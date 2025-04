Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 106-115

Cavs @ Pacers : 112-114

Hawks @ Nets : 133-109

Pelicans @ Bucks : 111-136

Wolves @ Grizzlies : 141-125

- Zaccharie Risacher s'est offert un nouveau record de points en NBA à deux matches de la fin de la saison. Le Français des Hawks a inscrit 38 points en shootant à 15/20, avec un 6/11 à 3 points, lors de la facile victoire de son équipe à Brooklyn. S'il sera sans doute un peu court dans les votes pour le Rookie of the Year, l'ailier tricolore a une nouvelle fois montré sa capacité à scorer tout en étant adroit. Avec un temps de jeu plus stable et un peu de bouteille, la saison prochaine s'annonce radieuse.

Zaccharie Risacher 38 points on 15/20 pic.twitter.com/rEfFx8B4U3 — Brett Usher (@UsherNBA) April 11, 2025

Les Hawks occupent la 8e place et se préparent à un match de barrage à Orlando. En cas de défaite, Atlanta affrontera le vainqueur de l'autre opposition, entre Chicago et Miami. Zaccharie Risacher a donc des chances solides de découvrir les playoffs dès son année rookie.

- Sauf surprise, les Knicks affronteront les Pistons au 1er tour des playoffs NBA dans quelques jours. L'affrontement de cette nuit, au Madison Square Garden, a confirmé que la tâche sera tout sauf aisée pour New York. Pour la 3e fois en 4 matches cette saison, Detroit l'a emporté, avec un Cade Cunningham impressionnant (36 pts, 8 asts) et un mental solide pour réussir un petit hold-up dans le 4e quart-temps après avoir été mené la majeure partie du temps.

Le public a aussi eu quelques sueurs froides lorsque Jalen Brunson s'est à nouveau tordu la cheville dans le 3e quart-temps, avant de revenir au jeu un peu plus tard. Jalen Duren (18 pts, 13 rbds), Tobias Harris (17 pts) et Ron Holland (13 pts) ont aussi contribué.

- Cleveland avait mis quatre de ses cinq titulaires habituels au repos pour le déplacement chez les Pacers. Malgré ça, ce n'est que dans le 4e quart-temps qu'Indiana a pris le dessus, grâce à un run piloté par Tyrese Haliburton (23 pts, 10 asts, 8 rbds). Les joueurs de Rick Carlisle ont du coup verrouillé la 4e place et auront l'avantage du terrain au 1er tour des playoffs pour la première fois depuis 11 ans. Le Indiana-Milwaukee qui s'annonce est aussi alléchant qu'incertain.

- En dehors du 1er quart-temps, Milwaukee n'a pas éprouvé beaucoup de difficultés contre l'équipe B des Pelicans. Les Bucks ont accéléré ensuite et ont pu gérer le temps de Giannis Antetokounmpo (28 pts, 11 rbds). Kevin Porter Jr (20 pts) et Gary Trent Jr (17 pts) ont apporté ce qu'il fallait, avant la double confrontation avec Detroit pour finir la saison régulière et préparer la série qui s'annonce face aux Pacers.

- En plus de sa victoire à Memphis pour recoller aux Grizzlies, toujours 7e, Minnesota s'est offert le quart-temps avec le plus de points pour une équipe cette saison en NBA. Dans le 3e quart-temps, Anthony Edwards (44 pts) et les siens ont passé 52 points à leurs hôtes. Rudy Gobert a fini avec 13 points, 8 rebonds et 4 passes à 5/5. Tout reste à faire à l'Ouest pour les places allant de 4 à 8 (voir ci-dessous).