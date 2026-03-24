Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Pistons : 110-113

Pacers @ Magic : 128-126

Thunder @ Sixers : 123-103

Spurs @ Heat : 136-111

Grizzlies @ Hawks : 107-146

Rockets @ Bulls : 124-132

Raptors @ Jazz : 143-127

Warriors @ Mavs : 137-131, après prolongation

Nets @ Blazers : 99-134

Bucks @ Clippers : 96-129

- Les Pistons ont mis fin à la série de 9 victoires consécutives des Lakers. Detroit a pu compter sur un superbe match de Daniss Jenkins, qui remplace numériquement Cade Cunningham depuis son problème aux poumons. Celui qui est la révélation de l'année à Motown a inscrit 30 points dont 6 dans les 34 dernières secondes, pour aider les Pistons à se défaire de Los Angeles. Les 32 points de Luka Doncic, qui a réussi à éviter une suspension, n'ont pas suffi. LeBron James, qui était à 0 point à la mi-temps, a fini avec 12 pts, 10 asts et 9 rbds.

DANISS JENKINS CAREER HIGH 30 POINTS + THE DAGGER TO END LAKERS 9-GAME WIN STREAK 🤯 WOW. pic.twitter.com/66ZgVnHra3 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026

- C'est de nouveau la crise à Orlando, qui a concédé une cinquième défaite de suite, cette fois à domicile et contre... Indiana, qui restait sur 16 revers de rang. Malgré les 39 points de Paolo Banchero, le Magic a cédé face au 37 points de Pascal Siakam, qui s'est permis de contrer le même Banchero dans les ultimes secondes avec l'aide de Jay Huff.

- Jalen Williams a fait son retour dans le cinq du Thunder lors de la facile victoire d'OKC à Philadelphie. Les champions en titre n'ont pas eu trop à s'employer malgré les 35 points de VJ Edgecombe. Shai Gilgeous-Alexander (22 pts), Williams (18 pts) et Jared McCain (13 pts) ont oeuvré pour offrir une 57e victoire cette saison à leur équipe. OKC est la seule équipe cette saison en NBA à avoir deux séries d'au moins 10 victoires consécutives à son actif.

- Victor Wembanyama et les Spurs ont imposé leur loi à Miami. Le Français a été dominant (26 pts, 15 rbds, 5 blks à 11/22) et les Spurs ont pu verrouiller le gain de la Southwest Division grâce à cette 6e victoire de suite. San Antonio a compté jusqu'à 30 points d'avance, ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire sur le parquet du Heat cette saison. De retour, Stephon Castle a compilé 19 points, 7 rebonds et 6 passes.

- Atlanta a massacré Memphis avec 8 joueurs à au moins 10 points, dont Nickeil Alexander-Walker (26 pts) et Zaccharie Risacher (11 pts, 8 rbds). A l'entame du 4e quar-temps, les Hawks, qui sont borderline top 5 désormais, avaient... 41 points d'avance.

- Les 40 points de Kevin Durant n'a pas permis à Houston d'éviter la défaite à Chicago. Les Rockets avaient pourtant gommé 22 points de retard pour mener dans le money time, mais les Bulls ont été plus adroits en fin de partie, notamment Matas Buzelis (23 pts), auteur du lay-up de la gagne après un échange de paniers avec "KD".

- Quelle surprise : le Jazz est mathématiquement éliminé de la course aux playoffs, après sa défaite face à Toronto. Les Raptors l'ont largement emporté grâce notamment aux 27 points de RJ Barrett, à l'impact de Sandro Mamukelashvili (23 pts) et aux contributions de Ja'Kobe Walker (21 pts) et Scottie Barnes (20 pts, 10 asts, 7 rbds). Ace Bailey (37 pts) et Brice Sensabaugh (24 pts) n'étaient pas en reste du côté d'Utah, mais en vain.

- Si les Warriors se sont imposés face à Dallas en prolongation, c'est une blessure qui a retenu l'attention, plus que le résultat. Moses Moody (23 pts) a vu sa rotule partir totalement en équerre au moment de prendre appui pour attaquer le cercle. Les images sont horribles, mais n'indiquent pas encore à 100% une blessure aussi grave qu'il n'y paraît. Moody a été évacué du terrain et va passer des examens dans la foulée. Âmes sensibles, s'abstenir.

Moses Moody just suffered a knee injury on a fast break dunk Prayer up🙏🙏 pic.twitter.com/RITf6XUHAp — Buckets Central (@Bucketscentral1) March 24, 2026

- Toumani Camara s'est amusé contre les Nets et a fini avec 35 points et un record personnel en NBA de 9 paniers à 3 points lors de la large victoire des Blazers. Nolan Traoré a passé une nettement moins bonne soirée : 0 pts à 0/9 et 5 passes pour le meneur française en 16 minutes.

- Les Clippers n'ont fait qu'une bouchée des Bucks. Kawhi Leonard a inscrit 28 points en 25 minutes et lLos Angeles s'est baladé pour revenir à l'équilibre à 10 matches de la fin de la saison régulière, eux qui étaient à 6-21 le 18 décembre. Nicolas Batum était titulaire et a fini avec 3 points et 4 rebonds. Idem pour Ousmane Dieng, qui a apporté 7 points, 7 passes et 5 rebonds en étant dans le cinq de départ.