Paul George blessé au genou, déjà une tuile pour les Sixers ?

Paul George ne sera peut-être pas sur le terrain pour ce qui aurait dû être sa première apparition en match officiel avec les Philadelphie Sixers. L'ancien ailier des Clippers a quitté le terrain prématurément cette nuit, lors du match de pré-saison entre son équipe et les Atlanta Hawks, en raison d'une hyperextension du genou.

S'il a indiqué après le match qu'il n'était pas trop inquiet et qu'il allait suivre le traitement qu'il faudrait, on imagine que le staff de Philadelphie sera très prudent avec son All-Star. Pour une blessure comme celle-ci, l'absence peut aller de quelques semaines à plusieurs mois en fonction du degré de gravité.

On va évidemment espérer pour Paul George qui ce soit juste une torsion un peu inconfortable, mais que ça ne l'empêche pas de rapidement porter le maillot des Sixers.

Chatted with Paul George in the postgame locker room. He had a sleeve on the knee but was walking and said he is “not too concerned” about the prognosis. Will get treatment on it tonight and proceed from there. More coming later.

Paul George appears to hyperextend his knee during a preseason game 😢 PRAYERS UP 🙏 pic.twitter.com/Cdi6Vu3TY9 — NBA Memes (@NBAMemes) October 15, 2024

COMPLETE speculation here but... This didn't look comfortable for Paul George. Hopefully him sitting the second half is unrelated. https://t.co/Ode0cpYQNK pic.twitter.com/fakgqJUstA — Erin Grugan (@eringrugan) October 15, 2024

Paul George est sous contrat jusqu'en 2027 avec les Sixers, avec une player option pour la saison 2027-2028.