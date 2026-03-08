Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Wolves : 119-92

Nets @ Pistons : 107-105

Sixers @ Hawks : 116-125

Clippers @ Grizzlies : 123-120

Jazz @ Bucks : 99-113

Warrios @ Thunder : 97-104

- Avec les absences de part et d'autre (Holmgren, Williams et Hartenstein d'un côté, Curry de l'autre), le OKC-Golden State de cette nuit avait moins de hype qu'il y a quelques mois. Le Thunder n'en a pas eu grand chose à faire et s'est débrouillé pour glaner une cinquième victoire (104-97) consécutive. S'il n'a pas été aussi adroit que d'habitude, Shai Gilgeous-Aleander a fait son beurre sur la ligne (14/15) et a signé un 125e match de suite avec au moins 20 points. S'il récidive lundi face à Denver, il dépassera le record de Wilt Chamberlain.

- L'énorme surprise de la nuit nous vient de Detroit. Les Pistons ont été battus à domicile - ce qui peut arriver - par les Nets - ce qui ne peut pas arriver - qui n'avaient plus gagné depuis 10 matches ! L'absence de Cade Cunningham et Ausar Thompson n'explique pas tout, puisque Detroit menait de 23 points dans le 3e quart-temps et avaient encore 10 points d'avance à un peu plus de cinq minutes de la fin. Les hommes de Bickerstaff ont vrillé et plié sous les paniers à 3 points de Ziaire Williams (23 pts) et Day'Ron Sharpe dans les 3 dernières minutes, venu épauler Michael Porter Jr (30 pts, 13 rbds).

Gêné par les fautes, Nolan Traoré (2 pts, 2 asts, 4 TO) n'a joué qu'un quart d'heure, sans avoir d'impact réel sur la victoire de son équipe. 2

- Jouer un peu tôt, c'était sans doute la clé pour faire chuter les Timberwolves. Après cinq victoires de suite, les joueurs de Chris Finch ont chuté à domicile (119-92) contre une équipe d'Orlando bien plus prête et saignante. Desmond Bane (30 pts) et Paolo Banchero (25 pts, 15 rbds) ont posé de gros problèmes à Minnesota et le Magic dans son ensemble a dominé la bataille de l'intensité. On a senti des Wolves frustrés et pas dans le coup par rapport à leurs dernières très bonnes sorties. En attaque, Minny a livré son deuxième plus mauvais match de la saison en termes d'adresse (35.7%) avec notamment un 0/15 combiné pour McDaniels et DiVincenzo.

A noter la sortie sur blessure d'Anthony Black en début de match et les 14 minutes de jeu pour Noah Penda (0 pt, 6 rbds, 1 ast, 1 stl, 1 blk et +8). Rudy Gobert a fini avec 12 points et 8 rebonds. Orlando, à la faveur d'une bonne dynamique, est dans le top 6, à une victoire seulement des Raptors, 5e.

- Les Hawks sont revenus à une victoire de Philadelphie après leur 6e victoire de suite, justement contre les Sixers. Atlanta a réussi une bien meilleure deuxième mi-temps, dans le sillage de Jalen Johnson (35 pts, 10 rbds, 7 asts) et Nickeil Alexander-Walker (24 pts), pour supplanter des Sixers qui ont à nouveau joué sans Joel Embiid. Pour ne rien arranger, Tyrese Maxey s'est blessé à la main en fin de match et va passer des examens dans les heures qui viennent. Zaccharie Risacher est à nouveau sorti du banc et a apporté 8 points, 4 rebonds et 3 interceptions en 22 minutes.

- Milwaukee sera sans doute trop juste pour le play-in (4 victoires de retard sur la 10e place), mais les Bucks vont continuer d'essayer de gagner des matches. Cette nuit, ils se sont logiquement imposés à la maison face au Jazz (113-99), pour le troisième match de Giannis Antetokounmpo (27 pts, 9 rbds, 8 asts) depuis son retour de blessure. Utah était encore trop léger pour proposer une vraie opposition. Ousmane Dieng n'est pas passé loin du triple-double (11 pts, 9 asts, 8 rbds) avec une copie bien remplie qui confirme ses débuts vraiment intéressants avec la franchise du Wisconsin.

- Il est possible de gagner un match NBA en 2026 en ne marquant que 4 paniers à 3 points dans un match. Les Clippers l'ont prouvé à Memphis (123-120), où ils se sont imposés sans briller pour la 4e fois en 5 matches. Kawhi Leonard (28 pts), Darius Garland (21 pts, dont 11 dans le 4e QT) et Bennedict Mathurin (21 pts, 10 rbds et deux lancers à 4 secondes de la fin) ont été les principaux artisans de ce succès.