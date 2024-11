Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Cavs : 114-116

Warriors @ Wizards : 125-112

Lakers @ Pistons : 103-115

Celtics @ Hawks : 123-93

Grizzlies @ Nets : 104-106

Kings @ Heat : 111-110

Jazz @ Bulls : 135-126

Knicks @ Rockets : 97-109

Hornets @ Wolves : 93-114

Magic @ Thunder : 86-102

Blazers @ Pelicans : 118-100

Pacers @ Mavs : 134-127

Raptors @ Nuggets : 119-121

Sixers @ Suns : 116-118

Spurs @ Clippers : 104-113

- Le grand huit pour Cleveland. Huit succès consécutifs pour les Cavaliers, qui se sont à nouveau imposés contre les Bucks. Une partie encore une fois très serrée, malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo, blessé. Sauf que ce n'est pas Donovan Mitchell mais Darius Garland qui a donné la victoire de son équipe. Le jeune meneur a planté le panier décisif derrière l'arc pour prendre l'avantage à 45 secondes du buzzer. Il a aussi terminé avec 39 points pour répondre aux 36 pions de Damian Lillard. 8-0 pour Cleveland et maintenant 6 défaites de rang pour Milwaukee.

- Retour gagnant pour Stephen Curry. Auteur de 24 points, la superstar a retrouvé les parquets après quelques matches d'absence et les Warriors l'ont encore emporté, cette fois contre les Wizards. 6 joueurs ont inscrit 10 points ou plus, dont 20 pour Buddy Hield. Golden State a décroché 6 victoires en 7 rencontres. En face, Alex Sarr a signé un double-double (10 points, 11 rebonds) et Bilal Coulibaly a fini avec 9 points à 3 sur 11 aux tirs.

- Les Lakers sont un peu rentrés dans le rang après avoir commencé par 3 victoires de suite. Ils se sont inclinés sur le parquet des Pistons malgré 37 points et 9 rebonds d'Anthony Davis. Le banc a encore une fois été inexistant et la fatigue commence à s'accumuler pour les titulaires. Detroit montre de son côté du mieux après 4 défaites d'entrée sur les dix premiers jours de compétition. Jaden Ivey a marqué 26 points et Cade Cunningham a signé un triple-double (17, 11 et 11).

- Boston continue sa promenade. Les Celtics sont allés chercher à Atlanta une septième victoire en s'imposant assez largement malgré l'absence de Jaylen Brown (et de Kristaps Porzingis). Jayson Tatum a mené les débats en postant 28 points et 9 passes décisives. Les Hawks ont souffert face à la défense des champions en titre, notamment Trae Young, limité à 1 sur 10 aux tirs avant de sortir sur blessure. Le rookie français Zaccharie Risacher a marqué 15 points.

- Les Nets ne sont décidément pas trop mauvais sur ces deux premières semaines de reprise. Brooklyn a battu Memphis de peu avec 20 points des vétérans Dennis Schröder et Cam Johnson. Ja Morant a marqué 25 points pour les Grizzlies, avec quelques actions très spectaculaires dans le lot. 25 points également pour le rookie Zach Edey, qui a ajouté 12 rebonds et 4 blocks.

- Domantas Sabonis a donné la victoire aux Kings à 7 petits dixièmes du buzzer contre le Heat. Le Lithuanien, qui a signé 16 points, 16 rebonds et 7 passes, a réussi la claquette pour la gagne. De'Aaron Fox a inscrit 28 points et DeMar DeRozan en a ajouté 26. Jimmy Butler et Tyler Herro ont marqué 27 points chacun.

- Première victoire de la saison pour Utah, vainqueur de Chicago sous l'impulsion des 33 points du sophomore Keyonte George. John Collins a ajouté 28 points, 13 rebonds et 5 passes en sortie de banc.

