Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Knicks : 107-106

Raptors @ Cavs : 105-115

Wolves @ Nuggets : 119-114

Denver 1-1 Minnesota

Décidément, les matches entre Denver et Minnesota en playoffs sont souvent des combats de très haut niveau. Ce game 2 n’a pas dérogé à la règle, avec un vrai thriller, deux équipes au bout d’elles-mêmes et une série désormais à égalité avant le départ pour Minneapolis. Les Timberwolves l’ont emporté 119-114 après avoir encore une fois montré leur capacité à survivre aux tempêtes, puis à répondre coup pour coup quand le match bascule dans quelque chose de plus sale, de plus physique, de plus nerveux. Menés de 19 pts après le premier quart-temps, les joueurs de Chris Finch ont retourné la table et été au coude à coude avec leurs hôtes jusqu'à un money time hyper intense où leur détermination a prévalu.

Ils ont surtout réussi un petit exploit : freiner Nikola Jokic et Jamal Murray dans le quatrième quart-temps, alors que le Serbe avait clairement haussé le ton dans le troisième et que le Canadien était encore sur un match à 30 points. Jokic termine avec 24 points, 15 rebonds et 8 passes, Murray avec 30 points, mais Denver n’a inscrit que 21 points dans le dernier quart-temps, et plusieurs possessions clés ont tourné à l’avantage du verrou défensif de Minnesota.

C’est là qu’il faut désigner les hommes les plus importants de la nuit pour les Wolves. Rudy Gobert, pourtant gêné par les fautes une bonne partie du match, a été énorme face à Jokic dans le quatrième quart-temps. Il a enchaîné plusieurs stops majeurs, avant de claquer ce dunk devant le Joker qui a marqué l’un des tournants émotionnels de la fin de match. Jokic lui a bien rendu la pareille avec un poster, mais sans vraie conséquence sur l’issue de la rencontre. Gobert a surtout rappelé qu’il reste, même avec Victor Wembanyama dans le paysage, un défenseur absolument hors norme.

This dude Rudy Gobert made clutch defensive play after play in the 4th quarter while also making a HUGE offensive rebound that helped extend the Wolves’ lead at a crucial point in the game And it was his ONLY TWO POINTS OF THE GAME So clutch, man pic.twitter.com/SuPimCXzF7 https://t.co/nGe6pMPlYY — Point Made Basketball (@pointmadebball) April 21, 2026

Il faut ensuite parler de Donte DiVincenzo, qui n’a mis “que” 16 points, mais qui a été un cauchemar permanent pour des Nuggets très concentrés sur Anthony Edwards. L’arrière a puni les aides, attaqué les espaces et noirci la feuille avec 16 points, 7 rebonds et 6 passes. Julius Randle a lui aussi été capital avec 24 points, 9 rebonds et 6 passes, pendant qu’Edwards finissait avec 30 points et 10 rebonds. Le dunk de DiVincenzo à 3.7 secondes de la fin après un tir un peu douteux de Jamal Murray à -3, a fini de sceller une victoire qui remet complètement la série sur ses rails.

Difficile de ne pas vouloir que cette série se joue en 7 matches, même si on plaint un peu les joueurs, dont les visages marqués trahissaient clairement leur état de fatigue à l'issue de la partie.

New York 1-1 Atlanta

Atlanta a déjà relancé la série. Battus dans le match 1, les Hawks sont allés arracher une victoire aussi inattendue que précieuse sur le parquet de New York lors de ce game 2, 107-106, pour repartir de Madison Square Garden avec l’égalisation et un vrai coup de boost avant le retour en Géorgie. Trae Young, le Knicks Killer moderne, n'est plus là, mais les Hawks ont gardé l'habitude de venir gagner du côté de Penn Station. Vu le scénario, c’est même plus qu’un simple succès à l’extérieur : c’est un vrai coup de froid pour des Knicks qui pensaient avoir la rencontre en main.

Pendant une bonne partie du match, New York semblait pourtant en contrôle. Les Knicks ont compté jusqu’à 14 points d’avance dans le troisième quart-temps et menaient encore 100-92 à un peu plus de cinq minutes de la fin. Mais Atlanta n’a jamais lâché. Les Hawks ont terminé la rencontre sur un 15-6 implacable, pendant que New York s’éteignait au pire moment. La bascule est aussi passée par l’adresse : 72,2 % au tir dans le dernier quart-temps pour Atlanta, contre seulement 22,7 % pour les Knicks.

Le grand homme de la soirée, c’est CJ McCollum. L’arrière a terminé avec 32 points et a surtout inscrit le panier décisif, un fadeaway à 33,5 secondes de la fin pour donner l’avantage aux siens. Jalen Johnson a enfoncé le clou après une interception de Nickeil Alexander-Walker sur Jalen Brunson, qui a répondu avec un panier à 3 points à 7 secondes de la fin pour revenir à -1. McCollum aurait pu voir le rêve devenir cauchemar après ses deux lancers manqués, mais la dernière image est frustrante pour les Knicks : Mikal Bridges a eu le tir de la gagne au buzzer près du corner, mais l’a manqué.

Jalen Johnson a marqué 17 points, Onyeka Okongwu 15, et Jonathan Kuminga a apporté 19 points en sortie de banc. Atlanta a surtout eu le mérite de rester calme quand le match semblait lui échapper.

En face, Jalen Brunson a compilé 29 points, Josh Hart a ajouté 15 points et 13 rebonds, mais les Knicks ont laissé filer un match qu’ils tenaient.

Cleveland 2-0 Toronto

Cleveland a confirmé sans trembler. Déjà vainqueurs du match 1, les Cavaliers ont doublé la mise face à Toronto en s’imposant 115-105 lors de ce game 2, pour prendre une avance logique avant le déplacement au Canada. Sans forcément survoler les débats, les Cavs ont encore donné cette impression de contrôle permanent : sérieux, plus profonds et capables d’accélérer dès que les Raptors semblaient revenir dans le match.

La grande force de Cleveland, sur cette rencontre, a été son trio majeur. Donovan Mitchell a encore montré la voie avec 30 points, dont 9 dans le quatrième quart-temps pour calmer les derniers espoirs adverses. James Harden a ajouté 28 points, 5 interceptions et 4 passes, tout en continuant de dicter le tempo offensif. Evan Mobley, lui, a livré un match très propre avec 25 points à 11 sur 13 au tir et 8 rebonds. Quand Cleveland aligne trois joueurs à ce niveau, la marge devient vite compliquée à combler.

Toronto a pourtant eu des réactions. Les Raptors sont revenus à plusieurs reprises, notamment après avoir été menés 73-57 dans le troisième quart-temps, avec un run de 16-6 pour se relancer. Scottie Barnes a signé son meilleur match de playoffs en carrière avec 26 points, pendant que RJ Barrett ajoutait 22 points et 9 rebonds. L’énergie était là, l’intention aussi. Mais Toronto s’est trop souvent saboté avec 22 ballons perdus, un total rédhibitoire à ce niveau.

Cleveland, de son côté, n’a jamais été mené et continue de ne pas trembler face à cet adversaire : les Cavs restent sur 12 victoires de suite en playoffs contre Toronto. La série file maintenant vers le Canada, où les Raptors devront enfin trouver des solutions et surtout de la constance.