Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Sixers : 104-118

Rockets @ Hawks : 100-96

Jazz @ Warriors : 103-114

Bucks @ Blazers : 112-125

---

- Philadelphie a interrompu la belle dynamique des Lakers. Emmenés par un Tyrese Maxey flamboyant en l'absence de Paul George et Joel Embiid, les Sixers ont profité des soucis d'Anthony Davis, touchés aux abdominaux en première mi-temps. Maxey a ifni avec 43 points à 15/26, contribuant à l'énorme première mi-temps de son équipe. Guerschon Yabusele (14 pts, 5 rbds, 4 stls, 3 asts) et Tyrese Maxey ont inscrit à deux les 25 points de Philadephie dans le premier QT, avant de contribuer au deuxième QT fou qui a propulsé les Sixers. La franchise de Pennsylvanie a marqué... 48 points dans l'acte II, face à des Lakers médusés et orphelins de AD. L.A. a pris 74 points à cheval sur les 2e et 3e QT...

Les 31 points de LeBron James, qui est devenu le 6e meilleur contreur de l'histoire de la NBA, n'ont pas suffi. Son fils Bronny a joué 15 minutes et a fini à 0/5, moins impactant qu'un Dalton Knecht (24 pts).

- Les Blazers avaient visiblement à coeur de bien se comporter pour le deuxième retour de Damian Lillard sur ses anciennes terres. Portland a surpris Milwaukee et s'est imposé malgré les 39 points de Giannis Antetokounmpo. Les Bucks n'étaient pas d'humeur défensive, ce sont ont profité les hommes de Chauncey Billups, portés par un excellent Deni Avdija (30 points, 9 rebonds à 10/18), épaulé par Anfernee Simons (25 pts) et Deandre Ayton, auteur d'un double-double (21 pts, 14 rbds). Shaedon Sharpe (17 pts) et Scoot Henderson (10 pts) ont été précieux en sortie de banc.

Damian Lillard n'a pas réussi son meilleur match des dernières semaines, peut-être avec la charge émotionnelle, mais a tout de même fini avec 20 points, à 7/17. Milwaukee a curieusement disparu en deuxième mi-temps, contre une équipe étonnamment en forme et qui reste sur 5 victoires en 6 matches.

A warm welcome back for Damian Lillard. pic.twitter.com/MHGpNvmLWX — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 29, 2025

- En back to back après leur grosse victoire face à Boston, les Rockets ont remis ça et solidifié leur deuxième place en allant s'imposer à Atlanta. Houston a mis un peu de temps à entrer dans son match mais a fait l'écart dans le 3e quart-temps, où Jalen Green a inscrit 12 de ses 25 points du jour. Les Hawks ont réussi un comeback impressionnant dans le 4e quart-temps en revenant à deux points dans la dernière minute de jeu. Zaccharie a été laissé au repos, mais Trae Young était de retour et a fini avec 21 points, 9 passes et un +11 de +/- dans une défaite de 4 points...

- Les Warriors n'ont pas eu besoin de Stephen Curry - dont les genoux grincent un peu - ni de Draymond Green et Jonathan Kuminga, pour battre Utah à domicile. Dennis Schröder (23 pts), Brandin Podziemski (20 pts), dont le retour fait du bien, et Andrew Wiggins (19 pts) ont été les trois moteurs principaux du groupe de Steve Kerr.

- Ce n'est pas de la NBA, mais Isaiah Thomas a claqué 40 points pour sa première de la saison en G-League avec Salt Lake City. Personne pour filer un petit contrat à IT ?