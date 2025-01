Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Hornets : 104-83

Pistons @ Pacers : 119-133

Raptors @ Wizards : 106-82

Bulls @ Celtics : 100-122

Cavs @ Heat : 126-106

Nuggets @ Knicks : 112-122

Kings @ Sixers : 104-117

Mavs @ Pelicans : 137-136

Clippers @ Spurs : 128-116

Wolves @ Suns : 121-113

Thunder @ Warriors : 109-116

- Les Warriors tiennent peut-être leur victoire référence à domicile, en tout cas par rapport au standing de l'adversaire. Golden State a renversé OKC et survécu aux 52 points de Shai Gilgeous-Alexander, passé pas loin de son record de points en carrière. On a cru que la soirée allait être longue pour les Californiens après un 1er QT nettement dominé par le Thunder (34-20), mais Stephen Curry (21 pts) et ses camarades ont petit à petit trouvé leur rythme. En deuxième mi-temps, Andrew Wiggins (27 pts), Curry, Kevon Looney (18 pts) ont fait le job et les Warriors ont affiché une dureté défensive et une énergie qu'on ne leur connaissait plus. Les 48 points du banc des Dubs ont aussi fait la différence.

- Les Cavs ont l'air de pouvoir retrouver leur rythme de croisière. Après leur série de 3 défaites consécutives, les leaders de l'Est ont signé une deuxième victoire de suite, à Miami, en étant globalement convaincants. En tête au score du début à la fin, Donovan Mitchell (34 pts) et ses coéquipiers ont juste un peu trop relâché leur étreinte dans le 3e QT, où le Heat a planté 43 points. Darius Garland a été laissé au repos dans cette rencontre.

- Pas de stress pour Boston, qui s'est relancé à la maison contre Chicago, avec une victoire maîtrisée et pilotée, notamment, par les longs segments de Kristaps Porzingis. Le Letton a inscrit 34 points (26 en 1e MT), avec 8 paniers à 3 points et 11 rebonds. Les Bulls étaient privés de Zach LaVine.

- Denver est dans le dur et aller à New York, où les Knicks sont en pleine bourre, n'était pas un cadeau. Cela s'est confirmé avec une troisième défaite de suite pour les Nuggets, incapables de défendre correctement ces derniers jours. Handicapés par les problèmes de fautes de Nikola Jokic (17 pts) en début de match, les Nuggets ont été impuissants face à la force de frappe adverse. Jalen Brunson (30 pts, 15 asts) a été le plus en vue côté New York. Jamal Murray (33 pts) a fait de son mieux, mais ça n'a pas suffi. Denver a pris 1133, 129 et 122 points sur cette série de trois défaites.

- Sans LaMelo Ball, qui sera réévalué dans une semaine après sa (bête) blessure à la cheville, les Hornets ont perdu à domicile contre Brooklyn, qui n'avait plus gagné depuis 7 matches. Moussa Diabaté a joué 27 minutes en sortie de banc pour 13 points et 8 rebonds.

- Pour leur retour au terrain après les NBA Paris Games, les Pacers ont disposé des Pistons avec autorité. Pascal Siakam (37 pts) et Tyrese Haliburton (30 pts, 8 asts) sont restés sur leur dynamique du deuxième match contre les Spurs et Myles Turner a ajouté 24 points. Cade Cunningham (32 pts, 8 asts) n'a pas suffi pour Detroit.

- Les Spurs ont moins bien digéré leur comeback sur le sol américain. San Antonio a perdu pour la 5e fois en 6 matches, cette fois à domicile contre les Clippers. Victor Wembanyama (23 pts, 12 rbds, 3 blks) a livré - et perdu - une bataille acharnée avec Ivica Zubac (21 pts, 22 rbds). Le Croate a bousculé - littéralement - le Français pour le pousser dans ses retranchements. A 5 minutes de la fin, Wembanyama a dû être retenu par ses coéquipiers et le staff texan pour ne pas qu'il aille régler ses comptes directement avec le joueur de Los Angeles.

Victor Wembanyama running after Zubac. 😳 pic.twitter.com/1qPQLvu44Y — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 30, 2025

Zubac a indiqué après le match : "Sur l'écran retard, je l'ai touché un peu durement. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, mais je me suis excusé auprès de lui. Ce n'est pas comme ça que je veux me comporter sur le terrain".

En plus du bon match de Zubac, les Clippers ont pu s'appuyer sur un très bon Kawhi Leonard (27 pts) et sur les métronomes que sont James Harden (22 pts, 11 asts) et Norman Powell (21 pts).

- Les Wizards s'enfoncent dans leur spirale de médiocrité. Washington a subi une 15e défaite de suite, cette fois à la maison contre Toronto, avec son plus gros nombre de pertes de balle (25) et son pire total de points de la saison. Les Raptors de Scottie Barnes (24 pts), a contrario, sont sur 5 victoires de suite. Alex Sarr n'a pas joué et Bilal Coulibaly a été discret (8 pts, 2 rbds).

- Philadelphie aurait pu se sentir un peu menacé par les Raptors en cas de défaite, mais les Sixers l'ont emporté à domicile contre les Kings. Tyrese Maxey (30 pts) a poursuivi sur sa lancée pour guider son équipe vers une 4e victoire de suite. C'est son 12 e match de suite à 25 points ou plus. Guerschon Yabusele a contribué avec 9 points, 6 rebonds et 3 passes. Le deuxième triple-double consécutif de Domantas Sabonis (13 pts, 14 rbds, 11 asts) aura été vain.

- Dallas peut remercier PJ Washington (25 pts), qui a rentré 4 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps pour accompagner Kyrie Irving (25 pts), Klay Thompson (24 pts) et Daniel Gafford (22 pts, 12 rbds et 5 blks), afin de se défaire des Pelicans. Les Mavs ont réalisé une grosse deuxième mi-temps offensivement (80 pts) mais ont eu du mal à limiter Trey Murphy (32 pts) et Zion Williams (29 pts en 28 min).

- Minnesota et Phoenix étaient tous les deux sur trois victoires de suite et une seule équipe pouvait continuer sa série. Ce sont les Wolves, avec un match de traînard, qui l'ont fait. Les coéquipiers de Rudy Gobert (4 pts, 5 rbds, 2 blks), qui n'a cette fois pas été attaqué par un morceau de l'écran géant, ont renversé la situation en deuxième mi-temps, portés par Anthony Edwards (33 pts) et Julius Randle (28 pts), pour répondre à Kevin Durant (33 pts) et Devin booker (28 pts). Les Suns ont eu un gros coup de mou dans le 3e QT (18 pts) et ont eu du mal à s'en remettre ensuite.