Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Pacers : 104-119

Celtics @ Wizards : 112-98

Knicks @ Magic : 100-91

Wolves @ Spurs : 106-92

Blazers @ Suns : 109-116

Mavs @ Warriors : 143-133

Grizzlies @ Lakers : 110-116

- Pas encore de Dennis Schröder chez les Warriors pour le match contre Dallas. Pas sûr toutefois que l'Allemand aurait changé grand chose et empêché Golden State de prendre 143 points et un récital exceptionnel de la part de Luka Doncic. Le Slovène a compilé 45 points, 13 passes et 11 rebonds à 16/23, pour piloter la victoire des Mavs au Chase Center.

Pour cette deuxième visite de Klay Thompson dans son ancien antre, le quadruple champion NBA a régalé avec 29 points et 7 paniers à 3 points, dont deux en fin de partie pour plier l'affaire. Les Warriors ont pourtant eu quatre joueurs à 20 points ou plus, avec Curry, Green, Wiggins et Hield, mais leur défense s'est avérée beaucoup trop perméable.

Histoire de confirmer la tendance, les deux équipes ont battu le record de paniers à 3 points sur un match NBA avec 48 paniers primés en cumulé.

Luka Dončić put on a SHOW in San Francisco! 🔥 45 PTS (16-23 FGM)

🔥 11 REB

🔥 13 AST

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

🔥 2 BLK Mavs win their 8th of their last 9 games! pic.twitter.com/97MfOEpja5 — NBA (@NBA) December 16, 2024

- LeBron James (18 pts, 8 asts, 8 rbds) a fait son retour avec les Lakers après deux matches d'absence pour soigner son pied et souffler un peu. Néanmoins, c'est surtout Anthony Davis, auteur de 40 points et 16 rebonds, que l'on a vu lors de la victoire de Los Angeles (116-110) face à Memphis. Les Californiens n'ont jamais été menés au score et ont compté jusqu'à 23 points d'avance en deuxième mi-temps avant de relâcher un peu l'étreinte.

- Sans surprise, les Pelicans ont subi une 13e défaite en 14 matches, cette fois sur le parquet des Pacers (119-104). Pascal Siakam (22 pts) et Tyrese Haliburton (21 pts, 10 asts) ont été les plus prolifiques côté Indiana. Malgré la présence de Dejounte Murray ou CJ McCollum, c'est Brandon Boston Jr (20 pts), qui a fini meilleur marqueur des Pelicans, handicapés par leurs pertes de balle (18) et leur maladresse à 3 pts (10/33).

- Autre équipe qui perd en pagaille : les Wizards. Washington a perdu 16 de ses 17 derniers matches après le logique revers subi à domicile contre Boston (112-98). Jayson Tatum (28 pts) a sonné la charge et les Celtics continuent de talonner Cleveland en tête de la Conférence Est.

Bilal Coulibaly a fini avec 19 points et 6 passes (à 8/20) et Alex Sarr a compilé 14 points, 6 rebonds et 2 blocks, à 6/18.

- Orlando est invaincu à domicile jusqu'à dimanche. Ce sont les Knicks qui ont mis fin à l'invincibilité du Magic, avec une victoire (100-91) en Floride acquise notamment grâce aux 31 points de Jalen Brunson et à l'énorme double-double (22 pts, 22 rbds) de Karl-Anthony Towns. New York a suffisamment bien défendu pour limiter une équipe privée de Paolo Banchero et Franz Wagner à 91 pts. Moritz Wagner (32 pts) a signé son record en NBA pour l'occasion. Idem pour le rookie Tristan da Silva (20 pts). Jalen Suggs (4/19) est passé à côté de son match en attaque.

- La défense de fer des Wolves a permis à Minnesota de l'emporter à San Antonio (106-92). Anthony Edwards (26 pts) et les siens ont limité Victor Wembanyama sous les 50% (8/20), même si le Français a quand même fini avec 20 points, 12 rebonds, 5 passes et 7 contres, et était sans doute un peu trop seul cette nuit. Il a signé son 8e match en carrière avec au moins 20 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Avant l'âge de 21 ans, il est le seul à en avoir enregistré plus que... un.

Face à son camarade en équipe de France, Rudy Gobert a posé 10 points et 9 rebonds.

- Les Suns ont tremblé dans le 3e quart-temps en laissant Portland prendre les devants, mais la logique a finalement prévalu et Phoenix l'a emporté (116-109) à domicile. Devin Booker (28 pts) et Kevin Durant (maladroit à 9/23) ont dû composer sans Bradley Beal à nouveau, mais ont fini par infliger une 6e défaite de suite aux Blazers, pour continuer leur remontée dans la Conférence ouest.