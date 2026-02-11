Victor Wembanyama : « J’aurais pu aller chercher les 60 points »

Victor Wembanyama a survolé les Lakers avec 40 points en 26 minutes et a confié après le match qu’il aurait pu aller chercher les 60.

Victor Wembanyama a encore frappé. Face aux Los Angeles Lakers, le phénomène français a compilé 40 points et 12 rebonds en seulement 26 minutes lors de la large victoire des San Antonio Spurs. Une performance express, historique par sa brièveté, qui a surtout marqué les esprits par son entame tonitruante : 25 points inscrits dans les huit premières minutes de la rencontre.

Dans une NBA où les cartons offensifs sont fréquents, claquer 25 unités dans un quart-temps reste rarissime. Interrogé sur cette sensation de domination totale, le pivot des Spurs a livré une réponse simple, presque détachée : « Ça paraît naturel. » Très vite, il a expliqué ce qui l’avait mis dans cet état de grâce :

« Ce qui m’a lancé, c’est honnêtement de me prouver quelque chose, de prouver quelque chose à mon équipe. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas inquiet pour nous. Je ne suis pas inquiet pour moi contre les bonnes équipes. Mais l’histoire a montré que je dois être inquiet pour nous contre des équipes comme celle-là. Donc oui. On ne doit pas seulement parler de ce qu’on doit faire, on doit agir. »

Au-delà de la démonstration individuelle, Wembanyama a insisté sur l’attitude collective face à un adversaire en difficulté. Pas question de prendre le match à la légère. Les Spurs ont appuyé là où ça faisait mal, et leur leader a donné le ton dès les premières possessions.

« il faut être avide ! » - Victor Wembanyama

Sorti prématurément en raison du scénario à sens unique, le Français aurait pu continuer son festival. Avec 40 points en 26 minutes, il a signé l’un des matchs à 40 points et 10 rebonds les plus rapides de l’histoire. Forcément, la question s’est posée : avait-il envie de retourner sur le parquet pour enfoncer encore un peu plus les Lakers et tester ses limites ? Sa réponse a été limpide :

« Les deux me vont. Bien sûr que je suis prêt à retourner sur le terrain. Je poussais aussi pour y retourner. Mais ils ont fait le bon choix en me laissant sur le banc. On doit penser sur le long terme. »

Puis, avec un sourire presque audible dans la voix, il a lâché la phrase qui a fait réagir :

« Dans ce genre de match, il faut avoir de l’avidité. À chaque match, il faut avoir cette avidité, vouloir toujours plus, parce qu’à tout moment, peu importe qui est sur le terrain, il y aura quelqu’un qui voudra vous empêcher de faire ce que vous faites. Donc il faut être avide. J’ai l’impression que si j’étais resté sur le terrain, j’aurais pu aller chercher 60 points. »

Relancé pour savoir s’il se projette vraiment dans ce type de scénario, il n’a pas esquivé :

« Bien sûr. Je le sais. Mais je sais aussi qu’on doit être frais pour demain. On doit envoyer un autre message demain. Au final, c’est un sport d’équipe. La seule statistique qui compte vraiment, c’est la victoire ou la défaite. »

À 22 ans, Victor Wembanyama continue d’aligner les performances spectaculaires. Mais derrière les chiffres, c’est peut-être cette faim permanente, cette « avidité » assumée, qui impressionne le plus. Les Lakers en ont fait les frais. Et au vu de sa confiance du soir, les 60 points ne semblent plus relever de la science-fiction.

Victor Wembanyama tease son retour dans le championnat de France !