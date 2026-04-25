Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 108-100

Lakers @ Rockets : 112-108, après prolongation

Spurs @ Blazers : 120-108

Los Angeles 3-0 Houston

Houston a eu le match entre les mains. Et puis LeBron James a décidé que ce n’était pas le moment de donner de l'espoir aux Texans dans cette série. Menés de six points à 31 secondes de la fin, les Californiens ont renversé les Rockets pour s’imposer 112-108 après prolongation et prendre une avance de 3-0. C’est cruel pour Houston, qui a longtemps cru tenir sa première victoire, mais ce game 3 a encore rappelé qu’avec LeBron, même à 41 ans, un match n’est jamais terminé.

L’absence de Kevin Durant, forfait quelques heures avant le match pour une blessure à la cheville, a pesé lourd dans les dernières minutes. Sans lui, Houston a manqué d’un joueur capable de poser le jeu, de créer un tir propre ou simplement de calmer la tempête. Pourtant, les Rockets menaient encore 102-96 à 30 secondes du terme. Marcus Smart a d’abord obtenu trois lancers sur une faute derrière l’arc. Puis, sur la remise en jeu suivante, LeBron est allé chasser Sheppard pour éjecter le ballon de ses main, avant de prendre un malin plaisir à planter le trois points de l’égalisation à 13 secondes de la fin. En quelques secondes, tout ce que Houston avait construit s’est écroulé.

LEBRON JAMES TIES THE GAME AT 101 🤯 13.1 SECONDS TO GO ON PRIME. pic.twitter.com/V5LqcXlt7I — NBA (@NBA) April 25, 2026

LeBron a fini avec 29 points, 13 rebonds et 6 passes, encore immense dans la lecture du jeu et la gestion des temps forts. Il a même offert en deuxième mi-temps un alley-oop à Bronny, image assez folle d’un père servant son fils en plein match de playoffs NBA. Marcus Smart a été précieux avec 21 points et 10 passes, Rui Hachimura a ajouté 22 points et Luke Kennard a encore apporté son adresse.

Côté Rockets, Alperen Sengû a été énorme avec 33 points et 16 rebonds, Amen Thompson a ajouté 26 points et 11 rebonds, mais Houston a perdu le fil au pire moment. À 3-0, les Lakers ont désormais une main et demie sur la série, d'autant qu'Ime Udoka a eu la "bonne" idée de lyncher son groupe et la jeunesse de celui-ci en conférence de presse après la rencontre...

San Antonio 2-1 Portland

San Antonio a signé une vraie victoire de caractère. Privés de Victor Wembanyama, toujours en protocole commotion mais présent sur le banc en tenue de ville, les Spurs sont allés s’imposer à Portland dans le game 3, 120-108, pour reprendre l’avantage dans la série (2-1). Et pourtant, les Blazers ont longtemps eu le match en main. Portés par leur adresse extérieure, ils menaient 65-59 à la pause, puis ont compté jusqu’à 15 points d’avance dans le troisième quart-temps.

C’est là que San Antonio a complètement retourné la soirée. Les Spurs ont terminé le troisième quart-temps sur un 21-5 pour passer devant, 88-87, avant d’enchaîner dans le dernier acte. Portland menait encore 95-93 au début du quatrième quart-temps, puis les Texans ont claqué un 12-0 pour prendre le contrôle. Les Blazers, si propres pendant une mi-temps, se sont progressivement désintégrés : moins de mouvement, moins de lucidité, et une attaque beaucoup trop figée au moment où il fallait répondre.

Sans Wembanyama, deux hommes ont pris la lumière. Stephon Castle a porté San Antonio très tôt, avec 22 points en première mi-temps, avant de finir à 33 points. Dylan Harper, lui, a été phénoménal après la pause : 27 points, dont 22 en deuxième mi-temps, avec un superbe 9/11 au tir et 4/5 à 3-points. Un match immense pour le rookie, déjà capable de peser dans une rencontre de playoffs. Et de claquer des dunks de très, très haut niveau !

Portland avait pourtant des arguments, avec Jrue Holiday très chaud en première période et Scoot Henderson encore agressif après son gros game 2. Mais les Blazers ont laissé filer une occasion énorme, plombés aussi par la soirée ratée de Deni Avdija, passé à côté avec un vilain 3/15 au tir. Cruel timing pour l’Israélien : quelques heures plus tôt, le trophée de Most Improved Player avait été attribué à Nickeil Alexander-Walker, alors qu’Avdija avait longtemps fait figure de favori pour cette distinction.

San Antonio, lui, reprend la main avant un game 4 où le retour de Wembanyama semble possible. Et vu ce que les Spurs viennent de montrer sans lui, Portland peut clairement avoir des regrets.

Boston 2-1 Philadelphie

Boston a remis les choses dans l’ordre. Surpris à domicile lors du game 2, les Celtics ont repris l’avantage dans la série en allant s’imposer à Philadelphie, 108-100. Rien n’a été simple face à des Sixers toujours privés de Joel Embiid, mais les champions en titre ont mieux négocié les moments clés et retrouvé ce qui leur avait manqué deux jours plus tôt : du calme, de l’exécution et des tirs importants au bon moment.

Philadelphie est longtemps resté dans le match, porté par un Tyrese Maxey très agressif. Les Sixers ont même réussi à revenir à une possession dans le quatrième quart-temps, assez pour faire monter la pression dans la salle et rappeler que cette série ne serait pas forcément une formalité pour Boston. Mais les Celtics ont répondu avec l’autorité d’une équipe habituée à ces fins de match. Jayson Tatum a inscrit deux paniers à trois points décisifs dans les dernières minutes, dont celui qui a définitivement éteint l’espoir de Philadelphie.

Tatum a terminé avec 25 points, 8 rebonds et 7 passes, pendant que Jaylen Brown ajoutait lui aussi 25 points. Le banc de Boston a également fait une vraie différence, avec une contribution bien supérieure à celle des remplaçants des Sixers. En face, Maxey a signé 31 points et Paul George en a ajouté 18, mais VJ Edgecombe, héros du game 2, a été beaucoup moins efficace. Après son accroc à domicile, Boston récupère l’avantage du terrain et reprend un peu d’air.