Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Cavs : 109-98

Knicks @ Lakers : 97-110

Pistons @ Heat : 110-121

Mavs @ Raptors : 92-122

Wizards @ Pelicans : 118-138

Magic @ Bucks : 130-91

Rockets @ Spurs : 120-145

Pacers @ Blazers : 111-131

Bulls @ Kings : 110-126

Hornets @ Suns : 99-111

- Les Spurs ont régné dans le derby texan face aux Rockets (145-125), avec un carton offensif, 38 passes décisives, avec leurs meilleurs pourcentages au global (58%) et à 3 pts (53%). Victor Wembanyama a participé au récital avec 29 pts, 8 rbds et 4 blks à 9/13. San Antonio a pilonné Houston à l’intérieur pour signer une 4e victoire de suite. Stephon Castle (23 pts) et De’Aaron Fox (20 pts) ont eux aussi été insaisissables.

- Pour le deuxième match de Jayson Tatum, les Celtics ont nettement dominé Cleveland (109-98) dans un choc de l’Est. Tatum (20 pts en 27 min), Brown (23 pts) et le tandem du banc Pritchard-Scheierman (34 pts à eux deux) ont façonné la victoire contre des Cavs qui n’avaient plus perdu depuis 7 matches à domicile. Boston n’est plus qu’à 3 victoires du leader Detroit.

- Les Pistons, justement, sont dans le dur. Detroit a enregistré une 4e défaite consécutive, cette fois à Miami (121-110). Les joueurs de JB Bickerstaff ont été balayés (-25) en première mi-temps et n’ont jamais pu totalement s’en remettre. Bam Adebayo (24 pts), qui est à 5-0 depuis qu’il a dit en avoir marre du play-in, est devenu le 2e joueur de l’histoire de la franchise à atteindre les 10 000 pts en NBA. Tyler Herro (25 pts) et Jaime Jaquez Jr (19 pts) n’ont pas eu de mal à briller non plus.

- Sans LeBron James, les Lakers se sont appuyés sur le tandem Luka Doncic (35 pts) - Austin Reaves (25 pts) avec une défense très sérieuse pour battre des Knicks pas inspirés (110-97). Si New York a réduit un écart qui s’envolait, Los Angeles n’a jamais vraiment tremblé. A noter le zéro pointé au scoring de Mikal Bridges.

- Orlando a désossé (131-92) Milwaukee, qui avait mis Giannis Antetokounmpo au repos pour cause de back to back. Paolo Banchero (33 pts) et les siens n’ont pas laissé passer l’occasion de glaner une 4e victoire de suite pour conforter leur 6e place. Noah Penda a joué 24 minutes pour 8 pts, 7 rbds et 4 asts. Ousmane Dieng, titulaire, est resté bloqué à 2 pts (1/7).

- Scoot Henderson (28 pts, 6 asts, 0 TO) a signé son meilleur match de la saison et possiblement de sa carrière en NBA lors de la victoire de Portland (131-111) face à Indiana. Les Pacers ont perdu pour la 6e fois de suite par 20 pts ou plus… Sidy Cissoko n’a joué que 5 minutes, alors que Deni Avdija (18 pts) a fait son retour.

- Après 10 victoires de suite à l’extérieur, Charlotte a mordu la poussière à Phoenix (111-99). Les Hornets ont pris les 78 pts combinés du trio Booker-Gillespie-Green sans vraiment pouvoir répondre. Moussa Diabaté s’est contenté de 2 pts, 4 rbds et 4 blks.

- Les Kings de Maxime Raynaud (26 pts, 10 rbds) et Russell Westbrook (23 pts, 12 asts, 11 rbds) ont battu les Bulls (126-110) de Guerschon Yabusele (4 pts) dans un choc de mal classés. Killian Hayes a joué 16 min pour 2 pts, 3 asts et 3 rbds).

- Battre Dallas (122-92) a été une formalité pour RJ Barrett (31 pts) et les Raptors. C’est la 17e défaite en 19 matches pour les Mavs. Cooper Flagg a inscrit 17 points et Daniel Gafford a réussi un perfect (21 pts à 10/10) malgré cette lourde défaite.

- Les Pelicans ont rendu service aux Wizards en leur infligeant une 8e défaite consécutive (138-118), avec 20 pts de Zion Williamson, 19 pts de Dejounte Murray et 47 du duo Murphy-Bey. Bilal Coulibaly a passé une soirée d’un froid polaire en attaque (1/12)...