Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Pacers : 103-108

Warriors @ Hawks : 115-124

Wizards @ Knicks : 103-122

Bucks @ Kings : 114-108

Bulls @ Lakers : 146-115

Le classement

- Avec le retour de LeBron James après 7 matches d'absence, les Lakers ne s'attendaient sans doute pas à se faire autant dominer à domicile par les Bulls. Les Lakers ont été absolument incapables de freiner Chicago en deuxième mi-temps, encaissant un 81-53 assez violent. Ni LeBron (17 pts en 31 min), ni Luka Doncic (34 pts, dont 29 avant la pause) n'ont pu matcher la réussite offensive des Bulls, qui ont fini avec 146 points marqués à la Crypto.com Arena...

Josh Giddey a signé un triple-double spectaculaire et n'est passé qu'à deux interceptions du quadruple double ! L'Australien a compilé 15 points, 17 passes, 10 rebonds et 8 interceptions en 33 minutes. Coby White a pris feu avec 36 points et Matas Buzelis a marqué 31 points. Une vraie soirée en état de grâce pour les Bulls.

- Les Pacers ont enregistré une quatrième victoire de suite, à nouveau contre Brooklyn et encore une fois grâce à un effort tardif. Pascal Siakam a marqué 8 de ses 26 points dans le money time. Myles Turner, dont la soeur a été évacuée de la salle après un problème de santé avant le coup d'envoi (elle va bien), a trouvé les ressources mentales pour marquer 22 points, avec 5 paniers primés. Tyrese Haliburton a fait son retour avec un double-double (16 pts, 12 asts).

- En l'absence de Stephen Curry, les Warriors se sont inclinés à Atlanta malgré les 25 points de Jimmy Butler. Trae Young a réalisé son 41e double-double de la saison avec 25 points et 10 passes, menant la barque pour les Hawks avec Georges Niang (23 pts) et Onyeka Okongwu (20 pts, 12 rbds). Zaccharie Risacher a apporté 14 points à 5/10 en 29 minutes.

- Après deux défaites de suite, les Knicks ont regoûté à la victoire en s'imposant à domicile contre Washington. New York s'est quand même fait un peu peur en dilapidant presque entièrement une avance de 31 points, avant de reprendre le contrôle des opérations en fin de partie. KAT (31 pts) et Mikal Bridges (27 pts) sont les deux meilleurs marqueurs du soir pour les Knicks.

Alex Sarr s'est contenté de 8 points, 5 rebonds et 2 contres côté Wizards.

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont surmonté une entame poussive pour finalement l'emporter à Sacramento. Le Greel Freak a sonné la charge pour aider Milwaukee à effacer un retard de 14 points en début de 3e quart-temps, avec 32 points et 17 rebonds. Kyle Kuzma (14 pts, 14 rbds), Brook Lopez (21 pts) et Kevin Porter Jr (18 pts) ont apporté leur écot.

Les Kings étaient privés de Domantas Sabonis, blessé, et Malik Monk, malade.