Les Mavericks tentés de saborder leurs 3 derniers matches ?

Les Dallas Mavericks sont tombés si bas que tanker devient une option. C'est du moins ce que rapporte Shams Charania, qui rapporte que les dirigeants seraient tentés de mettre Luka Doncic et Kyrie Irving au repos pour les trois derniers matches de la saison. L'idée reviendrait alors à maximiser les chances de finir en dehors du play-in et de conserver leur pick à la prochaine draft. Si celui-ci termine en dehors du top-10, il reviendra aux New York Knicks. Pour l'instant, la franchise texane dispose du neuvième plus mauvais bilan.

Alors, bien sûr, piocher dans le top-10 représente une occasion d'ajouter un jeune éventuellement prometteur et de renforcer l'équipe à moindre coût. Ou alors d'ajouter un asset susceptible d'être échangé pour un joueur plus confirmé. Avec énormément de chance, tanker peut permettre de chopper le gros lot et de drafter Victor Wembanyama... mais ça reste quand même étrange.

Les Mavericks vont jouer les Sacramento Kings, déjà qualifiés, les San Antonio Spurs et les Chicago Bulls. Ces rencontres sont à leur portée et ils ont encore une chance de jouer le play-in et donc les playoffs. Tanker à une semaine de la fin de la saison régulière serait un énième move incompréhensible (enfin presque) de plus au cours d'un exercice particulièrement bizarre de la part de Dallas.

