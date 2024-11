Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Nets : 106-92

Hawks @ Pelicans : 126-111

Magic @ Mavericks : 85-108

- Après quatre défaites de suite, les Hawks ont repris goût à la victoire en allant gagner à New Orleans. Il faut dire que les Pelicans étaient sacrément déplumés, avec l'absence de Zion Williamson, gêné aux ischios, venue s'ajouter à celles de plus longue date de Dejounte Murray, CJ McCollum et Trey Murphy. Du coup, si Brandon Ingram a essayé de tenir la baraque (32 pts), cela s'est avéré trop léger pour répondre à Jalen Johnson (29 pts), Trae Young (23 pts) et aux anciens Pels Dyson Daniels (16 pts) et Larry Nance (14 pts).

Menés à la pause, les coéquipiers de Zaccharie Risacher, titulaire, ont pris les commandes dans le 3e quart-temps pour ne plus relâcher leur étreinte ensuite. Risacher, justement, a fait une entame de match intéressante avec 9 points marqués rapidement, avant de rentrer dans le rang en attaque (11 pts à 4/13 en 30 min) et d'être plus en vue sur le plan défensif.

- Arrivés en métro au Barclays Center pour contourner le marathon de New York, les Pistons sont repartis d'Atlantic Avenue avec... la victoire. Detroit a conquis son deuxième succès de la saison (106-92). Malgré le nouveau bon match de Cam Johnson (26 pts, dont 22 avant la pause) et une première mi-temps à leur avantage, les Nets ont calé après la pause, à commencer par Cam Thomas (17 pts), qui n'a pas su reproduire ses exploits habituels du 4e quart-temps.

Les Pistons ont proposé une copie équilibrée au scoring avec six joueurs à 10 points au plus, notamment Cade Cunningham (19 pts), Tobias Harris (18 pts) et Malik Beasley (18 pts). Le double-double gourmand de Jalen Duren (13 pts, 17 rbds) a bien aidé également.

- Orlando sans Paolo Banchero, c'est assez triste et Dallas en a profité. Les Mavs se sont tranquillement imposés (108-85) à la maison face au Magic, privé de sa star jusqu'à nouvel ordre. Luka Doncic a sereinement posé 32 points, 9 rebonds et 7 passes, Daniel Gafford s'est régalé à l'intérieur (18 pts) et Kyrie Irving a apporté son écot avec 17 points. Les Floridiens n'ont pas trouvé de solution à leurs maux offensifs du moment, eux qui tournent habituellement à 111 pts de moyenne. Pour ne rien arranger, Wendell Carter Jr, touché au pied, n'a pu jouer que 9 minutes...