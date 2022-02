Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Hornets : 116-101

Heat @ Wizards : 121-100

Suns @ Bulls : 127-124

Warriors @ Thunder : 110-98

Knicks @ Jazz : 104-113

Pascal Siakam, Klay Thompson : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Klay Thompson aime décidément la salle du Thunder. Dans la même enceinte où il avait inscrit 11 paniers à 3 points lors du game 6 de la finale de Conférence contre le Thunder en 2016, l'arrière des Warriors a fait mouche au moment opportun. Alors qu'OKC refaisait son retard sur Golden State, Thompson (21 pts) a claqué deux paniers primés aux abords de la dernière minute de jeu.

Klay en a profité pour s'emparer de la 18e place du classement des shooteurs à 3 points les plus prolifiques de l'histoire de la NBA.

Klay Thompson led the @warriors to their 9th-straight-win as he moved in to 18th place in all-time three pointers made! 💦 #DubNation@KlayThompson: 21 PTS, 2 STL, 3 3PM pic.twitter.com/fgzRi6MyUb — NBA (@NBA) February 8, 2022

- Phoenix s'est complètement relâché dans le 4e quart-temps face à Chicago, mais a finalement tenu bon. Les Suns, leaders du général en NBA, ont failli dilapider 27 points d'avance sous les coups de DeMar DeRozan (38 pts) et Zach LaVine (32 pts), mais ont globalement été en contrôle.

Devin Booker poursuit lui son début d'année en fanfare avec 38 points au compteur et une réussite insolente pour permettre à Phoenix de l'emporter pour la 13e fois en 14 matches.

38 PTS | 4 REB | 5 AST | 5 3PM@DevinBook WENT OFF for 38 points to lift the @Suns to victory! #ValleyProud pic.twitter.com/cuCkUxpRjL — NBA (@NBA) February 8, 2022

- Rudy Gobert n'est pas encore de retour, mais le Jazz recommence à trouver un rythme de croisière. Utah a conquis une troisième victoire de suite en dominant New York, pourtant plusieurs fois en contrôle du match. Du moins c'est ce que l'on pensait...

Le Jazz a effacé deux fois des retards de 12 points en s'en remettant à Donovan Mitchell (32 pts, 7 rbds, 6 pds) et Bojan Bogdanovic (20 pts) notamment. En face, Julius Randle a tenté de faire oublier l'incident de l'ordinateur portable avec 30 points et Mitchell Robinson a été impressionnant dans la raquette (19 points, 21 rebonds, 3 contres) mais en vain.

Evan Fournier a lui inscrit 16 points en 31 minutes, sans pouvoir empêcher Utah de décrocher le gain de la victoire dans le 4e quart-temps (31-18).

🕷 Donovan Mitchell picks off the pass and THROWS DOWN the WINDMILL Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/MwpLIHG54A — NBA (@NBA) February 8, 2022

- LaMelo Ball n'a pas fêté sa première sélection pour le All-Star Game avec une victoire ou même un match de qualité. Le meneur des Hornets est, comme son équipe, passé à côté de son sujet à domicile face à Toronto. Avec 15 points, 9 passes, mais 7 pertes de balle à 5/19, Ball a déjoué face à l'un des groupes les plus en forme du moment en NBA.

Toronto a en effet glané sa 6e victoire consécutive avec Pascal Siakam à la baguette. Le Camerounais est redevenu lui-même depuis le début de l'année et a encore posé un match de haut niveau (24 points, 11 rebonds, 8 passes), accompagné par Gary Trent Jr (24 pts). Rappelons que les Blazers ont au final perdu ce dernier contre l'équivalent d'un paquet de cacahuètes...

Les Raptors sont 6e et du bon côté de la barrière entre la qualification directe et l'obligation de participer au play-in tournament, pour le moment dévolue aux Brooklyn Nets...

- Miami s'est promené à Washington, en grande partie grâce à son adresse extérieure. Le Heat a shooté à 18/32 (56%), pendant que les Wizards galéraient à mettre dedans (7/31). Le talent de Bam Adebayo (21 pts) et Jimmy Butler (19 pts) peut aussi expliquer cette troisième victoire consécutive pour les Floridiens, leaders de la Conférence Est avec une victoire d'avance sur Milwaukee.

