Paul Reed (22 pts, dont 16 dans le 1er quart-temps) et une nouvelle copie maîtrisée de la part de Cade Cunningham (28 pts, 9 asts, 7 rbds). A noter le retour de Jakob Poeltl (9 pts, 6 rbds) côté Toronto après 24 matches d'absence, ce qui s'est fait au détriment du cousins "Mamu"

- James Harden a joué son premier match à domicile en tant que joueur des Cavs contre Washington (138-113). Il a été moins à son avantage que sur ses deux premières sorties : 13 pts (quasiment tous marqués sur la ligne), 13 points et 11 passes en 28 minutes. Sam Merrill, en revanche, a battu son record de points en NBA sur un match (32 pts). C'est la 5e victoire de suite pour Cleveland. Chez les Wizards, seul Bilal Coulibaly a joué côté français pour 13 points à 5/9.

- Orlando se pensait sans doute safe lors de son deuxième match en trois jours contre les Bucks. C'était sans compter l'irrégularité chronique du Magic cette saison. Milwaukee l'a emporté (116-108) en Floride et Ousmane Dieng s'est montré ! Le Français tout juste arrivé d'OKC, a fini avec 17 points et 3 rebonds en 23 minutes en sortie de banc. Les deux hommes forts du match pour les Bucks ont tout de même été Kevin Porter Jr, auteur d'un triple-double (18 pts, 10 rbds, 11 asts), mais aussi et surtout Cam Thomas, qui a claqué 34 points en 25 minutes en sortie de banc. Les 31 points de Desmond Bane n'ont pas suffi pour Orlando.

- Les Celtics se sont baladés face aux Bulls. Nikola Vucevic, qui retrouvait déjà ses anciens camarades, a compilé 19 points, 11 rebonds et 2 contres. Jaylen Brown (24 pts) et Payton Pritchard (26 pts, 8 asts) se sont distingués. Guerschon Yabusele, titulaire face à sa première équipe NBA, a inscrit 13 points à 5/12.

Nolan Traoré se fait encore remarquer

- Nolan Traoré s'est encore fait remarquer. Si les Nets ont perdu face aux Pacers (115-110), des camarades de tanking, le meneur français a fini avec 20 points et 8 passes à 8/13 en 32 minutes. Rick Carlisle avait laissé Pascal Siakam, McConnell, Nembhard et Nesmith au repos, mais Indiana a quand même trouvé le moyen de gagner...

Carlisle a d'ailleurs été élogieux au sujet de Nolan Traoré : "Il pose des problèmes. Il était très souvent sur notre vidéo de préparation pour ce match, avec 7, 8 ou 9 clips de lui. Il est doué, il sait driver et tirer de toutes les manières. Les Nets font du très bon travail de développement".

- New York a écrabouillé (138-89) Philadelphie, qui jouait de nouveau sans Joel Embiid. En réaction à leur défaite en prolongation contre les Pacers, les Knicks se sont vengés et ont allumé des Sixers impuissants malgré les 32 points de Tyrese Maxey. Mohamed Diawara a apporté 14 points (à 4/8 à 3 pts) en sortie de banc, mais c'est un autre remplaçant, José Alvarado, qui s'est le plus montré avec 26 points à 8/13 à 3 pts. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur marque au moins 25 points, 5 paniers primés et 5 interceptions en moins de 20 minutes (19).

New York a shooté à 20/34 à 3 pts contre... 6/32 pour Philadelphie.

- Les Clippers ont pris leur revanche sur Houston, qui les avait battus en début de semaine. Si Los Angeles a pu y arriver, c'est parce que Kawhi Leonard est dans ses rangs. Le double MVP des Finales a inscrit le panier de la gagne, avec la faute, à 2 secondes de la fin après un move bien compliqué comme il sait le faire. Kawhi a fini avec 27 points, soit 6 de plus que Kevin Durant, qui n'a pas aussi bien tiré son épingle du jeu dans une fin de match haletante.

- C'était le soir de Julius Randle du côté de Minnesota. Les Timberwolves ont battu les Blazers (133-109) grâce à un récital de l'ancien joueur des Knicks : 41 points et 7 rebonds à 14/24, avec un bon gros dunk pour électriser la foule en 2e mi-temps. Anthony Edwards, qui étaitincertain, s'est contenté de 14 points. Portland a compté jusqu'à 28 points de retard et a commis 25 pertes de balle. Bien trop dans un soir sans pour le meilleur scoreur de l'équipe, Deni Avdija.

- Bam Adebayo (27 pts, 14 rbds, 4 blks) et Jaime Jaquez Jr (23 pts) ont porté le Heat face aux Pelicans (123-111). Miami s'est présenté avec 9 joueurs, en l'absence de Herro, Powell, Larsson et Wiggins.

- Le Jazz a torpillé les Kings pour leur infliger une 14e défaite consécutive. Sacramento est en roue libre et joue avec un cinq Clifford-Carter-DeRozan-Achiuwa Raynaud... Maxime Raynaud, justement, a moins brillé que lors de sa dernière sortie et a terminé la rencontre avec 7 points et 4 rebonds.

- Le Thunder s'est baladé face à Phoenix (136-109), même sans "SGA". Jalen Williams (28 pts) a de nouveau bien pris le relais et le Thunder a compté jusqu'à 37 points d'avance dans le 3e quart-temps. Le banc des champions en titre a marqué... 74 points !

- Malgré les efforts des Grizzlies sur la fin de match, Denver s'est imposé à domicile (122-116). Le tandem Jokic-Murray était trop fort pour Memphis : 26 points, 15 rebonds et 11 passes pour le Serbe, 22 points et des lancers précieux en fin de match pour le Canadien.

Plus d'infos à venir...

