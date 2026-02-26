Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Pistons : 116-124

Spurs @ Raptors : 110-107

Warriors @ Grizzlies : 133-112

Kings @ Rockets : 97-128

Cavs @ Bucks : 116-118

Celtics @ Nuggets : 84-103

- Les Spurs poursuivent leur superbe run avec une 10e victoire de suite, cette fois à Toronto (110-107), pour la plus longue série de la franchise depuis 2015-2016. Une fois n'est pas coutume, Victor Wembanyama a eu beaucoup de mal à s'exprimer en attaque. Le Français a été maladroit (3/12) et n'a marqué que 12 points, impactant quand même le secteur défensif avec 8 rebonds et 5 contres, dont un très précieux sur Jakob Poeltl à 44 secondes de la fin. Brandon Ingram a eu la balle de prolongation dans le corner, mais a manqué la cible avec un vilain tir sur le côté du panneau.

C'est à nouveau Devin Vassell (21 pts), aidé par De'Aaron Fox (20 pts), qui a pris ses responsabilités offensives et été le maillon fort de San Antonio dans la moitié de terrain adverse.

Victor Wembanyama with the clutch block on Poeltl pic.twitter.com/2ZJSPs6X1b — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) February 26, 2026

Les Spurs ont compté jusqu'à 15 points de retard en deuxième mi-temps mais ont réussi à s'accrocher pour mettre un peu plus de pression sur OKC, qui n'a plus que deux victoires d'avance.

- Le Thunder, justement, a perdu le choc de la nuit entre les deux équipes avec le meilleur bilan en NBA. Les champions en titre étaient encore privés de "SGA", Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein et Ajay Mitchell. Après une grosse entame, OKC, de nouveau emmené par Cason Wallace (23 pts, 5 asts) et, plus étonnamment, par Jaylin Williams (30 pts, record en carrière), s'est heurté à des Pistons réveillés. La paire Cade Cunningham (29 pts, 13 asts à 11/16 malgré 8 pertes de balle) - Jalen Duren (29 pts, 15 rbds) a rappelé qu'elle était All-Star cette année. Les joueurs de Mark Daigneault ont aussi vu Isaiah Joe rejoindre l'infirmerie à la mi-temps et ne pas revenir, touché à la hanche.

- Sale soirée pour les Cavs. Non seulement Cleveland a perdu à Milwaukee (118-116), mais en plus le groupe de Kenny Atkinson a appris la fracture au pouce contractée par James Harden face à New York. Absent, comme son camarade Donovan Mitchell, l'ancien MVP a vu ses camarades perdre sur le fil, après un game winner de Kevin Porter Jr, ancien de la maison, à 20 secondes de la fin. Jarrett Allen (27 pts, 11 rbds) a cru arracher la prolongation, mais son panier tout près du buzzer a été invalidé.

- Golden State s'est promené à Memphis (133-112) en s'appuyant sur un collectif efficace où tout le monde a eu son mot à dire. Huit des neuf joueurs entrés en jeu côté Warriors ont marqué au moins 10 points, Malevy Leons, le neuvième, passant tout proche d'y arriver aussi. Will Richard (21 pts), Brandin Podziemski et Gary Payton II (19 pts chacun) ont été les plus en vue. Rayan Rupert, qui avait signé un bon premier match avec les Grizzlies, a compilé 8 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 24 minutes en sortie de banc.

- Après avoir mis fin à leur série de 15 matches sans défaite, les Kings ont retrouvé leurs bonnes habitudes. Sacramento a été roué de coups sur le parquet de Houston. Les Rockets l'ont emporté avec beaucoup de facilité (128-97). Reed Sheppard (28 pts avec 7 paniers primés) et Alperen Sengun (en triple-double avec 26 pts, 13 rbds et 11 asts) se sont distingués, Kevin Durant ajoutant 21 points contre son ancien camarade Westbrook. Maxime Raynaud n'a cette fois pas fini en double-double et s'est contenté de 11 points, 8 rebonds et 2 passes. Killian Hayes a lui joué 20 minutes en sortie de banc, pour 3 points, 3 passes à... 1/9.

- Avec la victoire de Houston, Denver ne pouvait pas vraiment se permettre de laisser trop de plumes contre Boston. Malgré la perte de Jamal Murray en début de match, trop malade pour continuer, les Nuggets se sont imposés (103-84) en se détachant petit à petit après le repos. Nikola Jokic a beau avoir été maladroit (11/28), il a quand même fini avec 30 points, 12 rebonds et 6 passes. Le retour de Jaylen Brown et ses 23 points n'ont pas suffi aux Celtics.