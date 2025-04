Débat du MVP : La question qui plie le game, les stats qui confirment !

Le débat du MVP continue, mais il semble que SGA ait une longueur d'avance.

J'écoutais clutch et je me suis posé une question, et je crois que c'est LA question qui tue.

On est d'accord que les deux font une énorme saison.

On est d'accord que l'effectif d'OKC est meilleur que celui de Denver, autrement dit, si on fait 10 matchs Denver/OKC, sans Jokic ni SGA, OKC en gagne 7 je pense.

On est d'accord que le bilan d'OKC donne un énorme avantage à SGA pour le titre de MVP.

La question que je me posais donc est la suivante :

Si jamais on échangeait les deux joueurs, que SGA va à denver et Jokic à OKC, quel impact sur les deux équipes ?

Et bien moi, je pense que Denver régresse et qu'OKC progresse.

Autrement dit, les victoires de Denver doivent plus à Jokic que les victoires d'OKC doivent à SGA.

Ça veut donc dire que le bilan d'OKC doit moins à SGA que le bilan de Denver doit à Jokic.

Ca veut donc dire que le pourcentage de victoires dues à Jokic est plus important que le pourcentage de victoires dues à SGA.

On peut même aller plus loin.

Si on rajoute l'un des deux dans un autre équipe, puis l'autre, et qu'on rejoue la saison, je pense que l'ajout de Jokic apportera plus de win à l'équipe qu'il intègre que l'ajout de SGA.

Pour moi, ce raisonnement est la preuve que Jokic est le plus valuable des deux et qu'il doit donc avoir le titre de MVP.

Si on va un peu plus loin du côté des stats.

En winshares, SGA est à 16.2, Jokic à 15.4.

Mais on voit qu'en usage %, Jokic est à 29.7, SGA à 34.8

Ça diminue donc l'avantage en winshares de SGA de manière logique.

Si on prend les stats plus neutres :

En box +/-, Jokic est à 13.2, SGA 11.5

En VORP, Jokic est à 9.1, SGA à 8.4

En PER, Jokic, 32.2, SGA 30.9

À noter également que Jokic a de bien meilleurs pourcentages au shoot, également à 3 points.

Le seul vrai gros truc pour SGA, c'est les pertes de balles, ou il est à 2.5 alors que Jokic est à 3.3.

Mais ça suffit pas à lui donner avantage dans les autres statistiques et dans ma question théorique.

Donc si on prend tout ça, pour moi, c'est assez clair : C'est bien Jokic le MVP de cette saison 2024/2025.