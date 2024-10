Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pacers : 120-116

Sixers @ Hawks : 104-89

Wizards @ Nets : 92-131

Bulls @ Bucks : 107-111

Mavs @ Clippers : 96-110

- Comme annoncé plus tôt ce matin, Paul George a quitté ses partenaires après seulement 12 minutes de jeu lors de la victoire (104-89) des Sixers contre Atlanta, en raison d'une blessure au genou dont les fans attendront des nouvelles avec anxiété dans les jours qui viennent.

Dans cette rencontre, Philadelphie a pu s'appuyer sur un très bon Guerschon Yabusele : 10 points, 11 rebonds, 3 passes et 1 contre à 4/6 (deux paniers à 3 points) et +14 de différentiel. Tyrese Maxey a apporté 14 points et 7 passes. Autre Français qui s'est mis en évidence : Zaccharie Risacher, sorti du banc dans cette partie pour les Hawks. Le n°1 de la Draft 2024 a inscrit 14 points à 5/11, avec 8 rebonds, 1 passe et 1 interception à 5/11 et en 23 minutes. Risacher est le meilleur marqueur d'Atlanta sur cette rencontre.

Zacch to the rack 💪 pic.twitter.com/GAtZVXWSra — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 15, 2024

- Face à des Pacers sans Haliburton, ni Siakam, Memphis l'a emporté (120-116), notamment grâce au bon match du rookie Zach Edey (23 pts, 9 rbds en 19 min), qui donne parfois l'impression de jouer contre des enfants. Le Canadien, n°9 de la Draft 2024, a fait admirer ses moves et sa technique au poste, dans une rencontre à laquelle Ja Morant n'a pas participé.

No. 9 pick Zach Edey dominated in the Grizzlies' #NBAPreseason win 💪😤 23 PTS (10-15 FGM)

9 REB

19 MIN pic.twitter.com/vq1JmWgavv — NBA (@NBA) October 15, 2024

Yuki Kawamura, pas loin d'être le bourreau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, a apporté 10 points en sortie de banc et a de bonnes chances d'être dans le roster pour le début de saison, du haut de son mètre 72 (il sera peut-être dans une future réédition du Mook SMALL, qui sait ?).

- Pas d'Alex Sarr, ni de Bilal Coulibaly côté Washington lors de la défaite à Brooklyn (131-92). Les Wizards sont tombés sur des Nets très en jambes, à l'image de leur gâchette Cam Thomas (17 pts en 24 min), de Shake Milton (16 pts), Jalen Wilson (14 pts) et... Ben Simmons. L'Australien s'est montré agressif en début de match pour finir avec 11 points, 5 rebonds et 2 passes. Simmons n'a joué que 13 minutes, mais a trouvé le moyen d'être sur l'action Shaqtin'a Fool de la soirée, sur cette glissade devant Kyle Kuzma, qui a trouvé le moyen d'envoyer un saucisson et un airball dans la foulée.

KYLE KUZMA DROPPED BEN SIMMONS WITH A HESITATION… THEN AIRBALLED 😳😂 pic.twitter.com/itoYXpAemy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 15, 2024

- On retiendra que le premier panier (hors match officiel) de l'histoire des Clippers dans leur nouvelle salle, l'Inuit Dome, a été marqué par Derrick Jones Jr., lors de la victoire des Clippers (110-96) contre les Mavs.

Derrick Jones Jr. scores the first Clippers bucket at their new arena 🔥 #NBAPreseason DAL-LAC on NBA TV pic.twitter.com/lVjp91x6eB — NBA (@NBA) October 15, 2024

Luka Doncic et Kyrie Irving n'ont pas participé à la rencontre, au contraire de Klay Thompson, qui n'avait pas les yeux en face des trous pour son retour, déjà, en Californie. Le plus jeune des Splash Brothers a shooté à 0/9 en 21 minutes.

James Harden aussi s'est montré maladroit (3/12) mais a régalé à la passe (12 assists), Kevin Porter Jr (18 pts, 6 asts, 5 rbds, 3 stls en sortie de banc) finissant meilleur marqueur des Clippers après une entrée remarquée.

Nicolas Batum est sorti du banc 18 minutes pour 0 point, 3 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions à +8 de +/-.