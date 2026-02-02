CQFR : OKC se rassure, New York ne s’arrête plus

Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Celtics : 79-107

Nets @ Pistons : 77-130

Bulls @ Heat : 91-134

Jazz @ Raptors : 100-107

Kings @ Wizards : 112-116

Lakers @ Knicks : 100-112

Clippers @ Suns : 117-93

Magic @ Spurs : 103-112

Cavs @ Blazers : 130-111

Thunder @ Nuggets : 121-111

- Malgré un coup d'envoi bien plus tardif que prévu à cause des problèmes météo dans le pays qui ont retardé leur arrivée, les Spurs ont dominé Orlando (112-103). Victor Wembanyama n'a pas été perturbé et a posé 25 points, 8 rebonds, 5 contres et 4 interceptions à 7/13. San Antonio a souffert dans le 2e quart-temps (40 pts encaissés) mais s'est repris pour contrôler la suite du match. Noah Penda a joué 13 minutes pour le Magic avec 7 points et un impressionnant +23 de différentiel.

VICTOR WEMBANYAMA IS EVERYWHERE — Lob dunk + the block. 🔥😤 pic.twitter.com/J2CLqm5cY9 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2026

- OKC avait besoin de se rassurer après trois défaites en quatre matches. Le Thunder a frappé fort à Denver (121-111), porté par un Shai Gilgeous-Alexander en mode patron (34 points, 13 passes). Dans son sillage, Cason Wallace a signé le plus gros match de sa carrière avec 27 points et 7 tirs à trois points, symbole d’une adresse collective brûlante (19 tirs primés, dont un 8/13 ravageur dans le troisième quart-temps).

Déjà devant à la pause, OKC a fait exploser l’écart au retour des vestiaires, sans jamais laisser Denver espérer. Peyton Watson a bien tenté de maintenir les Nuggets à flot avec 29 points, mais la soirée est restée frustrante pour les stars locales : Nikola Jokic, encore en reprise, s’est contenté de 16 points en seulement 9 tirs, tandis que Jamal Murray, tout juste All-Star, a vécu une nuit compliquée à l’adresse (12 points à 4/16, dont 1/8 de loin).

- Les Knicks ont signé une 6e victoire de suite en se payant les Lakers pour, peut-être, la 32e et dernière visite de LeBron James (22 pts). C'est dans le 3e quart-temps que New York a fait sauter le verrou californien. OG Anunoby (25 pts), Landry Shamet (23 pts), Josh Hart (20 pts) et Jalen Brunson (12 pts, 13 asts) ont piloté ce succès. Un an jour pour jour après son trade en provenance de Dallas, Luka Doncic a compilé 30 points, 15 rebonds et 8 passes, mais n'a pu empêcher la défaite de Los Angeles.

- Les trois premiers matches de la nuit ont été des roustes. Boston a largement dominé Milwaukee en ne prenant que 79 points (107-79) et avec une paire Brown-Simons (57 pts à deux) solide. Detroit a atomisé (130-77) Brooklyn avec 21 points et 10 rebonds du nouveau All-Star, Jalen Duren. Nolan Traoré était titulaire pour les Nets mais a dû se contenter de 17 minutes de jeu pour 5 points, 2 passes et 1 contre. Enfin, Miami a pris sa revanche sur Chicago après la défaite de la veille (les deux équipes se sont jouées trois fois de suite) en passant un 134-91 aux Bulls. Le Heat a compté jusqu'à 54 points d'avance. Adebayo et Larsson ont inscrit 20 points tous les deux.

- Les Raptors ont repris leur marche en avant en s'imposant (comme tout le monde en ce moment) face au Jazz. Avec cette 30e victoire, Toronto a déjà atteint son total de la saison dernière alors qu'il reste... 31 matches à jouer. RJ Barrett (21 pts), Sandro Mamukelashvili (20 pts), Brandon Ingram (19 pts) et Immanuel Quickley se sont répartis les tâches offensives.

- Les Kings espéraient mettre fin à leur longue série de défaites en affrontant les Wizards. Les voilà maintenant à 9 de suite, après un revers (116-112) qui s'est dessiné dans le money time. Le rookie Will Riley a été le facteur X avec 18 points marqués et le panier à 3 points qui a fait passer Washington en tête à 2 minutes de la fin. Alex Sarr était absent, mais Bilal Coulibaly a apporté 15 points. En face, Maxime Raynaud a apporté 14 points, 6 rebonds et 2 contres. DeMar DeRozan (32 pts) et Zach LaVine (35 pts) ont cartonné en vain.

- Contrariés de ne pas avoir de joueurs au All-Star Game chez eux, les Clippers se sont vengés sur les Suns (117-93) avec une victoire décrochée sans James Harden. Kawhi Leonard (25 pts, 8 rbds, 5 asts), Jordan Miller (20 pts) et Ivica Zubac (14 pts, 20 rbds) ont été les Californiens les plus en vue. Nicolas Batum a joué 22 minutes pour 3 points, 8 rebonds et 2 passes.

- Jarrett Allen a fait le match de sa vie lors de la large victoire des Cavs à Portland. Sans Deni Avdija, toujours gêné par son dos, les Blazers ont continué de glisser (5e défaite de suite) en étant pilonnés par Allen, auteur de 40 points et 17 rebonds. Sidy Cissoko était titulaire et a fini avec 15 points. Rayan Rupert est sorti du banc (3 pts, 4 rbds, 2 asts en 19 min).

Avant le match, les deux équipes ont enregistré des trades : Keon Ellis et Dennis Schröder sont arrivés à Cleveland en échange de De'Andre Hunter, alors que Vit Krejci rejoint Portland en provenance d'Atlanta.