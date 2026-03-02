Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Knicks : 89-114

Cavs @ Nets : 106-102

Bucks @ Bulls : 120-97

Wolves @ Nuggets : 117-108

Grizzlies @ Pacers : 125-106

Blazers @ Hawks : 101-135

Pistons @ Magic : 106-92

Sixers @ Celtics : 98-114

Thunder @ Mavs : 100-97

Pelicans @ Clippers : 117-137

Kings @ Lakers : 104-128

- La belle série (11) de victoires des Spurs a pris fin assez brutalement du côté de New York. San Antonio a chuté (114-89) contre les Knicks et ce pour la première fois depuis fin janvier. Si Victor Wembanyama (25 pts, 13 rbds, 4 blks) a haussé le ton après deux matches discrets en attaque, les Texans ne se sont jamais remis du 26-2 subi en première mi-temps, sous les coups de Mikal Bridges (25 pts) et Jalen Brunson (24 pts). Les 22 pertes de balle des hommes de Mitch Johnson et la domination des gars de Gotham au rebond (54-41) ont été des facteurs importants de cette défaite. A noter le très bon match de Mohamed Diawara en sortie de banc pour les Knicks, avec 14 points.

- Les Cavs ont souffert mais ont fini par s'imposer (106-102) à Brooklyn. James Harden a retrouvé le cinq malgré sa fracture au pouce et a marqué 22 points en l'absence de Donovan Mitchell. Michael Porter Jr (26 pts), Danny Wolf (23 pts, 9 rbds) et Nolan Traoré (17 pts) ont posé des problèmes à Cleveland. Le rookie français a contribué au comeback des Nets en fin de match, avec notamment un panier à 28 secondes du terme pour revenir à 3 points. En vain.

- Denver ne va pas fort et ça s'est confirmé contre les Wolves dimanche. Les Nuggets sont à 4 défaites en 6 matches depuis le break du All-Star Game, après le revers concédé à la maison face à Minnesota (117-108), qui a gardé le contrôle à partir du 2e quart-temps. Nikola Jokic (35 pts, 13 rbds, 9 asts) et Jamal Murray (25 pts, dont un dunk spectaculaire sur Rudy Gobert) n'ont pas suffi. En face, Anthony Edwards (21 pts), l'ancien Nugget Bones Hyland (18 pts) et un collectif équilibré ont pris le dessus dans un match entre prétendants à l'avantage du terrain en playoffs.

JAMAL MURRAY OVER GOBERT 🔥 pic.twitter.com/Cki0GDJhs5 — SportsCenter (@SportsCenter) March 1, 2026

- Les Pistons voyagent bien. Detroit a vaincu Orlando en Floride (10--92) pour une 10e victoire en 11 matches à l'extérieur. Cade Cunningham (29 pts, 11 asts) a sonné la charge et les leaders de NBA ont profité de l'extinction totale du Magic en deuxième mi-temps (30% au tir).

- En dehors d'un début de match poussif, Boston a été impressionnant contre Philadelphie. Les Celtics ont conforté leur 2e place à l'Est avec un succès (114-98) propre et construit grâce à la meilleure nuit en NBA de Neemias Queta. Le Portugais a compilé 27 points et 17 rebonds pour épauler les habituels scoreurs des C's, Jaylen Brown (27 pts) et Derrick White (21 pts, 8 asts). Boston est la 4e équipe en NBA cette saison à atteindre les 40 victoires. Malgré les efforts de Tyrese Maxey (33 pts), les Sixers ont souffert sans Joel Embiid.

- OKC a profité de la défaite de San Antonio pour prendre trois longueurs d'avance en tête de l'Ouest. Le Thunder est allé l'emporter à Dallas (100-87), grâce notamment aux 30 points de Shai Gilgeous-Alexander, qui s'est offert un record NBA : celui du plus grand nombre de matches de suite (59) à l'extérieur avec au moins 20 points marqués.

- Les Lakers ont fait 2/2 ce weekend, en battant logiquement les Kings à domicile (128-104) pour rebondir après une série difficile. Luka Doncic (28 pts, 9 asts) et LeBron James (24 pts) ont mené la danse après l'avoir déjà fait la veille face aux Warriors. L.A. a été insolet à 3 points avec un 18/39. Maxime Raynaud a encore fini en doubl-eoudble avec Sacramento (16 pts, 13 rbds).

- Après 11 défaites de suite, les Bulls se sont repris en dominant leurs voisins des Bucks (120-97). C'est en deuxième mi-temps que Chicago a mis un impressionnant coup de collier avec un 27-0 pour assommer Milwaukee. Josh Giddey a fini en triple-double (20 pts, 14 rbds, 10 asts) et la paire Sexton-Buzlies (22 et 20) a permis aux Bulls de stopper la troisième plus mauvaise série de l'histoire de la franchise. Guerschon Yabusele était titulaire et a compilé 12 points, 7 rebonds et 5 passes. Ousmane Dieng a joué 21 minutes pour 7 points à 3/12.

- Avec tous les absents et les objectifs des deux équipes, ce Memphis-Indiana remporté par les Grizzlies (125-106) était à peine un match NBA... Rayan Rupert s'est montré avec une bonne entrée (16 pts, 6 rbds, 1 stl, 1 blk).

- Atlanta n'a pas fait dans le détail avec une victoire (135-101) facilement conquise face aux Blazers. Le 1er QT à 44 pts a bien aidé le groupe de Quin Snyder, emmené par Onyeka Okongwy (25 pts), CJ McCollum (19 pts) et la recrue Jonathan Kuminga (20 pts, 7 rbds en sorte de banc). C'est la première fois depuis mi-décembre que les Hawks ont un bilan à l'équilibre (31-31). Zaccharie Risacher est sorti du banc pour 5 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

- Après 3 défaites de suite, les Clippers se sont repris face à New Orleans (137-117). Les Pelicans, privés de Zion Williamson, qui s'est blessé à la cheville la veille après avoir joué 35 matches de suite, ont progressivement baissé de pied en deuxième mi-temps. Kawhi Leonard y est allé de ses 23 points et L.A. a toujours été devant au tableau d'affichage. Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 9 points, 4 passes et 3 rebonds.