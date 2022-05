Curry révèle comment les Warriors ont fait 6 Finales en 8 ans sans dominer physiquement

Les Golden State Warriors vont participer aux Finales NBA pour la 6e fois en 8 ans (une première depuis les Bulls de MJ), avec l'espoir de décrocher une quatrième bague de champion sur cette période. Stephen Curry et les siens sortent de deux saisons qui auraient pourtant pu enterrer leur dynastie, entre les blessures, le départ de Kevin Durant et la pandémie.

Le double MVP s'est présenté sur le plateau de TNT après la victoire de son équipe dans le game 5 contre Dallas et a expliqué ce qui a permis, selon lui, aux Warriors de retrouver le devant de la scène. Kenny Smith venait de lui demander comment il était possible d'avoir formé une telle dynastie sans avoir de joueur athlétiquement surdoué.

"On en discutait avec Draymond l'autre jour dans son émission. Toutes les pièces du puzzle vont bien ensemble. On croit dans le travail de chacun et on s'en nourrit. On joue ensemble depuis plus de 10 ans et c'est quelque chose qui permet de dominer des équipes avec l'intelligence, d'autres par le travail, d'autres par la tactique. Notre alchimie porte ses fruits dans ces moments décisifs.

Ce qu'apportent Klay, Draymond, moi-même, les coaches et le noyau dur de la franchise permet de partager ça avec tout le monde autour de nous et de créer un basket qui gagne et dans lequel on prend tous du plaisir. On doit continuer de croire en ce que l'on fait. Coach Kerr est génial et pas seulement dans ce qu'il dit.

Il a fait comprendre au groupe que tout le monde aurait son moment parce qu'on ne joue pas un basket où un seul gars vampirise le ballon. Tout le monde contribue".