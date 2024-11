🎙️ Hoop Culture Vol.51 : New Jersey, ses légendes et ses losers magnifiques (feat. Nicolas Venancio)

Dans cet épisode de Hoop Culture, Pierre-Armand et Théo sont rejoint par Nicolas Venancio pour parler du cousin pauvre de New York : le New Jersey avec ses Nets, ses losers magnifiques, ses légendes du basket et de la musique et, surtout, l'un des maillots les plus "cultes" de l'histoire de la NBA.

Parce que la culture basket ne s'arrĂȘte pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et ThĂ©ophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

Le maillot le plus hardcore et le plus moche de l'Histoire

Derrick Coleman

Julius Erving

Drazen Petrovic

Redman

Real Live

Tracks of the week : Rome Streetz, Freddy Stone & Lynn Marino

La version de J Dilla

Neal Brennan "Blocks"

La chaĂźne YouTube de Conductor Williams

Fat Freddy's Drop

