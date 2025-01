CQFR : Milwaukee et Houston impressionnent, les Nets humiliés

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Sixers : 125-119, après prolongation

Celtics @ Raptors : 97-110

Hawks @ Bulls : 110-94

Magic @ Bucks : 93-122

Mavs @ Pelicans : 116-119

Grizzlies @ Spurs : 129-115

Rockets @ Nuggets : 128-108

Hornets @ Jazz : 117-112

Warriors @ Wolves : 116-115

Heat @ Lakers : 108-117

Nets @ Clippers : 126-67

- Le dernier match de la nuit a été le plus violent. Enfin, surtout pour les Nets... battus de 59 points (126-67) par les Clippers. Après un premier quart-temps équilibré (21-21), Brooklyn a explosé sous les coups de Kawhi Leonard (23 pts), James Harden (21 pts) et de leurs coéquipiers. C'est la plus large victoire de l'histoire des Los Angeles Clippers.

KAWHI,

and again,

and again,

and AGAIN ‼️ pic.twitter.com/TYjwkFw6l7 — LA Clippers (@LAClippers) January 16, 2025

- Les Pelicans ont eu tellement de poisse depuis le début de la saison qu'on ne va pas les blâmer d'avoir eu droit à un coup de pouce cette nuit contre Dallas. NOLA, privé de Zion Williamson (pas encore autorisé à jouer en back to back), l'a emporté alors que le contre de Trey Murphy sur Spencer Dinwiddie à 4 secondes de la fin et +1 pour les Pels, n'aurait pas dû être validé pour goaltending. Dallas, qui jouait à nouveau sans Kyrie Irving et Luka Doncic, mais aussi sans Dereck Lively, n'avait plus de temps mort pour challenger la décision.

Trey Murphy III secured the victory for New Orleans with this emphatic stuff off the backboard 🚫 pic.twitter.com/FPdXo5g4Xt — NBA (@NBA) January 16, 2025

Si Dejounte Murray a inscrit 30 points, ce sont les deux lancers de Murphy (24 pts) qui ont scellé la troisième victoire en quatre matches des hommes de Willie Green.

- Tyrese Maxey (33 pts) a envoyé Philadelphie en prolongation contre les Knicks, mais ça n'a pas suffi. Derrière, New York, emmené par Jalen Brunson (38 pts, dont 16 dans le 4e et l'overtime combinés) et Josh Hart (10 pts, 17 rbds, 12 asts). Même avec le retour d'une partie du groupe, les Sixers ont été derrière tout au long du match, jusqu'à l'égalisation de Maxey. Guerschon Yabusele était titulaire et a fini avec 9 points, 6 passes et 5 rebonds. Karl-Anthony Towns, blessé au pouce, n'était pas de la partie, pas plus que son "ennemi" Joel Embiid.

- Boston a livré une nouvelle copie indigente, cette fois à Toronto. Les Celtics se sont inclinés (110-97), eux qui restaient sur 10 victoires de suite contre les Raptors. Les champions en titre n'ont pas du tout réglé la mire à 3 points : Porzingis et Pritchard ont shooté à 8/13 et le reste de l'équipe combinée à... 8/33.

RJ Barrett (22 pts, 10 rbds, 8 asts) n'est pas passé loin du triple-double.

- Zaccharie Risacher, malade, et Trae Young, touché à une côté, étaient absents pour les Hawks cette nuit contre Chicago, mais ça n'a pas empêché Atlanta de s'imposer (110-94) de manière assez convaincante à Chicago. Quin Snyder a trouvé des solutions, notamment par l'intermédiaire de Keaton Wallace, qui a battu son record personnel en NBA (27 pts) et du débutant Daeqwon Plowden, appelé depuis la G-League pour claquer 19 points après avoir rentré ses 7 premiers paniers en carrière. Onyeka Okwongwu, en grande forme, a ajouté 14 points, 13 rebonds et 8 passes, et Dyson Daniels 18 points, pour permettre à Atlanta de s'imposer pour la 3e fois en 4 matches.