- Les Knicks se sont inclinés en déplacement sur le terrain des Rockets. L'attaque flamboyante new-yorkaise a été mise à mal par la défense de Houston et Jalen Brunson a par exemple été limité à 9 sur 24 aux tirs. Surtout, Tom Thibodeau continue de s'appuyer quasiment exclusivement sur ses titulaires. 3 d'entre eux ont joué 40 minutes ou plus et Josh Hart en a passé 38 sur le parquet. Le banc des Knicks a marqué 3 points contre 30 pour celui des Rockets. Alperen Sengun a fini avec 25 points et 14 rebonds pour Houston.

- Naz Reid s'est encore illustré en tant que sixième homme en inscrivant 25 points pour les Timberwolves. Anthony Edwards en a jouté 21 et Rudy Gobert a fait le boulot (8 points, 8 rebonds, 4 passes) pour venir à bout des Hornets de Tidjane Salaün (5 points) et Moussa Diabaté (2). Charlotte a perdu 5 de ses 6 derniers matches.

- Oklahoma City a enchaîné une septième victoire de rang en écrasant une équipe d'Orlando désespérante en attaque en l'absence de Paolo Banchero. Le Thunder, qui caracole en tête à l'Ouest, a gagné ses 7 matches par plus de 10 points d'écart. Avec une défense de fer qui fait la différence : les joueurs de Mark Daigneault encaissent 93 points sur 100 possessions, soit 9 de moins que la deuxième meilleure équipe de la ligue ! Jalen Williams a mené la danse avec 23 points et Shai Gilgeous-Alexander en a ajouté 22. Ousmane Dieng n'a pas marqué mais il a pris 4 rebonds.

- Les Blazers ne sont pas ridicules en ce moment et ils ont encore gagné, cette fois-ci contre des Pelicans très décevants. Anfernee Simons a fini avec 24 points et Deandre Ayton a cumulé 19 points et 13 rebonds. Le Français Rayan Rupert a marqué 6 points en sortie de banc.

- Indiana reprend un peu de sa superbe. Les Pacers ont retrouvé leur formule très offensive avec une marque bien répartie depuis quelques matches. Ils ont fait des dégâts dans la défense des Mavericks avec 7 joueurs à plus de 10 points dont 30 (et 11 rebonds) pour Myles Turner mais aussi 25 (et 12 passes) pour Tyrese Haliburton. Luka Doncic a fini avec 34 points et 15 passes pour Dallas.

- Les Nuggets ont eu chaud mais ils ont fini par battre les Raptors in-extremis. Russell Westbrook, auteur de 21 points, a bien défendu sur l'ultime action de la partie, contestant la tentative de RJ Barrett. Nikola Jokic a compilé 28 points, 14 rebonds et 13 passes décisives.

- Kevin Durant est toujours clutch ! Même à 36 ans, la superstar peut prendre n'importe quel match en main. KD l'a montré hier soir en sortant les Suns d'un mauvais pas. Phoenix se dirigeait vers une défaite avec 5 points de retard à 3 minutes de la fin. Mais Durant a marqué 6 des 8 derniers points de son équipe (en offrant aussi une passe décisive) dont le layup pour la gagne à 24 secondes du buzzer. Le Sixers ont concédé une cinquième défaite en six rencontres malgré les débuts de Paul George, auteur de 14 points à 4 sur 14 avec 7 ballons perdus. Guerschon Yabusele s'est illustré avec 19 points, 7 rebonds et 6 passes au compteur.

- Victor Wembanyama a frôlé le triple-double mais ça n'a pas suffi pour les Spurs, qui se sont inclinés contre les Clippers après avoir pourtant compté 26 points d'avance dans le premier quart-temps ! Le Français a fini avec 24 points, 13 rebonds et surtout 9 contres. En revanche, il a manqué d'adresse (9 sur 24), notamment de loin (2 sur 9). Amir Coffey et Norman Powell ont mené le comeback des Clippers en inscrivant respectivement 21 et 23 points.