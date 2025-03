Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Hawks : 110-123

Thunder @ Celtics : 118-112

Sixers @ Raptors : 105-118

Clippers @ Heat : 119-104

Suns @ Rockets : 104-111

Jazz @ Grizzlies : 115-122

Mavs @ Spurs : 116-126

Wolves @ Nuggets : 115-95

Knicks @ Blazers : 114-113, après prolongation

Début de bagarre, Mason Plumlee plaque Steven Adams au sol... le Néo-zélandais en rigole

- Le panier de la nuit est pour Mikal Bridges (33 pts), qui a délivré les Knicks au buzzer de la prolongation face à Portland sur un shoot à 3 points. Les Blazers pensaient voir fait la différence après le panier primé de Deni Avdija quelques secondes avant le banger de Bridges. C'est Scoot Henderson (30 pts) qui avait en grande partie emmené le match en prolongation, avec un money time bien furieux.

MIKAL BRIDGES FOR THE WIN 🔥🔥 MIKE BREEN HIT THE DOUBLE BANG ‼️ pic.twitter.com/ENSvADGsW9 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2025

- OKC et Boston ont de bonnes têtes de finalistes NBA cette saison et leur affrontement a de nouveau été intéressant. Le Thunder est allé l'emporter sur le parquet des Celtics, malgré le feu d'artifices tenté par les locaux (63 tentatives, record de franchise). Shai Gilgeous-Alexander (34 pts) et Chet Holmgren (23 pts, 15 rbds) ont pris le dessus, malgré le répondant de Jayson Tatum (33 pts). Les deux équipes étaient à 98-98 avant que les joueurs d'OKC ne placent un run dont ils ont le secret.

- Trae Young est devenu le 6e joueur de l'histoire à tirer 21 lancers ou plus sans en rater un seul, lors de la victoire des Hawks face aux Hornets. Le meneur a posé 35 points et 12 passes, essentiellement grâce à son 21/21. Zaccharie Risacher a joué 21 minutes pour 8 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre. En face, Moussa Diabaté a joué 12 minutes pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.

- Face à des Sixers décimés, les Raptors se sont imposés devant leur public. Toronto s'est encore appuyé sur ses joueurs pas très connus du grand public : AJ Lawson (28 pts), Jared Rhoden (25 pts, 12 rbds) ou Orlando Robinson (25 pts, 12 rbds). Guerschon Yabusele n'a pas participé à cette rencontre. C'est la 5e victoire en 6 matches pour les Raptors.

- Miami continue de glisser au classement de l'Est, après sa cinquième défaite de suite, à domicile contre les Clippers. Bogdan Bogdanovic (30 pts), Ivica Zubac (26 pts, 14 rbds) et James Harden (24 pats, 11 asts) ont festoyé pour rapprocher Los Angeles à une victoire et demie du top 6. Nicolas Batum (6 pts, 2 rbds, 2 asts, 1 stl) était titulaire. Kawhi Leonard n'a pas joué.

- Steven Adams et Mason Plumlee se sont fait un gros câlin entre big men et ont été éjectés tous les deux. C'est peut-être l'action la plus marquante de ce Phoenix-Houston, marqué par la victoire des Rockets. Jalen Green (29 pts) a mené la danse pour les Texans, revenus à une victoire de la deuxième place grâce à ce succès.

STEVEN ADAMS AND MASON PLUMLEE SCUFFLE 😳 Both players got ejected after altercation. pic.twitter.com/dgji2IBhOo — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2025

- Memphis tient le choc à ladite deuxième place, avec une quatrième victoire de rang, cette fois à domicile contre le Jazz, qui s'est quand même pris une amende de 100 000 dollars pour avoir tanké de manière trop visible. Les Grizzlies, menés d'un point à 1:16 de la fin, se sont un peu fait peur, mais deux paniers à trois points de Luke Kennard (30 pts) et Ja Morant (28 pts) leur ont permis de rebasculer en tête.

- Denver a rendu les armes sans trop broncher à domicile contre Minnesota. Les Wolves ont prolongé leur série de victoires (6) en dominant largement les Nuggets, qui ont envoyé tous leurs cadres à la sieste à 5 minutes de la fin. Anthony Edwards (29 pts), Julius Randle (25 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 10 rbds) se sont distingués et Minny a limité les champions 2023 à 84 points.

- San Antonio a pris sa revanche sur Dallas et l'a emporté à la maison, notamment grâce au gros match de De'Aaron Fox (32 pts, 11 asts, 9 rbds), son plus prolifique depuis qu'il a rejoint les Spurs. Dallas reste 10e à l'Ouest, avec deux victoires et demi d'avance sur Phoenix.