- Milwaukee n'avait pas le temps cette nuit. Les Bucks ont rapidement frappé fort pour éteindre le Magic (122-93) et ne laisser aucun suspense dans ce match. Orlando a été trop léger en attaque notamment, malgré la présence de Paolo Banchero (22 pts), pour rivaliser. Damian Lillard (30 pts) et Giannis Antetokounmpo (26 pts, 11 rbds) se sont assurés que la rencontre ne serait pas accrochée. Avec cette victoire, Milwaukee double Orlando à la 4e place de l'Est.

- Les Grizzlies sont allés l'emporter à San Antonio (129-115), avec pour tactique d'attaquer autant que possible Victor Wembanyama. Certes, le Français a réussi 8 contres, tous en première mi-temps, mais l'agressivité de Memphis l'a aussi contraint à finir sur un poster deux ou trois fois, notamment sur ce qui aurait été le dunk de l'année si Ja Morant n'avait pas exécuté son dunk après le coup de sifflet.

JA MORANT JUST DUNKED ON VICTOR WEMBANYAMA AFTER THE PLAY 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/lcn6eLJBZP — Grizz Lead (@Grizz_Lead) January 16, 2025

Wembanyama a fini avec 13 points, 12 rebonds et 8 contres, mais a été très maladroit (5/19) et n'a pu contenir la furie des Grizzlies en deuxième mi-temps. Menés de 10 points avant le repos, les joueurs de Taylor Jenkins ont tout cassé ensuite pour finir sur un 78-52, avec cinq joueurs entre 11 et 21 points, notamment Ja Morant (21 pts, 12 asts) et Desmond Bane (21 pts). En face, Stephon Castle (26 pts, record personnel) a eu du répondant.

- Houston a fait un joli cadeau à Memphis en repartant de Denver avec la victoire (128-108). Les Rockets ont eu le plaisir d'affronter les Nuggets sans Nikola Jokic, ni Aaron Gordon. Ils n'ont pas joué avec leur proie et ont rapidement fait un gros écart, grâce à Jalen Green (34 pts) et Alperen Sengun (20 pts, 9 rbds, 8 asts). Green tourne à 32 points sur les 6 derniers matches de Houston, qui vient d'enchainer 5 victoires et est solidement attaché à la deuxième place à l'Ouest.

- Les Warriors sont revenus à l'équilibre avec leur victoire sur le parquet des Timberwolves. Golden State s'est fait peur, après avoir compté jusqu'à 24 points d'avance, et a vu Minnesota revenir à un point à 12 secondes de la fin, après un panier de Donte DiVincenzo. Andrew Wiggins (24 pts) a été précieux en attrapant le rebond du deuxième lancer manqué par Gary Payton II dans les ultimes secondes, avant que Stephen Curry (31 pts, 8 asts à 7/12 à 3 pts) ne plie l'affaire sur la ligne.

Les Warriors ont à nouveau joué sans Draymond Green, ni Jonathan Kuminga. Du côté de Minnesota, Rudy Gobert a fini avec 7 points, 10 rebonds et 2 contres. Anthony Edwards et Donte DiVincenzo ont tous les deux inscrit 28 points.

- Les Lakers semblaient partis pour subir une quatrième défaite de suite, cette fois à domicile contre Miami, mais les Californiens ont eu une belle réaction après la mi-temps (-12) et ont contrôlé les débats à partir du 4e quart-temps. Le trio Hachimura (23 pts) - Davis (22 pts, 11 rbds) - James (22 pts, 9 asts) a bien fonctionné pour contrecarrer les plans de Tyler Herro (34 pts). Après s'être incliné devant les Clippers deux jours plus tôt, le Heat n'aime décidémment pas les matches à Los Angeles.

- Les Hornets ont perdu l'un de leurs pivots, Nick Richards, tradé à Phoenix, mais pas leur match face à Utah. Menés une bonne partie de la rencontre, les coéquipiers de LaMelo Ball (27 pts) sont revenus dans le 4e et ont mieux géré la fin de match. Mark Williams (31 pts) a battu son record de points en NBA, alors que Miles Bridges (25 pts) et Brandon Miller (20 pts) ont aussi été prolifiques.

Tidjane Salaün a joué 14 minutes, sans véritable impact positif (0 pt, 1 rbd, 1 ast et... -16 de +/-).