Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Hornets : 103-106

Lakers @ Cavs : 131-120

Blazers @ Pistons : 119-115

Heat @ Sixers : 106-113

Jazz @ Nets : 106-114

Raptors @ Bulls : 99-113

Wizards @ Rockets : 97-115

Celtics @ Thunder : 132-123

Wolves @ Mavs : 108-110

En 2003, Michael Jordan doutait du génie de LeBron James

- LeBron James s'est assuré que sa seule visite à Cleveland en saison régulière cette année soit mémorable. Alors que les Lakers sont dans la mouise au classement, le "King" a fait respirer une énorme bouffée d'air frais aux siens grâce à une performance assourdissante sur ses terres natales.

LeBron a déployé tout son arsenal pour que L.A. vienne à bout des Cavs : un triple-double (38 points à 17/29, 12 passes, 11 rebonds), un quatrième quart-temps costaud pour effacer un retard à l'allumage et des actions spectaculaires, comme ce dunk par-dessus son ancien camarade Kevin Love.

LEBRON PUT KEVIN LOVE ON A POSTER 😱 pic.twitter.com/CvE0JzXcyx — SportsCenter (@SportsCenter) March 22, 2022

Si les efforts défensifs de LeBron James sont toujours disparates, le reste est incroyablement en place et c'est ce qui devrait sauver les Lakers cette saison, en tout cas leur assurer une place au play-in tournament.

LeBron was IN HIS BAG, he went off for 38 points for the second straight game and added a triple-double for good measure! @KingJames: 38 PTS, 11 REB, 12 AST#LakeShow WIN pic.twitter.com/BYpX3LT027 — NBA (@NBA) March 22, 2022

Russell Westbrook a apporté 20 points et 11 passes avec le meilleur différentiel +/- du match et DJ Augustin s'est montré saignant en sortie de banc avec 20 points.

- Les Lakers ont ravi la 9e place à l'Ouest aux Pelicans, battus sur le parquet de Charlotte. Alors que NOLA semblait avoir le match en main, les Hornets se sont réveillés dans le 4e quart-temps dans le sillage de LaMelo Ball et Terry Rozier (17 pts tous les deux).

- Avoir Kevin Durant peut suffire à surmonter les tracas. Les Nets peuvent en témoigner, eux qui jouaient sans Kyrie Irving, ni Andre Drummond (malade), puis ont perdu Seth Curry en cours de route contre le Jazz. "KD" a posé 37 points, 9 rebonds et 8 passes pour dérouter le Jazz et permettre à Brooklyn de signer une deuxième victoire de suite pour revenir à trois longueurs de Cleveland, le premier qualifié direct virtuel pour les playoffs.

🔥 Kevin Durant made 37 points look easy! 🔥 He dropped 22 points in the second-half on 8/12 FGM to power the @BrooklynNets to the victory! #NetsWorld@KDTrey5: 37 PTS, 9 REB, 8 AST, 4 3PM pic.twitter.com/GTKU2NGcD5 — NBA (@NBA) March 22, 2022

- En voyant Joel Embiid et James Harden être mis au repos pour la venue de Miami, on ne donnait pas cher des chances des Sixers contre le leader de l'Est. C'était sans compter Tyrese Maxey dont les 28 points (13 dans le 4e QT, dont 9 de suite, avec un contre décisif dans le money time) ont permis à Philadelphie de créer la surprise. Shake Milton (20 pts) et Furkan Korkmaz (18 pts) ont eux aussi été importants pour permettre aux Sixers de revenir à 2.5 longueurs du Heat au classement.

Tyrese Maxey started the 4th-quarter with 15 points before coming up HUGE in the CLUTCH with 13 Q4 points and the game-sealing block!@TyreseMaxey: 28 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 BLK pic.twitter.com/OPRdLSwjmu — NBA (@NBA) March 22, 2022

- Les Bulls avaient besoin de retrouver le chemin de la victoire après une mauvaise série. DeMar DeRozan et Zach LaVine (26 pts chacun) et Nikola Vucevic (19 pts, 13 rbds) se sont chargés de le faire lors de la venue des Raptors à Chicago. Les hommes de Billy Donovan conservent leur 5e place à l'Est avec deux victoires de moins que le trio Milwaukee-Philadelphie-Boston.

- Les Celtics, justement, sont inarrêtables en ce moment, Jayson Tatum en particulier. En déplacement à OKC, Boston a fait un feu d'artifice grâce aux 36 points de Tatum, aux 25 de Jaylen Brown et aux 20 de Grant "Batman" Williams.

Théo Maledon est le seul Français à avoir participé à la rencontre. En 10 minutes en sortie de banc, il n'a pu compiler que 3 points, 1 passe, 1 rebond et 1 interception.

Jayson Tatum poured in 30+ points for his 3rd straight game, dropping 36 points and draining 5 three-pointers in the @celtics win! #BleedGreen@jaytatum0: 36 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/jMAoKEWQeL — NBA (@NBA) March 22, 2022

- Les Mavs ont surmonté un match compliqué de Luka Doncic (15 pts, 10 pds mais 8 TO et 5/17), un retard du coup d'envoi à cause d'une fuite dans le toit et une fin de match un peu houleuse pour s'imposer à domicile face aux Wolves.

Le shoot de Reggie Bullock, absent depuis 4 matches, et Dorian Finney-Smith, ont tous les deux marqué à 3 points dans le money time pour assurer la victoire aux Texans.

- Portland a retrouvé la victoire après 4 défaites de suite en allant s'imposer à Detroit. Entre équipes qui tankent, on se comprend, mais les Pistons ont finalement accepté de s'incliner, Brandon Williams (23 pts) et Ben McLemore (21 pts) se montrant les plus actifs pour les Blazers.

Titulaire, Killian Hayes a compilé 12 points, 6 passes, 5 rebonds, 1 interception et 1 contre, avant de sortir pour 6 fautes.

- Menés à un moment de 23 points, les Rockets se sont sortis les tripes pour renverser les Wizards. Un homme a marqué les esprits pour la plus grosse nuit statistique de sa carrière en NBA : Christian Wood.

Avec 8 paniers à 3 points et 39 points au compteur, l'intérieur de Houston a rappelé qu'il pouvait être un sacré joueur lorsque tout cliquait pour lui.