Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pacers : 149-136

Rockets @ Nets : 114-123

Heat @ Knicks : 92-101

Mavs @ Sixers : 108-116

Lakers @ Bulls : 121-110

Clippers @ Grizzlies : 141-132

Pistons @ Thunder : 106-107

Jazz @ Spurs :

Wolves @ Suns : 100-107

Kings @ Blazers : 120-80

Le classement

Late Session Replay : la MVP Race, les Wolves et les joueurs qui nous font vibrer

- Il n'y aura pas eu de laser pour célébrer ça, mais les Kings s'en moquent pas mal. Après 17 ans de disette et de moqueries incessantes - on plaide coupable nous aussi - Sacramento est officiellement de retour en playoffs. Les Californiens ont écrasé Portland à l'extérieur et validé leur avantage du terrain pour la post-saison. La plus longue série en cours de saisons sans playoffs dans le sport américain a pris fin et Keegan Murray est devenu le rookie le plus prolifique à 3 points de l'histoire de la NBA avec un 188e panier primé lors de cette promenade de santé.

- On ne sait pas ce que donnera "l'expérience Westbrook" en playoffs pour les Clippers, mais on a assisté à une petite résurrection cette nuit. Après un démarrage un peu chaotique suivi de plusieurs semaines assez positives, le MVP 2017 a été énorme cette nuit contre Memphis, dans un match où le concept de défense a été rangé au placard.

En l'absence de Paul George et Kawhi Leonard, Westbrook a posé 36 points et 10 passes à 13/18, sans rater le moindre tir à 3 points (5/5) et en ne perdant que 2 ballons. La nouvelle rotation de Lue, avec Batum dans le cinq et Covington en sortie de banc a permis à ce dernier de battre son record de points sur la saison (27 pts) avec une vraie influence dans le dernier quart-temps décisif, en compagnie de Bones Hyland (12 de ses 20 pts dans le 4e QT).

Russ shows out. Clippers win. 36 PTS (season-high)

4 REB

10 AST

5/5 3PM

72% FG 🔥 pic.twitter.com/6sGgfa9ziV — NBA (@NBA) March 30, 2023

- Les Lakers ont pris leur revanche sur les Bulls et LeBron James (25 pts) n'a pas eu à subir le chambrage de Patrick Beverley. Une bonne soirée pour L.A., somme toute. Anthony Davis a été dévastateur pour les Bulls : 38 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 contres. C'est la 4e victoire en 5 matches pour les Lakers, qui grimpent au 8e rang, au coude à coude avec les Wolves, 7e.

A dominant performance by AD 😤 38 points

10 rebounds

65% FG Lakers got the W in Chicago pic.twitter.com/4GF6yTbUti — NBA (@NBA) March 30, 2023

- Minnesota, justement, n'a pas réussi à gâcher le premier match à domicile de Kevin Durant avec Phoenix. Si "KD" (16 pts) a semblé un peu rouillé au début et a manqué ses 6 premiers tirs, il a aidé Devin Booker (29 pts) et Chris Paul à conquérir une troisième victoire consécutive pour tenir bon au 4e rang.

- Les Mavs ont vécu une nuit cauchemardesque :

Ils ont perdu à Philadelphie après avoir encore mené au score et n'ont pas marqué le moindre panier dans les 3 dernières minutes du match (!), avec Luka Doncic et Kyrie Irving à 16/37 en cumulé. Les Lakers ont dominé Chicago (voir plus haut) Le Thunder a arraché la victoire face à Detroit grâce à un panier de Jalen Williams à moins d'une seconde de la fin



OKAY JDUB 🗣️ 27 PTS

8 REB

6 AST and the game-winner 🔥 pic.twitter.com/WmIdo95UyU — NBA (@NBA) March 30, 2023

Le Jazz les talonne désormais après une victoire à San Antonio avec 41 points de Talen Horton-Tucker

Dallas est 11e et n'a que cinq matches pour tenter de sauver sa peau, sans avoir son destin entre les mains puisqu'il faudra compter sur des défaillances des concurrents...

- Les Knicks ont fait un joli cadeau à leurs voisins des Nets, victorieux eux des Rockets avec 58 points du tandem Mikal Bridges-Cam Johnson. Malgré la blessure de Julius Randle à la cheville en cours de route, New York a pris le dessus sur Miami, le concurrent direct de Brooklyn pour la 6e place. Le finish des Bockers a été meilleur, Thibodeau insistant avec le line-up très small Quickley-Hart-Grimes-Barrett-Hartenstein.

- Les Bucks ont livré un match de gala contre les Pacers, sans que la défense ne soit au coeur des débats... Milwaukee est aussi capable de faire un match d'attaque et l'a montré. Jrue Holiday (51 pts) a battu son record de points en NBA - comme quoi, il n'y a pas d'âge pour le faire - et Giannis Antetokounmpo a enregistré un triple-double avec 38 points, 17 rebonds et 12 passes pour consolider la première place de leur équipe.