Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 114-115

Raptors @ Celtics : 123-126, après prolongation

Lakers @ Pelicans : 104-99

Spurs @ Mavs : 93-110

Jazz @ Kings : 117-121

- Jayson Tatum (24 pts, 11 rbds, 9 asts) a sauvé les Celtics d'une deuxième prolongation avec le plus gros game winner au buzzer de cette saison NBA 2024-2025. Poussés en overtime par les Raptors, les joueurs de Joe Mazzulla ont eu recours à leur superstar sur un énorme tir à 3 points sur le fil pour l'emporter (126-123).

🔥JAYSON TATUM HITS THE GAME WINNING BUZZER BEATER 🔥 pic.twitter.com/GvTqgAgsUE — NBA TV (@NBATV) November 17, 2024

Jakob Poeltl a signé son record en carrière (35 pts, 12 rbds à 16/19) lors de cette rencontre. RJ Barrett a lui fini en triple-double : 25 points, 15 passes, 10 rebonds.

- De'Aaron Fox est le joueur le plus en feu de toute la NBA sur cette fin de semaine. Juste après avoir explosé son record personnel avec 60 points la nuit précédente lors d'une défaite, le meneur des Kings a remis le couvert, cette fois avec la victoire au bout. Fox a posé 49 points et 9 passes à 16/30, en laissant en plus cinq lancers en route. Il a bien fallu ça pour que Sacramento prenne le dessus face à Utah, après avoir été mené en début de 4e quart-temps. DeMar DeRozan et Domantas Sabonis manquaient à l'appel.

Jamais personne n'avait marqué autant de points (109) que De'Aaron Fox sur deux matches consécutifs avec le maillot des Kings. Et peu avaient réussi à marquer un panier après avoir remis leur chaussure en cours de route sur une action...

Did De'Aaron Fox lose his shoe and put it back on mid-play... and score?! pic.twitter.com/Luoc4uetDi — NBA (@NBA) November 17, 2024

- Les Bucks restaient sur deux victoires de suite, mais ils ont replongé cette nuit et ils en veulent beaucoup aux arbitres. Battus par les Hornets (115-114), les joueurs de Doc Rivers se sont fait doubler sur une faute imaginaire de Giannis Antetokounmpo sur LaMelo Ball à 7 secondes de la fin. Charlotte n'a pas demandé son reste, est repassé devant et a eu le plaisir de voir le Greek Freak manquer le dernier tir du match. Les arbitres ont reconnu après la rencontre qu'il n'y avait pas faute sur Ball après visionnage des images, mais Milwaukee n'avait plus de challenge à poser.

even the hornets commentators knew this shit wasn’t a foul pic.twitter.com/smDAyAQHuY https://t.co/zXGNbfGEhc — ‘g (@LegacyGiannis) November 16, 2024

Maigre consolation : Giannis Antetokounmpo a signé son premier triple-double de la saison (22 pts, 15 rbds, 12 asts), ce qui n'a pas empêché les Bucks d'enregistrer, déjà, leur 9e défaite de la saison. Damian Lillard était à nouveau absent.

Dans ce match, Moussa Diabaté est devenu le 9e joueur de l'histoire des Hornets à capter au moins 10 rebonds offensifs dans un match. Le Français régale cette saison en sortie de banc et a fini avec 12 points, 14 rebonds et 3 contres. Tidjane Salaün a lui joué 10 minutes pour 3 points, 2 passes et 1 rebond.

- Les Lakers ont conquis une cinquième victoire de suite en allant s'imposer à New Orleans (104-99). LeBron James n'a pas enregistré de cinquième triple-double consécutif, mais a marqué deux paniers à 3 points importants dans les dernières minutes pour permettre à Los Angeles de l'emporter. Dalton Knecht, titulaire, a posé 27 points, son record depuis son arrivée en NBA, alors qu'Anthony Davis (31 pts) a marqué au moins 30 points pour la 8e fois en 12 matches.

- Victor Wembanyama, légèrement touché au genou, n'a pas joué cette nuit lors de la défaite des Spurs contre Dallas. Les Mavs restaient sur quatre revers consécutifs et ont mal démarré la rencontre avant de prendre le dessus grâce à Kyrie Irving (22 pts) et Daniel Gafford (22 pts) notamment. Luka Doncic (16 pts à 6/16) n'a pas réussi le match le plus tranchant de sa saison.

Sidy Cissoko a joué 6 minutes et a pris 2 rebonds.