Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Knicks : 137-134, après prolongation

Clippers @ Rockets : 95-102

Mavs @ Suns : 111-120

Spurs @ Lakers : 136-108

- Les Lakers ont reçu les Spurs avec leur équipe C... Pas de Luka Doncic, ni de LeBron James. Pas même Austin Reaves. Los Angeles a été balayé à la maison par San Antonio et un ouragan nommé Victor Wembanyama. Le Français a senti l'odeur de la chair trop tendre et a fini avec 40 points et 12 rebonds en 26 minutes, avant de passer le dernier quart-temps au chaud sur le banc. C'est la 5e victoire de suite pour les Texans, qui ont en revanche vu Stephon Castle sortir sur blessure après une lourde chute sur le dos.

A un moment, Victor Wembanyama a inscrit... 17 points de suite dans le 1er quart-temps et est rentré au vestiaire avec 37 points en... 18 minutes.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNSTOPPABLE 🤯 Wemby scored 17 PTS in a row for the Spurs in the first quarter 😳 pic.twitter.com/soTTfcDPT7 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2026

Victor Wembanyama : « J’aurais pu aller chercher les 60 points »

- San Antonio bien fait de gagner puisque Houston continue de pousser derrière. Les Rockets ont disposé des Clippers (102-95) grâce à 26 points de Kevin Durant et 22 points d'Alperen Sengun. Bennedict Mathurin a fait ses débuts sous le maillot de Los Angeles et a inscrit 9 points en 26 minutes. Darius Garland est lui toujours en salle d'attente.

- Les Knicks étaient bien en ce moment et n'avaient perdu qu'un seul de leurs 10 derniers matches, face à Detroit. Il y a eu rechute cette nuit, au Garden, dans un thriller un peu inattendu. Les Pacers, 27e sur le bilan à l'extérieur, sont venus s'imposer à New York en prolongation (137-134). Après 4 défaites de suite, Indiana s'est dit qu'embêter les Knicks faisait toujours plaisir. Pascal Siakam (30 pts) a été le patron de l'équipe pour répondre à Jalen Brunson (40 pts, 8 asts, 5 rbds), aidé par Andrew Nembhard (24 pts, 10 asts).

On retiendra le début d'overtime canon d'Indiana, qui a mené 9-0 avant de voir New York marquer 8 points en 20 secondes et relancer le suspense, en vain. Le banc de Mike Brown a été un problème avec seulement 18 points (3 pour Mo Diawara) contre 43 pour l'escouade de Rick Carlisle.

- Dallas n'arrive plus à gagner et a subi cette nuit sa 8e défaite consécutive. Phoenix a quasiment constamment été en tête et a retrouvé du poil de la bête. Malgré les bons matches de Naji Marshall (31 pts) et Cooper Flagg (27 pts), les Mavs n'ont pas résisté à la bonne copie collective des Suns autour de Dillon Brooks (23 pts) et Devin Booker (19 pts). Dallas est revenu à 6 points à 2 minutes de la fin, mais leurs hôtes n'ont pas craqué.